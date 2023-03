Plaza de Armas

Ni le Corre ni se Enoja

LOS QUE se meten a la política o al servicio público deberían antes de tomar un curso de buenos modales, porque por muy incómodas que sean las preguntas no tienen por qué ponerse a la defensiva, o decir unas mentiras que los dejan peor, porque hay cosas que hacen o hicieron al partido o ente al que pertenecen que les causa escozor y creen que negándolo o hasta insultando a reporteros “ya la hicieron”.

Y COMO a veces, como dijo Juan Gabriel, “lo que se ve no se pregunta”, resulta hasta de risa que se vean en la necesidad de llevar acarreados o mejor dicho “paleros”, porque a toda vista andan ahí echando porras a quien mejor les paga, tal como pasa en Morena.

TAMBIÉN LOS que actúan al estilo del fallecido Porfirio Sánchez Mendoza, que prefieren hacerse los enojados y mandar hasta adelantito de San Juan a los preguntones cuando no se les da su gana, o hay un tema del que nomás no quieren hablar porque la resulta “espinoso”.

EN ESTE TENOR, DA gusto da encontrarse con Juan Rojas García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), quien no aparece en todos los eventos, como ocurría con algunos de sus antecesores, sólo cuando es totalmente indispensable se deja ver y jamás, pero jamás ni pierde la compostura, ni le corre cuando ve reporteros y mucho menos se incomoda con las preguntas por muy ríspidas que sean, como por ejemplo si hay corrupción en el Poder Judicial.

TRANQUILAMENTE EL magistrado presidente respondió que son humanos y la justicia que no falla es la divina, pero por eso hizo rotación de jueces porque había algunos que llevaban muchos años donde estaban y eso no es sano, porque luego esas “raíces” que echan los puede llevar a que la justicia no sea pareja para todos.

MEJOR SE ahorró lo de pronta y expedita, porque eso de plano no. Y otra, no se anda curando en salud y dice que si hay que “pagar” algo que se haga mal, no le va a sacar al parche y que también hay procesos contra varios de los que trabajan en el Poder Judicial, y sí, por el socorrido maltrato hacia las personas de parte de aquellos y aquellas que se sienten casi sus sustitutos, y pues no, hay niveles.

SÍ, SE HA profesionalizado al personal, ahora ya no aceptan a nadie que no sean abogados, aunque sea para sacar copias y ser mecanógrafos, vamos, hasta para prestar expedientes.

PERO COMO hay aquellos que egresan y sienten que lo saben todo, pero les falta experiencia, entonces lo primero es bajarle los humos y que se ubiquen en lo que hacen.

ESAS QUEJAS están en curso y quienes sean acreedores a una sanción la tendrán.

SE AGRADECE que haya funcionarios como Juan Rojas, quien ni se ha mareado por ocupar el puesto que ostenta, ni le saca la vuelta a los temas.

CON ESO queda demostrado que lo cortés no quita lo presidente del Poder Judicial, mientras que en otros lados los de medio pelo dan saltos como grillos o saltamontes o se creen la divina garza envuelta en huevo. Menos divos y más funcionarios, y hay muchos a los que les hace falta bajarse del ladrillo al que les dieron oportunidad de subirse, no vaya siendo que no terminen los cinco años de gracia. (BDR)

Estadística de Defunciones Registradas (EDR), Enero a Septiembre de 2022

ENTRE ENERO y septiembre de 2022 se presentaron, de forma preliminar, 636 mil 900 defunciones registradas. En el mismo periodo para 2020 y 2021, los totales fueron de 777 mil 936 y 887 mil 201 defunciones registradas, respectivamente.

DEL TOTAL de las defunciones registradas, 616 mil 560 (96.8 %) ocurrieron entre enero y septiembre. El resto correspondió a defunciones acaecidas en años previos.

LA TASA de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes fue de 49.55, con un decremento de 20.04 respecto a la del mismo periodo en 2021.

Principales Resultados Preliminares de Enero a Septiembre de 2022

EN MÉXICO, durante el periodo de referencia, se contabilizaron, de forma preliminar, 636 900 defunciones registradas. Lo anterior, mediante los registros administrativos a partir de los certificados de defunción a cargo de las oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Estos se complementaron con las actas de defunción emitidas por el Registro Civil y con los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público. La cifra de defunciones registradas fue menor en 250 mil 301 casos respecto a las que se presentaron en el mismo periodo de 2021. Las defunciones registradas de julio a septiembre de 2022 fueron 196 mil 842.

LA VARIACIÓN porcentual anual de las defunciones registradas para enero-septiembre de 2013 a 2019 tuvo incrementos de uno a seis por ciento. Entre 2019 y 2020, así como entre 2020 y 2021, los incrementos fueron de 39.6 y 14.0 %, respectivamente. Entre 2021 y 2022, las defunciones registradas disminuyeron 28.2 por ciento. Entre enero y septiembre de 2013 a 2019, la tasa de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes tuvo un incremento de 4.89 puntos. De 2019 a 2020 y de 2020 a 2021, el incremento fue de 17.56 y de 7.96, respectivamente. De 2021 a 2022, decreció 20.04 puntos.