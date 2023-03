Plaza de Armas

Ni Estaban…

TODOS LOS que son, ni son todos los que estaban en esa lona que ayer “apareció” en el Patio de las Jacarandas en la Plaza de Armas, porque al menos uno de los que aparece hasta con foto no tiene denuncia alguna por acosador, la tiene por otras cosas, pero no por lo que pusieron ahí, y nos referimos a Aldo Ruiz Sánchez.

MIENTRAS QUE “extrañamente” a quien puso la lona se le “olvidó” poner las fotos de Omar Williams López Ovalle, ese que dizque defendía los derechos humanos en la era en que se torturaba a placer a las personas que tenían la mala fortuna de caer en manos del exprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y el ombudsman ni veía, ni sabía aunque enviaba a sus “visitadores” pero en la Comisión no hay una sola hoja de esos hechos ocurridos.

TAMPOCO APARECIÓ Pedro Zaragoza, el que le hizo segunda acosando en el Instituto de Vivienda a una empleada.

RARO, MUY raro que a las feministas hayan cometido semejante omisión, porque es un caso muy, pero muy reciente.

EN EL CASO de Aldo Ruiz el problema, dijera el “poeta” Arjona, no es porque sea acosador, al menos no hay denuncia alguna por eso, sino que es una situación muy añeja con una expareja con la que tuvo una hija a quien en su momento se le negó el derecho a que la reconociera como tal.

QUIEN ESTO escribe conoce a los dos protagonistas y los dos lados de la historia. Y luego, pasado el tiempo Aldo Ruiz fue demandado por pensión alimenticia, a lo que él no se negó, pero sí exigió a cambio que la menor lleve su apellido y haya relación filial, ya que no se la dejan ver.

TAMBIÉN SE le acusó de no querer hacerse la prueba de ADN, siendo que fue él quien solicitó hacerse dicho examen, de todo esto hay copias en poder de quien esto escribe.

ENTONCES LAS cosas como son y más cuando la contraparte de Aldo Ruiz, desde antes de conocerlo lucha por los derechos de las mujeres y hoy ocupa un cargo partidista.

A COMO SE vio, el que apareciera en esa lona se ve más con tintes de “venganza”, pero dijera Juan Gabriel, qué necesidad de ventilar las cosas privadas, pero peor, ¿y los derechos de la menor?

LÁSTIMA QUE se utilice un movimiento para tratar de arreglar una situación de paternidad y manutención, más no acoso, como se dijo.

Y ESTA tecleadora no es “abogada” de nadie, pero las cosas como son. De los otros, al menos de tres es sabido que sí violentaron y acosaron a mujeres como Fernando Alférez Barbosa y Sergio Augusto López Ramírez.

MIENTRAS QUE Pepe Proa, bueno, además de no pagar manutención a los hijos, él si tiene denuncias por violento y golpeador.

Y SE INSISTE, no se defiende a nadie, pero por qué sólo poner a unos y a otros no, que está comprobado que no sólo acosan, sino que fueron omisos en la protección de los derechos humanos.

LOS MALPENSADOS que nunca faltan se preguntan si en esto también está la “mano” de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez o de quienes le dieron el poder para que hiciera y deshiciera en Aguascalientes a su antojo (BDR).

Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, Noviembre de 2022

EL INDICADOR Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) amplía la oferta de información estadística de corto plazo a nivel estatal y da seguimiento al comportamiento de las actividades económicas del sector secundario en los estados.

EN NOVIEMBRE de 2022 y con cifras ajustadas estacionalmente, las entidades que mostraron los crecimientos mensuales más pronunciados en su actividad industrial, en términos reales, fueron: Quintana Roo, Baja California Sur, México y Tlaxcala.

A TASA anual y con series desestacionalizadas, en el mes de referencia, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial, en términos reales, fueron: Quintana Roo, Oaxaca, Baja California Sur, Hidalgo y Chiapas.

CON DATOS originales y a tasa anual, en el sector Minería destacaron los incrementos reportados en Hidalgo, Morelos, Tabasco y Baja California Sur.

EN GENERACIÓN, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, sobresalieron los aumentos en Chiapas, San Luis Potosí, México, Campeche y Quintana Roo.

EN CONSTRUCCIÓN, las alzas más relevantes ocurrieron en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Baja California Sur y Campeche. En Industrias manufactureras, los crecimientos más altos se registraron en Chiapas, Puebla, Quintana Roo, Hidalgo y San Luis Potosí.