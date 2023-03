Plaza de Armas

Atención Psicológica

EL ALCALDE Leonardo Montañez Cas­tro fue claro al decir que los psicólogos que tiene en el Instituto Municipal de Salud Men­tal atienden de forma telefónica a quienes lo necesitan, no sólo en crisis, sino en terapia para que superen situaciones adversas.

ESO ES porque cada día son más quienes necesitan terapia de forma urgente, pero tam­bién es una realidad que al igual que hay que hacerse chequeos físicos anuales, es lo mismo con la salud mental, es lo que recomiendan los psicólogos porque hay cosas que hay que depurar y no porque haya problemas serios, sino para poder tener el mejor desempeño en la familia, en el trabajo y en la sociedad.

EN LAS terapias se puede superar cosas y salir renovados y donde hay tantas mujeres que viven violencia intrafamiliar, al igual que sus hijos, es cuando vienen una serie de situacio­nes violentas hacia fuera del ámbito del hogar y viene la descomposición social (BDR).

Hidrogel, una Alternativa al Riego

YA SEA por trabajo, viajes prolongados o por otras circunstancias, en ocasiones no tendremos tan presente en nuestras tareas diarias el riego de plantas. Ya sea en maceta o jardín, las distintas especies de nuestro vivero personal requieren irrigación con cierta frecuencia y volumen. Tan dañino puede resultar la escasez como un exceso que pensaríamos puede resultar preventivo por si nos olvidamos, pero que puede llegar a causar putrefacción de las raíces. Si no contamos con un irrigador basado en temporizador electró­nico, podemos confiar el bienestar de nuestras plantas a un recurso mucho más simple, si bien no menos ingenioso: el hidrogel.

ESTA SUSTANCIA brinda agua a disposi­ción de las raíces de la planta, permitiendo una dosificación gradual y evitando una saturación o, peor aún, que el riego escape hacia abajo, sea al subsuelo o por el dren de nuestra maceta.

QUIENES NO han utilizado este recurso podrían tener temor de sus efectos sobre sus queridas plantas, pero para quienes hemos preser­vado nuestro jardín y macetas con esta sustancia nos consta que resultan totalmente seguros. Las presentaciones más prácticas para casa están dis­ponibles en sobres o botes, dentro de los cuales hallaremos pequeños gránulos blancos.

¿Cómo se usa?

ESTOS PEQUEÑOS granos de talla com­parable al ajonjolí están compuestos de un polímero de gran absorbencia, el cual al con­tacto con el agua en forma líquida la absorbe, aumentando de tamaño significativamente, acumulándola temporalmente y liberándola en forma gradual para que la raíz la pueda absor­ber. Cada grumo, al hallarse saturado, alcanza el tamaño aproximadamente de un grano de maíz, desde palomero hasta pozolero.

PARA APLICARLA en nuestras macetas y jardines es necesario tener en cuenta las caracte­rísticas favorables o adversas de la tierra con la cual estamos trabajando, el clima de la región en que nos encontramos, así como las temperaturas y humedad en las cuales se habita. El material cuenta con un rendimiento tan conveniente que bastan 100 gr. para un árbol, un gramo para una planta de maíz y 30 gr. por metro cuadrado de césped. Es importante revolver adecuadamente los gránulos con el substrato y ubicarlo a la altura de las raíces, y no en la superficie, pues esta distribución le restará efectividad.

SI BIEN este es un recurso de gran conve­niencia, no es eterno: su vida útil máxima es de cinco años, pues el polímero va perdiendo capacidades, con lo cual es conveniente pro­gramar en agenda su resurtido, para evitar considerarlo pasada su caducidad. La presen­tación de un kilogramo resulta práctica para un huerto familiar típico, pero para aplicaciones más extensas puede considerarse el envase de cinco, 25 o 75 kilogramos. Es de suma impor­tancia mantenerlo almacenado en condiciones absolutamente secas y nunca mojarse. (Con información de nuestras agencias)