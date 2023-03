Plaza de Armas

No Siempre Perdona

EL PÚBLICO que tienen los artistas es impredecible, igual pueden encumbrar a alguien porque se desquita del ex por haberle sido infiel, como ocurre con Shakira en estos momentos, que ha roto todos los récords con Sessions, # 53 que hizo en colaboración con el argentino Bizarrap, que la gran mayoría aplaude y ellos facturan.

Y YA QUE hablamos de argentinos, se desató una polémica desde que los del cono sur ganaron la copa del mundo de futbol y se despertó una rivalidad tonta en redes sociales con los mexicanos, y por eso alguien que prometía ser la próxima gran estrella de la música mexicana echó su carrera por un tubo y de paso a su familia, ella es Ángela Aguilar.

SÍ, PORQUE resulta que salió a decir que es “25 por ciento mexicana” y el público de México, sí ese que le da de comer reproduciendo su música y yendo a sus conciertos, le dio la espalda y de paso a su familia, incluyendo a Pepe, su papá.

TANTO, QUE hace poco se presentaron en la Ciudad de México y nomás no se vendían los boletos, los empresarios hicieron intentos vanos para que “no se replicara la noticia”, pero en las benditas redes sociales ocultar cualquier cosa es imposible porque nunca falta quien no se calle a cambio de cortesías y que sale a relucir que Pepe Aguilar, enojado, salió a defender a su hija con un “en vivo” en redes sociales en donde no bajó de “cabrones” a los detractores, y asegura que él es más mexicano que el nopal y que es del meritito Zacatecas y que ha sido tres veces campeón de charrería (omitió en cuál “suerte”)… y lo que consiguió fue hacer enojar más a los que algún día lo admiraron y de paso a su hija.

TOTAL QUE Jaripeo sin Fronteras se presentó con un lleno total en la Ciudad de México, pero con boletos regalados.

PEPE AGUILAR, como buen charro y dizque el representante de la última dinastía de la música mexicana, primero muerto que tener un escenario vacío, así que prefirió perder dinero, pero que hubiera gente de a montón.

ESE ESPECTÁCULO se presentará en mayo en la Monumental de Aguascalientes y un día y otro también se publicita porque no quieren que les vaya a pasar lo mismo que en la capital.

BUENO, HABRÁ que ver si aquí entonces la gente “olvida y perdona” a Ángela Aguilar y su familia. Ahora el mundo del espectáculo ha cambiado y a veces por un simple comentario las consecuencias pueden ser fuertes, tanto como enterrar una carrera exitosa, ahora hay quienes quieren mandar directo y sin escalas a la cantante a Argentina, a ver si allá le aceptan su 25 por ciento de esa nacionalidad y la aguantan cantando rancheras. (BDR)

Indicador Mensual de la Actividad Industrial, Enero de 2023

EN ENERO de 2023 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) no presentó variación a tasa mensual.

POR COMPONENTE y con series ajustadas por estacionalidad, en el mes de referencia, la variación mensual fue la siguiente: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final incrementó 0.8 %; Industrias manufactureras, 0.7 %; Minería, 0.2 % y Construcción disminuyó uno por ciento.

A TASA anual y con series desestacionalizadas, el IMAI creció 2.5 %, en términos reales, en enero pasado. Por sector de actividad económica, Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final ascendió 4.4 %; Industrias manufactureras, 4.1 %; Construcción, 2.9 % y Minería descendió 3.9 por ciento.

NOTA. LA tasa de no respuesta en la captación de las encuestas económicas que se consideraron para la integración del IMAI, en enero de 2023, registró porcentajes apropiados de acuerdo con el diseño estadístico de las muestras. Asimismo, la captación de la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM), de los registros administrativos y los datos primarios que divulga el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) permitió la generación de estadísticas con niveles altos de cobertura y precisión estadística. Para las actividades petroleras, de energía, gas y agua, se incluyeron los registros administrativos provenientes de las empresas y Unidades del Estado que se recibieron oportunamente vía correo electrónico e internet.