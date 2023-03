La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

“PARA HABLAR DE LA HUASTECA…



Hay que haber nacido allá”, dice el huapango de Nicandro Castillo, que me sirve de referencia para parodiar: Para hablar de Aguascalientes hay que haber nacido aquí.

Y el lector se preguntará ¿qué onda con este tecleador? Pues deje le platico: navegando por internet, me encontré un video del “higadito” chilaquil Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, mejor conocido como Arturo Ávila, hablando – como si fuera un historiador nacido aquí– del barrio de la Purísima y cuando se refirió al templo, el que presume de súpermillonario aseguró que el que lo diseñó y construyó fue el arquitecto J. Refugio Esparza Reyes, ¡juarjuarjuar! El “milloneta” la cajeteó gacho, pues confundió al arquitecto zacatecano J. Refugio Reyes Rivas con el profesor y exgobernador de Aguascalientes. Pero bueno, viéndolo bien, no tengo por qué asombrarme si Arturo, que nació en “chilangolandia” y tiene residencia en San Diego, California, Estados Unidos, en dos ocasiones la ha cajeteando al dar por hecho de que sería alcalde de Aguascalientes, hasta que Tere Jiménez y luego Leo Montañez, lo despertaron de su sueño de opio endilgándole sendas y continuas derrotas apabullantes, para luego asegurar que se retiraba de la política, pero después reculó y regresó con más bríos al ver en su futuro la gubernatura de Aguascalientes ¿cómo la beisbol? En fin: para hablar de Aguascalientes hay que haber nacido aquí… o, al menos, estudiar su historia para no cajetearla.

“EL VIEJERÍO”, DIXI…

Diego Fernández de Cevallos, o “lavadoras de dos patas”, como las bautizó el mariguano Vicente Fox Quesada, llevó a cabo su marcha y plantón 8M, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, aquí en la tierra de la gente buena, generando opiniones a favor y en contra.

Fueron cuatro horas de gritos y sombrerazos en contra del “gobierno feminicida”, un leve enfrentamiento verbal con personas que resguardaban la Catedral: “¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!”.

La esperada marcha que por momentos les pararon los pelos de punta a los jefes policiacos estatal y municipal, inició a la altura de la Fiscalía General de Justicia del Estado y se convirtió en plantón en Plaza de Armas, donde miles de mujeres se desahogaron pacíficamente, salvo un enfrentamiento verbal con “mochas” que resguardan la Catedral al grito de “¡saquen sus rosarios de nuestros ovarios!”, pintas en la fuente y la exedra, mientras eran observadas no sólo por policías, sino por “acosadores” como Fernando Alférez Barbosa, Sergio Augusto López Ramírez, Espartaco Álvarez, Pepe Proa, Omar Valdez, Daniel Galván, Aldo Ruiz y Gil Gutiérrez… en fotografías.

Mucha gente estaba “muuuy encabronada” por el daño a la cantera, pero otras tantas reprochaban a las “buenas conciencias”, agarrando partido por las manifestantes.

POR QUÉ, SÍ…

“¿¡Por qué se indignan por las pintas y no cuando nos matan!?”, gritaban y razón no les falta.

A las 9:00 de la noche la muchedumbre comenzó a desalojar Plaza de Armas y algunas de las mujeres gritaban de viva voz: “¡Nos vemos dentro de un año, acosadores hijos de la chingada!”, y las fotos de los acosadores aguantaron vara sin chistar, igual hubiera sido si estuvieran en persona: bravas, furiosas, estaban las mujeres, si alguna autoridad hubiera encendido la mecha, ¿hubieran contenido a siete mil mujeres embravecidas? Lo dudo.

SÍ, PERO NO…

Antonio Martínez Romo “Poncharello”, que cobra en el municipio de Aguascalientes como comisario de Seguridad Pública, dice que la raza de bronce debe estar tranquila, a pesar del aumento de asesinatos entre gente del narco y pandillas.

Que las ejecuciones y pleitos letales son de narcos contra narcos y pandillas contra pandillas, que la raza de bronce de buen vivir no tiene por qué estar preocupada “porque todas las corporaciones estamos trabajando y, ante cualquier llamado, de inmediato hay respuesta”, aseguró.

Por otra parte y sin referirse a “La Víbora Morales”, por su apodo y apellido, pues es él el que está regando el tepache con “mentiras” al asegurar que muchos comerciantes son extorsionados “con 100 pesos cada semana a cambio de protección”, Poncharello dijo que son mentiras y que ningún comerciante le ha reportado los fuertes delirios del escandaloso locutor.

DE PISA Y CORRE…

El “Preciso”, Andrés Manuel López Obrador, estuvo por estos lares el pasado domingo 5 de marzo, para ver por ahí unos pendientillos con los Bancos del Bienestar, y una “multitud” como de 20 changos sin mecate, seguidores de “La Gilbertona”, dueña de FRENA, se organizaron para exigirle al “dictador” que ya se vaya de Palacio Nacional.

Imagínese usted, caro lector cómo andará de mal ese bodrio de FRENA que solamente logró reunir a 20 changos para gritar consignas trasnochadas contra el “dictador”, ¡jiarjiarjiar! Si realmente AMLO fuera “dictador” todos esos monos cilindreros, al igual que víboras y viborones estuvieran tras las rejas; a AMLO lo han estado insultando y calumniando de viva voz y hasta por escrito y no hay ninguna demanda contra nadie, por eso se “engallan” y arrecian sus calumnias e insultos a sabiendas que nada les pasará, pues López Obrador aguanta vara, sin bronca alguna.

Eso sí, ante la calumnia el preciso es contestatario y rompe vientos y tempestades con argumentos y verdades. Yo no conozco a ningún antiAMLO que, por un minuto reconozca que el “Preciso” es una “pirinola”, pues cualquier cosa que haga o deje de hacer, “está pésimamente mal”.

Hace unos días Xóchitl Gálvez contrató espacio en internet, para asegurar que “López Obrador le tiene miedo a las mujeres, pues puso vallas en torno a Palacio Nacional para evitarlas, de ese tamaño en su miedo”, Jiarjiarjiar, no os maméis malandrina.

Lo que AMLO hizo fue proteger con esas vallas Palacio Nacional, otros las evitaban a propósito para que la muchedumbre lo vandalizara y así poder reprimir a la raza, como lo hicieron sus antecesores ¿ya olvidó la Xóchitl la represión que ejercieron Vicente Fox y Peña Nieto, con el pueblo de Atenco, cuando cientos de militares golpearon, encarcelaron a gente inocente y violaron sexualmente a decenas de mujeres? Esto no ha sucedido con este gobierno y téngalo por seguro, caro lector, que AMLO no lo ordenará, pues siempre ha estado en contra de la represión, es una persona con principios: “No voy a hacer lo que los anteriores regímenes corruptos me hicieron”.

Por eso lo agreden de una y mil maneras y no es porque sean muy valientes, sino porque saben que nada les pasará, pero insisten en provocarlo para que los reprima y luego hacer el pedo del siglo: “¡Ahí está, es igual que el PRIAN!”, “¿No que muy tolerante?”.

EL DÓLAR POR DEBAJO DE LOS 20 VAROS…

Otro botoncito de muestra: el billete verde que está por debajo de los 20 pesos por dólar, lo que muchos celebran, no así sus malquerientes que, al no tener un argumento válido, dicen que hoy son más pobres porque sus ahorros son en dólares, o porque compadecen al “pobrecito” Carlos Slim Helú porque hoy es menos rico que antes, pues su fortuna está tasada en dólares, jajaja… “¡pobrecito de Carlos Slim!”.

No mamen… En fin, haga lo que haga el “Preciso”, le llueven insultos y calumnias, no cabe duda de que la oligarquía, no quiere seguir pagando impuestos y a toda costa quiere recuperar “su país”.

LA DIFERENCIA…

Quien también aguanta vara es la carilinda Tere Jiménez Esquivel, pues sus detractoras (Nora Ruvalcaba Gámez y Martha Márquez Alvarado, principalmente) continúan haciendo causa común para bañarla de improperios y calumnias.

La más reciente fue el sábado 4 de marzo en la marcha que alardeaban sería de más de 15 mil personas, pero muy a huevo no pasaron de seis mil, por eso mismo la marcha terminó en la explanada del templo de San Marcos y no en Plaza de Armas, en donde hubieran sido más que evidenciados.

En esta marcha, estuvieron codo con codo la expriísta Nora Ruvalcaba Gámez y la expanista Martha Cecilia Márquez Alvarado, arropadas por Morena y haciendo causa común no para defender el “agua” sino para despotricar contra Tere Jiménez, quien las enterró bajo toneladas de elotes, en las elecciones del 6 junio del año pasado, cuando ambas, “unidas como bandidas”, hicieron todo lo posible para frenar el ingreso de Tere a Palacio de Gobierno, pero fracasaron rotundamente.

UN DÍA DESPUÉS…

Pero en menos de 24 horas, Tere les demostró con hechos que no es lo mismo Juan Domínguez que doña Josefa… y en breve intercambio de ideas y planes, se reunió con… ¡Andrés Manuel López Obrador!, y a la Carilinda le fue muy bien, tan bien, que la gobernadora expresó que: “La clave es el respeto y con el Presidente de la República se trabajará de manera conjunta es infraestructura, agua, salud, desarrollo económico, inversiones energía… platicamos sobre temas educativos y lo que está pasando en Aguascalientes, fue una plática amena y estuvimos trabajando para poder salir adelante, para fortalecer el estado y a México para que nos vaya bien a todos”.

“¡Caracho!”, como dicen los poblanos, eso se llama di-plo-ma-cia, ojalá y Tere les regalara veinte centavitos de esa capacidad a los grillos de todos los partidos que no conocen más política que la diatriba, el insulto y la mentira.

Otra buena noticia: “La Federación (léase López Obrador) ya liberó el parque fotovoltaico, con lo que se generará más empleo y más desarrollo y con eso, sueldos bien pagados para los que trabajen en las empresas que llegan de Japón, Alemania, España, Francia, Corea del Sur: 82% de las empresas ya presentaron su carta petición para expandirse y generar más empleos y con el Tratado de Libre Comercio es importante la industria para todo el mundo”.

LA POLÉMICA MONREAL Y OTROS VS AMLO…

Mientras que políticos como Ricardo Monreal Ávila, senador de la República y otros, aseguran que en este país debe de prevalecer el estado de derecho, el “Preciso” Andrés Manuel López Obrador sostiene que se debe optar por la justicia y sin pelos en la lengua, como acostumbra, expresó al respecto:

“La recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, que impartan justicia, y aunque no estén de acuerdo conmigo la mayoría de los abogados, sostengo que cuando se tiene que optar por el derecho y justicia, hay que decidir por la justicia, por eso se llama Suprema Corte de Justicia, y no se llama Suprema Corte del Derecho, por eso también es un asunto que está muy internalizado en el proceder de jueces y de otras autoridades del Poder Judicial y se usa como excusa para tratar de justificar actos de corrupción como liberar a presuntos delincuentes, cómo descongelar cuentas como sucedió en el caso de la esposa de García Luna, etcétera”.

Y CON ESTÁ ME DESPIDO…

Pero la situación en el Poder Judicial de la Federación, está peor que lo que observa López Obrador porque muchos de los jueces y hasta en la Fiscalía General de la República (FGR), están incrustados un atajo de bandidos que hacen mancuerna para perjudicar a inocentes por órdenes de políticos mierdas: ¿verdad Carlos Lozano de la Torre?

¿Verdad Felipe de Jesús Muñoz Vázquez?

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 9).