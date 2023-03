Plaza de Armas

Soberanamente…

JODIDOS, DIJERA Antonio Banderas mediante el personaje Gato con Botas en una de las películas de Shrek, cuando se encontraban en peligro él y sus amigos y no había quien los protegiera.

Y ESO APLICA porque ahora resulta que los artistas que vienen a actuar a la Feria Nacional de San Marcos, si se sienten en “peligro” o de plano son de esos que andan súper crecidos por la fama, piden escolta y como a los empresarios los chiquean a más no poder, éstos no desembolsan ni un quinto de su bolsa para ponerles guaruras particulares, no señor, son elementos de las corporaciones policiacas los que la hacen de guardaespaldas, al puro estilo Kevin Costner, pero sin el porte del actor, claro está.

BUENO, SI en esa temporada hay alguna emergencia y a los ciudadanos equis no les llega la ayuda oportuna, no se queje, andan cuidando a los artistas, no sea que les vaya a pasar algo.

NO ES DE ahora, según Antonio Martínez Romo, esta práctica es añeja, o sea, desde trienios y sexenios pasados.

HASTA CIERTO punto es “entendible” que los artistas pidan protección, con la fama que se carga México en algunos estados, que no por nada Ricky Martin decidió cancelar su concierto en dos ocasiones en Zacatecas, precisamente porque Estados Unidos emitió una alerta para que ni se les ocurriera a los extranjeros visitar ese estado.

UY, Y ESO que las cosas no estaban como ahora, así que seguro, y si pueden, hartos zacatecanos se dejarán venir para ver al boricua y a todos los que puedan, porque hay que reconocer que el elenco del Foro de las Estrellas está más que atractivo.

PERO LO que no acaba de “cuadrar” es que sean elementos policiacos los que la hagan de guaruras, que los que son “empresarios” como Roberto Muñoz, mínimo contrate a los de Omega para que le hagan la chamba.

DE LOS del Foro de las Estrellas, bueno, los contrata el Patronato, ahí sí no queda de otra más que tomar té de ajo. El que entendió, entendió (BDR).

Ni Mentiras ni Política

ASÍ DE claro quedó que las víctimas de tortura no son ni mentirosos ni tampoco hay tintes políticos en el tema, al menos de los que sufrieron todo tipo de vejaciones de parte del exprocurador y sus muchachos, unos que todavía Jesús Figueroa Ortega tiene trabajando ahí y que nomás no se anima ni a investigar, menos a detener.

EL MIEDO no anda en burro, dice el refrán, pero ya quedó totalmente claro que ni fueron “dichos” de los que vivieron de todo, algunos siendo inocentes, y los que no lo son también, porque eso de torturar es muy cavernícola y psicópata, lo dicen los expertos, no nosotros, pero peor que los que en teoría andan metidos en la danza de la politiquería y los derechos humanos salgan con semejante insensatez.

BUENO, PUES gobierno federal ya reconoció a siete de los que aparecen en la recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como víctimas, tanto que se les va a hacer la reparación total del daño.

EN LO MATERIAL, porque ¿quién les va a quitar las cicatrices físicas y psicológicas?, pero al menos ya se les reconoció oficialmente como víctimas.

TRADUCCIÓN: SÍ hubo tortura, sí hay responsables… aunque Jesús Figueroa siga papaloteando y haciéndose como que no ve la recomendación de la CNDH y menos se anima a investigar a los “de abajo” que también están señalados como responsables en dicho documento, menos a la cabeza principal, a quien por cierto hay quienes siguen tratando de “don” (BDR).

Indicador Oportuno de la Actividad Económica, Febrero de 2023

EN FEBRERO de 2023 y a tasa anual, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa un aumento de 3.5 % del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

LA VARIACIÓN anual esperada para las actividades secundarias es de un incremento de 2.9 % y de 3.1 % para las terciarias para el segundo mes de 2023.

PARA FEBRERO de 2023, el IOAE estima una variación de 3.5 % a tasa anual del IGAE. Las estimaciones realizadas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95 % para los meses de enero y febrero de 2023. En el mes de referencia, para los grandes sectores de actividad del IGAE, se calcula un incremento anual de 2.9 % en las actividades secundarias y de 3.1 % en las terciarias. Las estimaciones se refieren a cifras desestacionalizadas.

Indicadores de Empresas Constructoras, Enero de 2023

EN ENERO de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras descendió 4.8 %, en términos reales, respecto a diciembre de 2022.

A TASA mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total cayó 1.3 % y las remuneraciones medias reales, 0.5 por ciento. Las horas trabajadas aumentaron 0.2 por ciento.

A TASA anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras incrementó 3.9 %; el personal ocupado total, 4.1 %; las horas trabajadas, 4.7 % y las remuneraciones medias reales, 3.7 por ciento.