Plaza de Armas

“Feria Segura”

EL ALCALDE Leonardo Montañez Castro declaró que la Feria Nacional de San Marcos será segura para los millones de visitantes que se esperan ya que se cuenta con la coordinación de todas las corporaciones policiacas y no se va a bajar la guardia durante la fiesta bonita.

DE PARTE de que le corresponde al Municipio, están más que listos para comenzar a trabajar y también estarán preparados con los servicios públicos, sobre todo con la limpieza no sólo para sacar del perímetro las toneladas extras de basura que se generan por los comercios que operan ahí, sino que se contratará personal de forma temporal para que se pueda dar batería a todo el cochinero que dejen los feriantes cada mañana, porque hay quienes se amanecen hasta en sus desechos, y apenas aparezca el sol comenzarán el barrido y lavado desde el templo de San Marcos, el andador Arturo Pani y la Expoplaza, que son los lugares favoritos para que los que ya no aguantan avienten todo lo que pueden que ya no les cabe en el cuerpo.

BUENO, AL menos se tiene la certeza de que será una feria limpia, como todos los años, aunque se tenga que contratar personal por esa temporada y así que los que van a pasear temprano no se encuentren con basura y malos olores.

FALTA POCO para que inicie la verbena y ya muchos están en cuenta regresiva para la pachanga y los ríos de licor, total, dicen que es una vez año y así no hace daño (BDR).

Indicadores del Sector Manufacturero, Enero de 2023

EN ENERO de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) muestran que el personal ocupado total del sector manufacturero no presentó variación a tasa mensual.

CON RESPECTO a diciembre de 2022, las horas trabajadas no presentaron cambios. Las remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, salarios y prestaciones sociales) aumentaron 0.2 por ciento.

EN EL MES de referencia, a tasa anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total incrementó 1.7 %; las horas trabajadas, 2.1 % y las remuneraciones medias reales, 2.3 por ciento.

NOTA. LA tasa de no respuesta para la EMIM, correspondiente a enero de 2023, registró porcentajes apropiados conforme al diseño estadístico de la encuesta. Esto permitió generar estadísticas con niveles altos de precisión. Se presentan resultados de 223 clases de actividad. Se recomienda usar con reserva las estimaciones para 12 clases, que representan 1.5 % con relación a la variable de ingresos del total de las industrias manufactureras. Entre dichas clases se encuentran: Elaboración de cigarros; Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles; Preparación y envasado de pescados y mariscos; Fabricación de tintas para impresión; Fabricación de laminados de plástico rígido; Confección de costales; Fabricación de motocicletas, así como Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje, entre otras.