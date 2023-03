Plaza de Armas

No hay Justificación

ES ALARMANTE que los adolescentes afecten sus vidas y su futuro sólo porque no se les pone atención ni se les guía de forma adecuada para que vivan cada etapa de su vida de la mejor manera, para que no pretendan volar cuando apenas empiezan a caminar.

ES LAMENTABLE que a estas alturas sigan los embarazos en adolescentes cuando se ha avanzado de manera vertiginosa en prácticamente todo, pero los padres de familia le sigan dando la vuelta temiendo a llamar las cosas por su nombre y educar a sus hijos en todos los sentidos.

LOS ÚNICOS responsables de la educación, que no se debe confundir con conocimientos, son los padres de familia y lo triste es que la gran mayoría tiene tiempo para todo, menos para los hijos.

SI NO SE predica con el ejemplo y no se les hace entender que hay acciones que tienen consecuencias, buenas o malas, los resultados pueden ser funestos. Eso de llegar y echarlos a la calle para “descansar” de lo cansados que llegan del trabajo no es excusa, porque las consecuencias a pagar en ocasiones son muy grandes porque más allá de que empiecen a relacionarse con otros, hay que ver de qué forma se les beneficia, porque todo tiene su tiempo y su momento como el iniciar un noviazgo y todo lo que eso conlleva.

TAMBIÉN EN la calle están expuestos a muchos peligros y las drogas es uno de ellos. Tampoco se trata de mantenerlos en una burbuja, sino de hablarles de la realidad y las consecuencias de caer en una enfermedad como son las adicciones.

HAY UN trabajo por delante, nadie nace sabiendo ser padre, pero debe ser en su momento y con las condiciones para que los hijos puedan tener una vida digna y también la atención, amor y cuidados no que sean un “descuido” o cualquier “accidente” para retener o lo que sea a una persona, porque eso no funciona.

LOS HIJOS son una responsabilidad para toda la vida y hay que prepararse para las diversas etapas, pero lo principal es que se sientan amados, comprendidos y con tiempo de calidad. No es fácil, ni se trata de dar consejos, pero al ver todo lo terrible que pasa cuando hay tantos embarazos adolescentes todos debemos de involucrarnos en la solución del tema y este empieza en casa, en ningún otro lado (BDR).

Informa Pemex que Refinería Cadereyta Realiza Desfogue Controlado Como Protocolo de Seguridad

Petróleos Mexicanos (PEMEX) informa que este domingo, a las 13:09 horas, llevó a “paro seguro” una de las plantas de la refinería de Cadereyta. Este procedimiento, que se aplica de manera preventiva, generó –durante siete minutos– una columna de humo, cuyo contenido era 99% de vapor de agua y el 1% restante era remanente de hidrocarburo, lo que le dio coloración amarilla a la columna de vapor.

DERIVADO DE lo anterior, se revisó el monitoreo del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), cuyos registros de las 14:43 horas no presentaron cambios con respecto a valores que tenían antes de la emisión del vapor, lo que permite confirmar que el evento no representó ningún riesgo para la población.

PEMEX SEÑALA que, al momento, la refinería trabaja con toda normalidad y reitera su compromiso con la seguridad de la población local, así como de sus trabajadoras, trabajadores y personal que atiende las instalaciones.

Así Puedes Obtener Internet Gratis Para Navegar en tu Celular

CON EL chip de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se planea llevar internet gratis a miles de dispositivos móviles mediante el uso de una tarjeta SIM. La iniciativa forma parte del programa “Internet para Todos” y conseguirlo es sumamente sencillo.

LA CFE lanzó el programa “Telecomunicaciones e Internet para Todos”, con el cual habilitó cerca de 65 mil 433 puntos de Wifi gratuito en varios puntos de la República.

SEGÚN LO dio a conocer la dependencia, el chip o tarjeta SIM permitirá establecer una conexión a internet, sin imposibilitar la función para realizar llamadas, enviar mensajes o navegar por aplicaciones de uso frecuente, como los son las redes sociales.

¿Cuáles son los Beneficios del Chip de CFE?

A TRAVÉS de la cuenta de la Financiera para el Bienestar, antes Telecomm, la CFE dio a conocer los beneficios que pueden gozar los usuarios del programa y lo mejor de todo es que ya hay varios puntos en los que se puede obtener el chip.

ENTRE LAS ventajas del servicio se encuentra la contratación de paquetes, recargas desde 30 pesos, tecnología 4.5G, cobertura nacional, vigencia competitiva y la obtención del chip sin costo en cualquiera de las sucursales habilitadas.

VALE LA pena destacar que, para obtener el chip gratis, los beneficiarios deben estar afiliados a alguno de los programas del Bienestar. Al momento de solicitar la tarjeta SIM, los interesados deberán presentar comprobante de domicilio e identificación oficial en alguno de los módulos o kioskos.

DE ACUERDO con la Secretaría de Bienestar, se estima que la Ciudad de México cuente con 79 kioscos para adquirir el chip, los cuales operarán en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

PARA CONSULTAR los puntos de venta es necesario ingresar al portal “CFE Internet para todos” e ingresar la ubicación geográfica del usuario.

¿Cómo Saber si un Celular es Compatible con el Chip de la CFE?

PARA SABER si un dispositivo móvil es compatible con el chip de la CFE es recomendable realizar una prueba antes de solicitarlo.

HAY TRES maneras de verificar la compatibilidad: marcar *#06# desde la aplicación de llamadas, verificar el número IMEI en la página de CFE o consultar la lista de modelos compatibles en el sitio oficial. (Con información de nuestras agencias)