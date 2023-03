Plaza de Armas

Irresponsables

HAY MUCHAS personas que por cumplir caprichos de los niños o de sí mismos, compran animales de compañía, sí, pagan por ellos, no los adoptan porque los quieren de determinada raza, color, tamaño, como si de un juguete se tratara.

CREEN QUE son eso, juguetes, que se van a quedar cachorros, que no comen, ni que la desechan donde sea si no se les educa, que se enferman y necesitan vacunas, revisiones, ser aseados y muchas otras cosas.

TENER UNA mascota es una responsabilidad moral, más que económica, también hay que esterilizarlos si no se quiere que haya un descontrol como ocurre en algunos lados.

Y ES QUE hay cada “dueño” de perros y gatos que cuando crecen los dejan a su suerte en la calle o tienen la idea de que los vecinos tienen la obligación de soportar que hagan sus necesidades en la puerta de sus casas, porque les falta la cultura de educarlos y si los sacan a pasear para eso, tienen la obligación de llevar una bolsa para levantar los desechos y luego tirarlos donde se debe.

PERO NO, hay calles que están infestadas de desechos de estos animales, y si no, nomás que se den una vuelta por el barrio del Encino, que con eso hasta lo “mágico” se le quita.

POR LAS calles aledañas al jardín son muchos los canes que andan sueltos, algunos con dueño, otros sin nadie, pero donde quiera dejan sus desechos.

ESO SÍ, no faltan las almas “caritativas” que les dejan comida, hasta croquetas de “marca” y agua, que está bien, pero que sean igual de acomedidos para salir a levantar lo demás.

TAMBIÉN LOS dueños, si no pueden ni educar una mascota, que no la tengan, porque qué necesidad tienen los que viven por ahí de aguantar lo que no tienen ni deben (BDR).

Índice Nacional de Precios al Consumidor, Febrero de 2023

EN FEBRERO de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.56 % con respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.62 por ciento. En el mismo mes de 2022, la inflación mensual fue de 0.83 % y la anual, de 7.28 por ciento.

EL ÍNDICE de precios subyacente tuvo un aumento de 0.61 % mensual y de 8.29 % anual. El índice de precios no subyacente subió 0.40 % a tasa mensual y 5.65 % a tasa anual.

AL INTERIOR del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías incrementaron 0.65 % y los de servicios, 0.56 por ciento.

DENTRO DEL índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.07 por ciento. Los de productos energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.80 por ciento.

Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados, Febrero de 2023

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) que se realiza en acuerdo con las 10 empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) A. C. y Sparta Motors S. de R. L. de C. V. Estas informan sobre la comercialización de 15 marcas y la producción de vehículos pesados nuevos en México.

EN FEBRERO de 2023, las 11 empresas que conforman este registro vendieron tres mil 580 vehículos pesados al menudeo y cuatro mil 151 al mayoreo, en el mercado nacional.

DURANTE EL periodo enero-febrero de 2023, la producción de vehículos pesados en México se concentró en los vehículos de carga, que representaron 97.6 % del total. El resto correspondió a la fabricación de autobuses para pasajeros.

DURANTE EL periodo enero-febrero de 2023, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 96.0 % del total.

LA PRODUCCIÓN total, durante el periodo enero-febrero de 2023, fue de 35 mil 480 unidades: 34 mil 619 correspondieron a vehículos de carga y 861, a vehículos de pasajeros.

DURANTE EL periodo enero-febrero de 2023, se exportaron 28 mil 452 unidades. El principal mercado fue Estados Unidos, con una participación de 96.0 por ciento.

El RAIAVP puede consultarse en: https:// www.inegi.org.mx/datosprimarios/iavp/. La siguiente entrega de este registro será el 13 de abril de 2023.