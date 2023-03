Plaza de Armas

Soñar…

…NO CUESTA nada dicen por ahí y el presidente estatal de Morena sigue haciéndolo porque sigue suspirando porque algún día ocurra el “milagro” de que Nora Ruvalcaba Gámez sea la gobernadora, algo que se ve harto difícil y menos, con esa costumbre de denostar a quien, le guste o no, es la mandataria estatal.

BUENO, EN la política hasta la caballerosi­dad se puede y si iban por un evento, como la defensa del agua, ¿qué tiene que ver el salario que perciben los funcionarios?

AH, QUÉ Gilberto, se pone a aventar lodo cuando está en el corral de los “marranos”, con todo respeto, dijera Aldo Ruiz, porque nomás hay que ver a Juan Manuel González Mota, a quien defiende a capa y espada cuando además de ser mujeriego, parrandero no sabemos, pero eso de que es ojo alegre él mismo lo reconoce y no ahorra ni un peso, sino que lo malgasta con Martín Orozco Sandoval, entones ni le queda andar quejándose de lo que gana la gobernadora y el alcalde de Aguascalientes.

ESA POLÍTICA, ahora sí que tan de cuarta, ya no le gusta a la gente. ¿Por qué no se enfocan en lo que es sin caer en algo tan bajo como andar en dimes y diretes y la denostación?

EL CAMBIO comienza en el metro cuadra­do de uno, y la verdad a Gilberto no le queda ponerse en ese plan, porque si Nora se veía mal en su papel de estar denostando, él peor.

LA ESPERANZA es lo último que muere, pero hay que ser realistas y se ve muy complica­do que en cinco años Nora vuelva a ser candidata, porque además, mientras que hay quienes na­cieron con estrella, otros lo hicieron estrellados.

O MÁS CLAROS: hay quienes nacieron para ganar, y quienes lo hicieron para perder. El que entendió, entendió (BDR).

Aparatos de Audición Personalizados

EXISTEN DIFERENTES aliados para evitar la sordera. Depende la complicación que tengas y el nivel de pérdida de audición. Sin embargo, uno de los más utilizados son los auxiliares auditivos, aparatos externos para escuchar mejor. “El no escuchar bien o no escuchar tiene complicaciones diversas. Por ejemplo, problemas para hablar, escribir, mala memoria o depresión causan que las personas empiezan a aislarse. Pero no solo es un problema de salud. También afecta considerable­mente su estilo de vida. El oído es un órgano muy delicado que envejece, y cuenta con las células más pequeñas de todo el cuerpo. Antes se pensaba que la sordera era exclusiva de gente de la tercera edad, pero actualmente no. Es un mal que afecta a todas las edades”, señala Jimena Atuan, audióloga, foniatra y otoneurología de MED-EL.

¿Problemas de audición?

LAMENTABLEMENTE, LA mayoría de las personas no le dan la importancia real a su pérdida de audición y dejan pasar años antes de visitar al audiólogo. Cuando lo hacen, su caso está avanzado y el daño está hecho. Eso sí: gracias a la tecnología, encontrarás opciones personalizadas que te ayudarán a escuchar mejor, aunque hay personas que no corren con esta suerte. “Las cifras son alarmantes. Es una enfermedad que va en aumento. Es multifactorial, ya que pue­de presentarse por cambios degenerativos, la edad, cuestión hereditaria, el consumir ciertos antibióticos, medicamentos de quimioterapia o infecciones. Es gravísimo el automedicarse, porque hay medicamentos ototóxicos que dañan al oído. También por estar expuesto diariamente a sonidos altos, ya sea por trabajo; visitas a lugares con la música a todo volumen o por el abuso en el uso de audífonos”, indica Juan Carlos Cárdenas Rosales, MD FACP, médico internista certificado y líder médico de la práctica médica internacional en Mayo Clinic. Sin duda, es preocupante la exposición ambiental a la que se está expuesto. Además, cada vez observamos más bebés o niños con audífonos frente al celular o computadora.

Realiza un Estudio de Audición

PARA EL médico internista no existe una edad específica para realizarse un estudio audiológico, ya que todo depende tu actividad y el riesgo al que te sometas. Pero lo ideal es que lo hagas cada año. “El primer contacto es el médico general o internista, quienes deben analizarte bien y, si es necesario, referirte con el audiólogo. Él es el experto en el tema. Se hace un examen general de oído, se observa la conducción del sonido a diferentes decibeles y se revisa si hay algo que esté obstruyendo, como el cerumen. Siempre te hará una evaluación completa y un trato personalizado, para nada es recomendable que te ahorres esta visita y compres un auxiliar auditivo anunciado en la televisión”, enfatiza Cárdenas.

Tratamiento Personalizado

LA PÉRDIDA auditiva es diferente para cada persona. No todos requieren la misma amplificación y tiene que ser un aparato que esté ajustado a tus necesidades. “Si compras el auxiliar auditivo por tu cuenta, lo más seguro es que no te funcione. Recuerda que lo barato sale caro. En primer lugar, el amplificador dañará tu oído o distorsionará el sonido. Además, debes saber de qué oído necesitas más intensidad, o si alguno está más afectado que el otro.

“SI EL aparato no es la solución porque tienes un problema más severo, existen los implantes coclea­res. En este caso se requiere una operación. Es cierto que los tratamientos no son económicos, pero su gran aportación a tu vida lo vale, hay una gran diferencia entre escuchar y no”, reconoce la audióloga.

FINALMENTE, CÁRDENAS enfatiza que es un enemigo invisible cuya principal barrera es la falta de conocimiento por parte de las personas, que dejan avanzar el problema y que existe una negación. “Cuando nos sentimos mal, acudimos al doctor, pero, en el caso de la sordera, como el oído no arde, duele o lo vemos como algo sin importancia, con lo que podemos vivir y cuando nos damos cuenta de que nos estamos aislando, no nos comunicamos o la gente se aleja de nosotros, quizá ya sea muy tarde”, concluye el médico internista. (Con información de nuestras agencias)