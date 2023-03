Plaza de Armas

Puro Odio y Denostación

SE QUEDÓ hace meses la senadora Lilly Téllez de comer garnachas en Aguascalien­tes y por eso dijo que en su visita ayer a la entidad se desquitaría, aunque no especificó qué es lo que más se la antoja de la gastro­nomía local.

TAMBIÉN SE dijo “sorprendida” de la seriedad de los reporteros, porque ayer andaba muy de buenas y tal vez después de la reclamada que le hicieron en su tierra, Sonora, donde una profesora le dijo que no se sentía representada por ella y menos porque ni se aparece por aquellos lares.

TOTAL QUE la senadora intentó “tran­quilizar” a reporteros diciendo: “¿a poco creen que los iba a tratar como a los de Morena en el Senado?”

CLARO QUE no, porque será muy sena­dora y será la más estruendosa y tal vez ya se vea despachando como presidenta, pero de ahí a tratar a sus rivales de delincuentes y cuanta cosa se le ocurre, no tiene por qué.

ADEMÁS, TANTOS años de marquesa y no saber mover el abanico sería imper­donable, siendo que tiene cinco años de política y ejerció 33 años como periodista, sabe que entre iguales no se hacen nada.

TOTAL QUE la senadora le tiene un odio jarocho a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que por él tiene la curul, tanto que aseguró que los que participaron en el mitin de ayer por la expropiación petrolera, fueron “acarreados” y que “van porque les pagan”.

ADEMÁS DE afirmar que en México “ya no existe una República”, sino una “monarquía”.

BUENO, LOS extremos no son buenos y perder la brújula menos, porque Lilly, aunque no le guste, se parece mucho en su forma de expresarse a los de Morena, quie­nes se la pasan en las conferencias de prensa intentado “adoctrinar” a los reporteros con su choteado discurso de los malvados “neoliberales”, culpables de todo y aunque sea de faramalla echar sapos y culebras contra el PRIAN, aunque luego se les haga “justicia” con puestos de trabajo y favores, muchos favores, y si no, que les pregunten a los Alférez Ruvalcaba.

IGUAL LA senadora que tuvo que apechugar y reconocer que en su momento habló pestes de Felipe Calderón Hinojosa y que hizo campaña “contra el PRIAN”, mientras que ahora todo lo ve en color azul y a Marko Cortés Mendoza como la perso­nificación de la democracia.

NO CABE duda, a veces no hay ni a cuál irle. Si dejaran las grillas para dar solucio­nes, pero en la práctica, no en el discurso, otra realidad sería la de México (BDR).

Prevalece el Riesgo por Ciberataques

UNA MAYOR adopción de servicios bancarios a través de las aplicaciones móviles se ha vuelto el blanco favorito de ciberdelincuentes para robar datos de los usuarios y llevarse su dinero.

MÉXICO SE ha vuelto un mercado predilecto para la llegada de troyanos y otras amenazas cibernéticas que mantienen en alerta a las instituciones financieras y de ciberseguridad.

LA ADOPCIÓN de servicios bancarios móviles es imparable. Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señalan que se sumaron 9.1 millones de contratos para realizar operaciones desde el teléfono móvil el año pasado, un creci­miento de 14.4% en comparación con el año previo y que alcanza un total de 72 millones 617 mil clientes en México.

SI SE COMPARA con los clientes bancarios digitales que había en 2019, el crecimiento es de 86%, ya que hace tres años se contabilizaban 39 millones 49 mil contratos.

LA EMPRESA de ciberseguridad Kas­persky informó que bloqueó en México 316 mil ataques en las plataformas móviles al cierre de 2022, un promedio de 866 al día.

“ESTA ES la tendencia global, que más gente use la banca móvil porque es más fá­cil, rápida y muchas veces para usar la banca en la computadora te exige que instales un plugin o que lo autorices. En el teléfono es todo más rápido, ya que esto tiene implica­ciones de seguridad, porque mucha gente no tiene un software de seguridad instalado en los teléfonos”, dijo el director del equipo de investigación y análisis para América Latina de Kaspersky, Fabio Assolini.

VARIOS USUARIOS no tienen ningún tipo de protección en sus dispositivos, lo que facilita a un ciberdelincuente infectar un dispositivo y entrar a cuentas bancarias, según encuestas hechas en varios países de América Latina.

RESALTÓ QUE no se trata de una con­dición particular de México, sino que en di­versos países los ciberataques son altamente frecuentes, consecuencia del crecimiento de la banca móvil, aunado a la existencia de plataformas financieras desarrolladas por las fintech y que sólo se puede acceder a través del teléfono móvil.

EN EL CASO particular de México, dijo que está el caso del troyano emotet, que tuvo al país como principal víctima el año pasado. Esta amenaza roba datos financieros y nú­mero de tarjetas mediante datos específicos que se quedan guardados en el navegador de internet. Assolini recomendó a los usuarios tener un software de seguridad instalado en el dispositivo y no olvidar las medidas básicas: no conectarse a redes públicas de WiFi, tener contraseñas seguras y mantener el sistema operativo actualizado. (Con infor­mación de nuestras agencias)