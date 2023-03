La Senadora Téllez ya se ve en la Silla Presidencial

“Haré el Mejor Gabinete en la Historia”, Presume la Panista

Por Benny Díaz

La senadora panista María Lilly del Car­men Téllez García estuvo en Aguascalientes para participar en el encuentro con mujeres y en conferencia de prensa se portó “de lo más simpática” y se dijo estar feliz de vol­ver a Aguascalientes pero no dejó de lado lo que espera para ella y “el PAN, que es la auténtica oposición y me veo como la futura presidenta de México, porque sí es posible vencer a Morena”.

Este año se renuevan las gubernaturas en el Estado de México y Coahuila, en donde “creo que van bien en ambos estados, me reservo mi comentario, pero estoy optimista en que se le gane a Morena y hubo una confusión en una declaración que hice sobre Maru Campos (gobernadora de Chihuahua), dije que si ella es una de las precandidatas (del PAN) más competitiva para el 2024, declinaría con gus­to por ella. Ofrezco lo que pido: apoyar al más competitivo, entonces se sacó de contexto y se comieron un par de palabras de que si es ella la más competitiva, yo la apoyaría”.

Sin embargo, momento más tarde la con­troversial legisladora que fue electa gracias a Morena, dijo que “soy la más competitiva en este momento y voy a seguir creciendo, apenas estoy organizando a mi equipo y luego sigue la búsqueda de la candidatura por el PAN, después la alianza (con el PRI y PRD) y lo más importante: echar a Morena del poder”.

Y arremetió contra el Movimiento de Regeneración Nacional ya que, dijo, “las mujeres hemos sido el sector más golpeado por Morena, hay que poner orden en casa porque somos las que más hemos sufrido en este desgobierno. Les digo que confíen en lo que sienten y escuchen el dolor de lo que nos ocurre a todas; la inseguridad que hay en el país, la falta de servicios médicos, la inflación, las mujeres tenemos que sacar la cabeza para poner orden en México, y somos las del PAN, quienes deben llevar el liderazgo, es urgente tener un gobierno que cuide a las mujeres”.

Lilly Téllez se siente muy segura porque “por un lado las encuestas me colocan como la más competitiva, la última fue la que realizó El País y otra El Financiero, hay unas más y por otro lado tengo la experiencia para derrotar a Morena en las elecciones”, afirmó, omitiendo que los aspirantes de Morena tiene un porcen­taje muy superior en dichos ejercicios.

A pesar de todo esto, nada está dicho y son varios panistas los que aspiran y suspiran por ser los candidatos, “desconozco el tiem­po, confío absolutamente en la dirigencia del PAN, específicamente en Marko Cortés para llevar este proceso de forma transparente y limpio como lo ha ofrecido y podamos defi­nir primero al candidato del PAN y después lograr la alianza, insisto en el PAN, porque ha sido la verdadera oposición a Morena, el contrapeso real al gobierno”.

“No me Afilié a Morena”

Lilly Téllez logró su curul gracias a que se adhirió al movimiento liderado por Andrés Manuel López Obrador, pero luego se con­virtió en su furibunda detractora en el Senado.

“No me afilié a Morena, fui como candidata externa y me invitaron a participar por un movimiento, algo que nunca se concretó y a formar parte del gobierno que no hemos visto resultados, todo ha sido contrario a lo que prometió el presidente, quien trata mal a los periodistas y a todos sin importar hombres o mujeres, el presidente detesta a los periodistas porque son una amenaza para su gobierno y a quienes felicita y apapacha en las mañaneras son personas que hacen relaciones públicas para el gobierno de la 4T, algunos pagados por el gobierno de Morena y van a hacer comentarios y preguntas a modo, es un circo; los verdaderos periodistas no son recibidos, son insultados, desmentidos sin pruebas. Tenemos a un presidente que es alér­gico a la crítica en grado extremo, es propio de los populistas autoritarios que contrasta con todo aquello que garantiza la democracia como son los medios de comunicación, los organismos de transparencia que llevan las cuentas públicas, los poderes autónomos, todo es propio del autoritarismo”.

Por todo eso es que “en mi futuro me veo como la presidenta de México, haciendo el mejor gabinete que va a tener en la historia y con un gobierno de coalición poniendo orden en esta casa, hay que ver el futuro con optimismo y me veo al servicio del país”.

“Cinco Años en la Política”

La senadora de 55 años de edad, indicó que “entré a los 50 a la política y desde los 17 años de edad estuve en el periodismo con sentido, denuncié a todos los presi­dentes y gobiernos, funcionarios porque también estaba harta de la corrupción como cualquier ciudadano y eso fue un gran peso para aceptar la invitación de López Obrador para transformar al país, lo que señalé en el pasado (de presidentes panistas y priístas) es real, ahí está e hice una campaña contra el PRIAN, creí en el presidente de que iba a hacer cosas bien y me encontré con que son peores, llegaron para hacer lo contrario de lo que ofrecieron, no hay comparación específicamente en seguridad y como nunca, el país está en un baño de sangre que es uno de los puntos que más me duelen, porque como periodista tuve un atentado en el 2000 y se lo que hay atrás, vivo de milagro y como nunca asesinan a periodistas, hay un rosario de temas que la 4T prometía y nos ha brindado lo contrario, si la gente se hubiera dado cuenta de lo que AMLO está haciendo, no hubiera ganado”.

Con esos cinco años en la política ya se siente preparada para ser la presidenta de la República y asegura que cada día hay más ánimo entre la población que se da cuenta de que Morena no es lo que se dijo.

Criticó al presidente porque “sigue en campaña, es lo que le gusta y con sus cor­cholatas lo que hace es violar la ley, noso­tros no es que vayamos atrasados, somos respetuosos”; aseguró que utilizando todos los recursos públicos para promocionarse los que quieren ser candidatos de Morena caen en tal desacato que “deberían de ir a la cárcel”.