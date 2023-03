Plaza de Armas

Alerta

Y EN ESTA ocasión no es de los colectivos feministas porque hayan sido violentadas mujeres, sino de las personas de bien que tienen la mala fortuna de vivir en la colonia Insurgentes, catalogada como uno de los puntos rojos o “calientes” del municipio, y en donde un día y otro también la guerra entre los sin quehacer que se la pasan en el ocio y el vicio y que aprenden las malas mañas de “defender su territorio”, desatándose riñas callejeras causando daños a terceros, y los afectados ya ni se dan la vuelta a interponer la denuncia porque ni caso les hacen.

ES MÁS, según cuenta una vecina que vive del lado que colinda con Pilar Blanco, se tienen que encerrar a piedra y lodo porque los malvivientes se tiran a “matar” con todo lo que tienen a su alcance: piedras, palos, navajas, lo que sea y donde caiga.

Y LO PEOR es que cuando se presentan los muchachos de Antonio Martínez Romo y en una de esas los de Manuel Alonso García, llegan con sirena prendida y chirriando llanta, dan oportunidad a los rijosos salten cuales ratas de alcantarilla y se meten a las casas (aunque no sean de ellos) para que no se los lleven detenidos, pues se les pude sacar de donde se esconden si no existe orden de cateo.

AL FINAL los que terminan aguantándose son las víctimas de los desobligados cuya aspiración en la vida es consumir “crystal”, robar y causar destrozos, y saben muy bien cómo esconderse de la ley.

AHÍ SE le encarga a los súper policías de inteligencia de Manuel Alonso, el doctor en seguridad pública, para que hagan un operativo, de esos mega, y sería bueno que utilizaran el Fuerza 1 y con sus cámaras móviles sepan dónde se esconden los que no abonan en nada a la sociedad (BDR).

Así Puedes Reimprimir la Carátula de la Cartilla de Salud del IMSS

LAS PERSONAS derechohabiente que hayan extraviado su Cartilla Nacional de Salud, pueden reimprimir la carátula para acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

EL INSTITUTO detalló que este documento tiene una carátula que incluye los datos personales del derechohabiente, como son: nombre, CURP, Número de Seguridad Social (NSS), dirección, edad, género y fotografía.

“ESTA CARÁTULA es la que identifica y distingue a cada persona, por ello es de suma importancia que los datos estén correctos, completos y actualizados. A favor de ello, el Seguro Social pone al alcance de su derechohabiencia la reimpresión de esta carátula”, explican.

EL IMSS explicó que a diferencia de otros trámites, este puede ser realizado por cualquier derechohabiente que posea NSS, esté vigente en sus derechos, tenga registrada correctamente su CURP ante el IMSS y esté dado de alta en su UMF.

ADEMÁS, PUEDE tramitar por y para asegurada o asegurado y/o pensionada o pensionado, beneficiarios hijos, cónyuge, concubinaria o concubinario, y padre o madre que se encuentren registrados ante el Instituto.

PARA LLEVAR a cabo este trámite digital se requiere ingresar al siguiente enlace: https://serviciosdigitales.imss.gob. mx/gestionAsegurados-web-externo/cartilla

POSTERIORMENTE SE debe ingresar la CURP del derechohabiente que necesite reimprimir su carátula.

TAMBIÉN, SE debe ingresar su NSS y finalmente el correo electrónico, en éste llegará la carátula con todos los datos del derechohabiente y el espacio de la fotografía viene en blanco.

SE DEBE imprimir este documento, adherir la fotografía del derechohabiente y presentarlo en su UMF para terminar el proceso. Ahí sellarán la carátula y la sumarán en la nueva cartilla. (Con información de nuestras agencias)