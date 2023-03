La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

YA HUELE A FERIA…



El próximo sábado 15 de abril, inicia formalmente la Feria más chida y coqueta de México: La de San Marcos, y con ella la ilusión de muchos comerciantes y empresarios que le meterán sus ahorros o parte de su patrimonio de ganar un chingo de billetes vendiendo bebidas alcohólicas, alimentos y diversión a raudales.

El billete circulará como águila volando y las monedas rodando de manera generosa, pero un gran porcentaje de “valedores” perderán no sólo la camisa, sino hasta el modito de andar, pues el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), es un ente voraz que exprime al comerciante y empresario hasta el tuétano, pues es el único ganón, al igual que el concesionario de la jugada y el Palenque y uno que otro empresario que tiene la fortuna de agenciarse los mejores y más grandes lugares, gracias al tráfico de influencias. Fuera de ahí, hasta a los modestísimo vendedores de cigarros y chicles, el Patronato les da para sus ídem: nadie se les escapa.

¡Ah, pero que chida es la Feria, la verdad! Usted, caro lector puede caminar como judío errante por toda la gigantesca área y piernas le faltarán para abarcarla: eso sí, le aseguró que se divertirá como enano nomás de ver a la raza de bronce chupando alcohol a raudales y contratando la tambora al son de “Chingue a su madre la que no me supo amar”, “La Cabrona”, o los grupos jarochas cantando “Los Hermanos Pinzón”, etcétera.

Todas las ediciones de la Feria son iguales: hay diversión y cultura gratis, aunque tampoco falta lo deprimente cuando a la raza, mujeres y hombres, se pasan de chúpale pichón y se mean en los pantalones, como cierto colaborador del locutor José Luis “La Víbora” Morales; en fin.

Para el Patronato y el Concesionario del Palenque y la Jugada, la Verbena Abrileña significan sendas montañas de dinero, otros cuantos ganan algo, otros salen a mano y la mayoría baila pero, ¿quién le quita lo divertido? En fin: el sábado 15 de abril inicia la Feria y termina el domingo 7 de mayo. Un consejo: no apueste en la jugada ni un clavo porque de seguro se lo clavan, y no es albur.

Y HABLANDO DE JUGADAS…

En el gobierno de Vicente Fox, uno de los precandidatos a la Presidencia de la República (2006-2012) era el “higadito” Santiago Creel Miranda, entonces secretario de Gobernación y jefe del hoy extinto Felipe González González.

Tan seguro estaba Santiago de ser el candidato a la Presidencia, que renunció a la Secretaría de Gobernación y negoció con Televisa un paquete de publicidad a cambio de un buti de permisos para “casinos o casas de apuesta”.

Alguien filtró la “marranada” y fue un escandalazo, no obstante de que su subordinado, Felipe González, subsecretario de Gobernación, entró al quite al declarar, en una rueda de prensa, que él y no Santiago, había sido el que le otorgó a la televisora de marras los cientos de permisos.

Sin embargo, la quemada le pegó fuerte a Santiago, por lo que perdió la elección interna ante Felipe Calderón Hinojosa; pero en ese aquelarre hubo otro ganador: Felipe González que se agandalló decenas de permisos para “casinos y casas de apuestas”, de manera muy descarada, “pero disfrazada con prestanombres”, como acostumbró en la mayor parte de su vida: en varios negocios tuvo socios que vivían en modestas casas o pequeños departamentos.

Felipe González estaba seguro de que él sería el sucesor de Santiago, pero Fox prefirió al santurrón Carlos Abascal Carranza. Fue tan fuerte su desilusión que Felipe dejó escapar unas lágrimas y pronto renunció a la subsecretaría para ir por un escaño en el Senado de la República.

Pero le platicaba el lector que el agandalle de González con permisos de “casinos y casas de apuestas” fue tan descarado que, al término del mandato de Fox y despido de Miguel Ángel Ochoa Sánchez, como titular de la Unidad de Enlace Federal de la Secretaría de Gobernación (2004-2006), Miguel Ángel pasó a ocupar la Presidencia de la Asociación de la Industria de Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA), que aglutina a 390 casinos en todos los estados del país:

¡PODREDUMBRE SIN IGUAL!..

Quiénes en vida lo conocieron, aseguran que Felipe, como subsecretario de Gobernación, hizo más dinero que Rico McPato.

POR CIERTO…

Después de su fallecimiento, se soltó muy fuerte el rumor de que Felipe, al no soportar su enfermedad, decidió quitarse la vida y se pegó un tiro en la sien, muriendo instantáneamente.

Sin embargo, a mi correo llegó un documento con el cual echa por tierra tal versión y en base a esa información oficial, puedo decirle al lector que el exgobernador cuyo eslogan principal en su campaña para gobernador fue: “Dejo los negocios para ir a la política, no voy a la política para hacer negocios”, falleció de cáncer renal, el pasado 24 de febrero a las 8:02 de la mañana en su residencia ubicada en la calle Paseo de los Chopos 95, fraccionamiento Pulgas Pandas Sur (ver datos del acta de defunción de Felipe González González, en este espacio expuestos).

Por cierto, Miguel Ángel Ochoa Sánchez, a quien el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, como gobernador de Aguascalientes, le perdonó un multimillonario fraude cometido al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) por varios cientos de millones de pesos, sigue siendo presidente del AIEJA y en reciente entrevista vaticinó que este año sería muy bueno para los casinos, aunque no dijo cuántos de los 390 que existen en el país, propiedad del difunto, administra.

“¿PRIVILEGIOS?”…

Ser periodista en provincia es no contar con garantías, aun estando plasmadas en la Constitución: basta que un poderoso política se sienta ofendido con sus revelaciones, opiniones o comentarios para que ese ente te agarre de ojeriza y llegue hasta el asesinato, pasando por robos descarados al amafiarse con ministerios públicos y jueces venales para hacerte la vida de cuadritos.

Diferente vara es para los periodistas de la capital del país, pues como ahí están las sedes federales de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, por lo que cualquier ataque a periodistas tiene resonancia nacional e internacional, como sucedió con Ciro Gómez Leyva cuando lo intentaron “matar, a balazos cuando conducía un auto blindado propiedad del magnate Olegario Vázquez Raña, dueño de hospitales 5 Estrellas y medios de comunicación: prensa, radio y televisión, “sin saber que el vehículo estaba blindado”, por lo que todo quedó en un susto, pues Ciro no sacó ni un rasguño, pero la noticia del atentado armado no sólo causó indignación nacional sino mundial.

Pero si el atentado hubiera sido en provincia, a un periodista ídem, no hubiera tenido gran resonancia.

Lo comento porque ayer miércoles el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, reveló que se obtuvieron más órdenes de aprehensión –sin precisar cuántas– contra implicados en el atentado contra Ciro, ocurrido hace exactamente tres meses, en un fuego que no termina por apagarse, debido no sólo al nombre de la víctima, sino por ser periodista de la capital del país.

En cambio, en provincia, no hay nadie que le eche aunque sea un pedito: en fin, así son las cosas en provincia, en donde los torturadores y gobernantes corruptos son tratados con guante de seda y hasta les dan generosas aviadurías disfrazadas de asesorías y hasta jugosas pensiones, como si no fueran suficientes los cientos o miles de millones de pesos que les robaron a la explotada raza de bronce.

LÍNEA EXPRÉS, ¿EL WATERLOO DE MARTÍN OROZCO?..

Una vez que Martín Orozco dejó de ser gobernador de Aguascalientes, el nuevo gobierno comenzó a hacerle justicia a los auténticos concesionarios del transporte urbano a los que Martín les robó sus concesiones para poder meter a sus “socios” en el negocio camionero.

Todo, a ley de sus tanates, aprovechándose de ser el gobernador del estado que lo acogió, le quitó el hambre crónica y lo hizo, por seis años, el hombre más poderoso de la tierra de la gente buena.

Claro está que los concesionarios defendieron judicialmente sus derechos aun topando con pared, pero como no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que los aguante, el nuevo gobierno, léase Tere Jiménez Esquivel, ordenó a su secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié (“Robocop”) el bendecido sobrino del obispo emérito de Yucatán, Emilio Berlié Belaunza-rán, comenzara a darles su espacio a las víctimas del Martín Orozco, sin importar que el proceso judicial todavía no termina.

Así las cosas, 80 camiones de la llamada Línea Exprés volverán a prestar servicio al público, pues aseguran los que saben, que la sentencia, que está próxima, será a favor de ellos.

Bien, primero será a lo que “te truje”, y posteriormente el exgoberladrón Orozco posiblemente sea demandado por abuso de poder y lo que resulte.

Ya veremos si Martín sigue matando chinches con las nalgas o ya es un simple mortal. Cosas que tiene la vida, Mariana: Carlos Lozano de la Torre estaba seguro que en 2004, ganaría a Martín Orozco la presidencia municipal, pero no fue así. Martín, gracias al arrastre que Luis Armando tenía como candidato a gobernador, hizo ganar a Martín.

Carlos enfureció por la derrota y les agarró un odio jarocho no sólo a Martín, sino a Luis Armando; pero quiso Roberto Madrazo Pintado que Carlos fuera presidente estatal del PRI y posteriormente senador de la República por primera minoría: o sea, perdiendo, Carlos llegó al Senado.

Ya siendo senador, Carlos se dedicó a lisonjear al gobernador Luis Armando, ganándose el afecto de éste.

Luis Armando, peleado con su partido, hizo migas con mucha raza política a la que invitaba a su palco a presenciar los partidos de futbol.

No recuerdo haber visto a Peña Nieto por ahí, pero el copetón, entonces gobernador del Estado de México, ya se perfilaba para presidente de México, por lo que sus chicharrones tronaban y entre sus amigos estaba Luis Armando.

Y en Texas, en reunión con un grupo de cuates, entre ellos Carlos Lozano, Peña tocó el tema de la sucesión: el favorito del copetón para candidato del PRI a suceder a Luis Armando, era “El Grabiel” Arellano Espinosa, más Luis Armando respingó y fue claro: yo estoy con Carlos Lozano, si no es él, yo no apoyo.

Y esa noche la candidatura de Carlos Lozano se afianzó. Y con el apoyo irrestricto de Luis ganó la gubernatura, de otro modo Carlos ni siquiera hubiera llegado a candidato.

Y CON ESTA ME DESPIDO…

Luis Armando y Felipe González nunca se tragaron y a duras penas se masticaban cuando fueron candidatos y después gobernantes: Luis Armando en la Presidencia Municipal, Felipe en Palacio de Gobierno, por lo que Martín Orozco, felipista a morir porque el abarrotero no lo dejó fenecer de hambre al darle generosas dotaciones de galletas de animalitos, siendo presidente municipal le hizo la vida de cuadritos al gobernador.

Luis Armando perdonó, pero no olvidó y cuando el PAN lo nombró candidato a gobernador, Martín acudió con Luis Armando y le pidió apoyo, prometiéndole fidelidad.

Luis Armando, directo como es, le negó el apoyo diciéndole “No Martín, el que traiciona una vez, traiciona dos veces, yo voy a apoyar a Carlos Lozano”.

Y así lo hizo: apoyó a Carlos, pero éste gandul lo traicionó de la manera más vil.

Y lo que son las cosas: Después del odio llegó el amor y Carlos, al final de su administración pactó con Martín la gubernatura a cambio de impunidad.

Qué cosas tiene la vida, Mariana, cierto que dos aleznas no se pican, pero sí se hacen ojetes.

Datos del Acta de Defunción de Felipe González González

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 9).