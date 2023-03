Ministeriales son Escoltas de Felipe Muñoz Vázquez Cuando Viene a Aguascalientes: Maricela Sánchez

“Carlos Lozano de la Torre es Asesor en Gobierno del Estado”

* ¡Cuidado!, ¿Quieren que Vuelva a Haber Tortura en Aguascalientes?: Hinojo

Por Benny Díaz

Luego de que representantes de la ONU-DH vinieran a Aguascalientes en dos ocasiones y se reunieran “con la gobernadora y el fiscal, pero sin estar presentes nosotros, desconocemos totalmente a los acuerdos a los que hayan llegado porque no sabemos qué hablaron ni en qué quedaron sobre el acceso a la justicia para nosotros, que somos sobrevivientes de la tortura que ejerció Felipe de Jesús Muñoz Vázquez cuando fue procurador en el estado”, declaró en conferencia de prensa Maricela Sánchez Muñoz.

Acompañada de Felipe Hinojo Alonso, ambos reconocidos como activistas de los derechos humanos por ONU-DH, aseguraron que las cosas para ellos son adversas, pues a pesar de la recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el informe Hasta Perder el Sentido de ONU-DH, en donde en ambos documentos se señala como principal responsable a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, no se ha actuado contra él y están preocupados por cómo se ha venido actuando en la nueva administración de gobierno del estado.

“Estoy preocupada porque han venido de ONU-DH, se reúne con el fiscal, la gobernadora, el secretario general de Gobierno y otras autoridades, pero luego nos damos cuenta que cuando Felipe de Jesús Muñoz Vázquez viene a Aguascalientes, se le da seguridad con agentes ministeriales. Me gustaría que el fiscal me contestara por los medios, ya que no ha querido recibirme últimamente, nos preocupa porque manejan datos sensibles de ONU-DH de los que somos sobrevivientes de tortura. A mí me gustaría saber cuál es el tema que tratan con Felipe Muñoz, porque nos están exponiendo demasiado”, declaró Maricela Sánchez.

Por esto es que Maricela se siente decepcionada porque “confié mucho, le di mi voto de confianza a la gobernadora y ahora, como víctimas y sobrevivientes de tortura, nos rechaza y repudia. Ni siquiera nos ha querido recibir, aparte a algunos compañeros se les han negado oportunidades, al igual que a mí, porque nos deja sin protección ya que otra vez le dan poder a Carlos Lozano de la Torre a quien tiene como asesor, ella misma lo declaró en un programa de radio, de quien expresó que merece toda su confianza y que hasta (el exgobernador) recibió a unos inversionistas que vinieron de Japón”.

Por todo esto “desconocemos cualquier acuerdo al que hayan llegado en esas reuniones que tuvieron con ONU-DH porque no nos avisaron, mucho menos nos invitaron y como no estuvimos presentes, no aceptamos nada de lo que ahí se haya acordado”.

Maricela Sánchez también mencionó que el perredista Óscar Estrada está al frente de la comisión de víctimas ahí en gobierno del estado, “quien también se ha portado omiso, a mis compañeros (torturados) cuando fuimos quedó de hablarnos y hasta la fecha no lo ha hecho, es una cadenita de impunidad de no hacer nada”.

Le exigen al fiscal que ya no siga en la dinámica de la inacción y que haga lo que corresponde y ejerza acción penal contra los responsables.

“Nuestros expedientes que tienen en fiscalía parecen procesos penales, recopilan documentos del por qué fuimos detenido y no hacen ninguna investigación, no hacen comparecer a nadie”.

Página 24 les cuestionó a Sánchez Muñoz sobre lo dicho por Florentino de Jesús Reyes Berlié, secretario General de Gobierno, quien afirmó que las acusaciones sobre Felipe de Jesús Muñoz Vázquez son “sólo denuncias”, y respondió airada: “¿Qué quiere que hagamos?, ¿que actuemos como él?, como víctimas tenemos derecho a denunciar y ellos a investigar”.

Y fue más allá sobre que la gobernadora “Teresa Jiménez haya dicho en ese programa de radio que Carlos Lozano de la Torre tenía en su casa a empresarios de Japón, que goza de su confianza, entonces lo que está haciendo es proteger a la cabeza principal de los torturadores, y con esto, claro que no va a actuar, de verdad quisiera que la gobernadora me callara la boca”.

¿Regresa la Tortura a Aguascalientes?

Entonces fue el turno de Felipe Hinojo Alonso de hacer uso de la voz, para señalar que “seguiremos luchando mientras tengamos fuerzas, dicen que son sólo denuncias en contra ¿qué podemos hacer contra un torturador?, presume tener poder, impunidad completa aun cuando existe una recomendación de la CNDH y el informe de ONU-DH donde se conocen a 19 y 40 víctimas respectivamente de los que se atrevieron a denunciar, pero también dicen que hay cientos que fueron torturados”.

Por eso están proponiendo que se haga un foro en la entidad sobre la tortura en donde se involucren autoridades locales, nacionales e internacionales para que “quienes pasaron por esto, se animen a salir y se den cuenta de a todos los que perjudicaron y empiecen a surgir más denuncias”.

Hinojo Alonso también ve con alarma el regreso al poder no sólo de Carlos Lozano de la Torre como asesor, sino de su esposa Blanca Rivera Rio que está al frente de SIPPINA, “cuando una recomendación y un informe que dice con todas sus letras que existimos, que sí es cierto que torturaron y con esto de la protección al exprocurador, el mensaje que manda la fiscalía es que el que sigue mandando es Felipe de Jesús Muñoz Vázquez”.

Por todo eso que ocurrió entre 2010 y 2015 es que ahora buscan que se realice ese foro y en donde estén presentes representantes de Amnistía Internacional “para que vean lo que pasó en Aguascalientes y ya no haya más pretextos, que vean que están los torturadores y lo que estamos haciendo es para que se nos haga justicia, es todo lo que queremos”.

Tanto en la recomendación como en el informe se especifica que se debe hacer la reparación del daño, “y los que hicieron algo malo, tiene que pagar, sí pedimos cárcel”.

Este caso se está pareciendo cada vez más al de Marisela Escobedo, quien luchó por años para buscar que se le hiciera justicia a su hija y terminó asesinada frente a palacio de gobierno de Chihuahua cuando hacía huelga ante tanta impunidad e inacción, siendo que ella hacía el trabajo que les correspondía a las autoridades, detuvieron al responsable en la audiencia estando presente Marisela reconoció ser culpable y con todo y eso las autoridades corruptas lo dejaron libre y luego se alió a un grupo delincuencial.

Entre los sobrevivientes de tortura en Aguascalientes hay mucho temor “por eso se niegan a aparecer públicamente –dijo Felipe Hinojo- y como sólo lo hacemos Maricela y yo, somos continuamente atacados, pero vamos a continuar en la lucha mientras tengamos fuerza, todos tenemos un destino pero sí, de repente nos siguen camionetas muy parecidas a las que traen los ministeriales, hay gente rara en la esquina de nuestras casas y en mi caso desde hace tres años estoy en el régimen de protección de ONU-DH como activista de derechos humanos y eso se lo hicieron saber al fiscal y a gobierno del estado desde el sexenio pasado”.

Maricela Sánchez está dentro del régimen nacional de protección de activistas y periodistas, cuenta con un botón que está ligado a la Guardia Nacional y ante cualquier situación de peligro se activa y en lo que llegan los agentes federales, “pueden actuar en el protocolo elementos municipales o estatales, ministeriales no, eso lo dejé muy claro, pero quienes me protegen son los de la Guardia Nacional”.

Felipe Hinojo manifestó que “todos tenemos un destino, queremos el acceso a la justicia y el premio mayor sería ver tras las rejas a los grandes delincuentes como es un exgobernador que sigue siendo déspota y ruin y un exprocurador que hizo lo que quiso en Aguascalientes y no se vale, porque ya pasó una administración a la que le tuvimos fe, la de Martín Orozco, que no sirvió para nada, y ahora la tenemos en la actual gobernadora, pero también nos está defraudando”.

Esto porque al volver a dar entrada a estos personajes que son “gente sin escrúpulos, se puede esperar cualquier cosa y con todo esto lo que podemos decir es: ¡Cuidado!, ¿quieren que vuelva la tortura en Aguascalientes?”