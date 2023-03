Plaza de Armas

No hay Reglas

ALGO ESTÁ fallando en el ISSEA porque según eso tienen muy controladas las farmacias para surtir los medicamentos controlados, pero en ellas tienen criterios dispares para surtir o rechazar las recetas.

A VECES dan una excusas tan tontas e inverosímiles como que la dirección está mal porque no es la misma la del paciente con la del doctor (ni que vivieran juntos), o que hace falta una letra, que no se pone los días de tratamiento, cuando la caja o tarro trae la cantidad exacta de tabletas o píldoras y cuanta cosa se les ocurre.

LO QUE llama la atención es que mientras una receta “está bien” pero no la surten porque no hay producto, en la siguiente no por cualquiera de los pretextos arriba expuestos y así van cambiando de excusa de acuerdo al “químico”.

TODOS ASEGURAN que es porque el ISSEA es muy “estricto” a la hora de revisar las recetas, pero por lo que se ve no hay un criterio establecido porque no queda claro bajo con cuáles premisas se rigen (BDR).