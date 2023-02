La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

¿Y LOS ASPIRANTES A “VIOLINES”?..



Lectores interesados en el tema, me han estado preguntando qué purrúm con los galanes de petatiux, aspirantes a “violines” que por no conseguir “aquellito” le quitaron la chamba a Fernanda, una trabajadora del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP), quien los denunció pública y mediáticamente.

Se trata de Omar Williams López Ovalle, que cobra como jefe del Departamento de lo Contencioso y Pedro Zaragoza Galván, que firma la nómina como director Jurídico del mencionado Instituto, quienes han guardado silencio al quedar al descubierto otra más de sus andanzas sexuales.

Algo tendrá que hacer la arquitecta Claudia Gabriela Caudel de Luna, directora general de IVSOP, pues no puede permitir que ese par de “enfermos sexuales” sigan haciendo de las suyas en esa noble institución, so pena que caiga en el descrédito.

¿QUÉ TAN INFLUENCIADO QUEDÓ FELIPE DE GARCÍA LUNA?..

No, no me refiero a Felipe Calderón Hinojosa, no; sí a Felipe González González, viejo conocido del súper policía Genaro García Luna, hoy preso en una cárcel de Nueva York, Estados Unidos, en espera de ser sentenciado por su relación con el narco, en especial con el cártel de Sinaloa.

La relación entre Genaro García y Felipe González es añeja, pues data desde que el primero trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y Felipe, además de estafar a la raza de bronce vendiendo kilos de 800 gramos, se dedicaba a comprar tráileres repletos de abarrotes que los piratas del asfalto robaban en carreteras.

Después el destino lo fue uniendo a Genaro: primero como gobernador y después como compañeros de Gabinete con el entonces presidente Vicente Fox Quesada.

(Felipe era subsecretario de Gobernación, Genaro como director de la Agencia Federal de Investigación de México; después Felipe llegó al Senado de la República y Genaro a la Secretaría de Seguridad Pública, con Felipe Calderón).

Como ahora se sabe, Genaro siempre anduvo en la danza del narco, y Felipe, ya como gobernador de Aguascalientes fue quien le abrió las puertas al narcotráfico: en su sexenio (1998- 2004) se dio el primer ajuste de cuentas entre narcos con cuernos de chivo, asesinato publicado por esta Casa Editorial y en los diarios locales, y de ahí pa’l real el narco comenzó la matazón.

La relación entre Genaro y Felipe se fue estrechando, aunque de manera discreta. Ignoro hasta dónde hayan llegado, pero Felipe siempre ha andado en malos pasos por su desmedida ambición al dinero.

Recuerdo muy bien: Otto Granados Roldán era gobernador de Aguascalientes y aunque no simpatizaba con Felipe, no sé si con su autorización o no, el nefasto Víctor Hugo Mercader Jurado, entonces director de la llamada Policía Judicial del Estado, hoy Ministerial, le dio a Felipe una credencial de la corporación firmada por él, como “asesor y autorizado a portar armas”.

¿Por qué? Pues porque Felipe defraudó con varios cientos de miles de pesos a un “competidor” y temía que le fueran a dar cran, pues aseguraba que a su vida ya le habían puesto precio.

Finalmente todo quedó en amenaza, pero Felipe nunca olvidó el “paro” que le hizo “El Chorizo Power”, a quien en su gobierno le dio chamba, repitiendo en la Policía Judicial, en donde Felipe le aguantó todas sus fechorías y pendejadas, pero el narco floreció gracias a Felipe: esa es la verdad histórica y está documentada hasta en juzgados.

Ni con Otto gobernador (1992-1998), ni con Barberena (1986-1992) ni con Rodolfo Landeros (1980-1986) el narco pudo florecer, no obstante de que los aguascalentenses teníamos cerca al cártel de Guadalajara que encabezaba el llamado Jefe de Jefes: Miguel Ángel Gallardo Félix, cuyos lugartenientes eran narcos de la talla de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo (don Neto), Juan Ramón Mata Ballesteros, Juan José Quintero Payán y José Contreras Subías, los primeros tres presos, el resto muertos.

Pero nomás entró Felipe González a Palacio de Gobierno y se dejaron venir “El Chapo Guzmán”, los Hermanos Arellano Félix e Ismael “El Mayo Zambada”; fue, reitero, el comienzo de la narcoviolencia que no acaba de extinguirse, aunque no estamos como los estados vecinos, la droga continúa vendiéndose con descaro en todas partes: habrá que “reconocérselo”, claro está al abarrotero de miércoles.

SÍGANLE, AHÍ LA LLEVAN…

Los opositores no se cansan de denostar al Preciso Andrés Manuel López Obrador: es tal su desesperación por recuperar el poder que les gana la obnubilación, y es cosa de calumniarlo e insultarlo cotidianamente ya por una cosa, ya por otra: “Todo hace mal, está destruyendo el país”, truenan y no: son ellos los que se están destruyendo solitos, y el país está en reconstrucción.

Los “Lilly Téllez” no alcanzan a comprender que entre más lo calumnian e insultan, su aceptación y popularidad se mantienen ahí por el 70% de aceptación, aunque una cosa es cierta: sus verdaderos enemigos están… dentro de Morena.

Lo que debe de hacer la hoy oposición es trabajar de la mano de la raza de bronce y en donde gobiernan combatir la corrupción, la impunidad y la injusticia, con eso estará del otro lado.

En tanto que Morena –habló de Morena Aguascalientes– debe de ser congruente con los principios de su partido y actuar en consecuencia, pues ¿cómo demonios permiten que un sujeto trepador, como José Manuel González Mota, alcalde de uno de los municipios más pobres de Aguascalientes, Asientos, “contrate” al “exgoberladrón” Martín Orozco Sandoval como “coordinador general de asesores” (¿cuántos aviadores de eso tendrá José Manuel?), con un sueldo mensual de 97 mil 100 pesos mensuales? Ahora, ¿cuál pinche asesor, si Martín no se aparece por Asientos, ni siquiera a checar tarjeta o firmar sino que cada quincena el de Santa María de los Ángeles, Jalisco, recibe en una de sus cuentas bancaria el billetote que no gana ni el gerente de un banco? Lo que están haciendo este par de malandros, José Manuel y Martín es un acto criminal: le están quitando el pan de la boca a la raza más necesitada de Asientos, ¡no la chinguen! No sean tan ojetes.

Por su parte, los dueños de Morena, deben de expulsar de sus filas a José Manuel, un pinche mentiroso que dice ganar como alcalde 25 mil pesos mensuales, pero que como es un exitoso productor del campo gana más labrando la tierra (¿a qué hora?) lo que le permite mantener a un chingo de críos porque “el colorado”, que no guinda, presume de ser muy cogelón y tener muchas viejas.

Y José Manuel no se cansa de alabar a Martín y de denostar a AMLO, diciendo que le vale gorro que lo expulsen de Morena, y los morenos, por no perder un coto de poder, se empinan y hasta le besan los destos al “colorado” José Manuel.

Ver para creer: ¿Dónde queda pues el “Por el bien de México primero los pobres”?, si ellos están permitiendo que ese par de ratas les roben a esos pobres 97 mil 100 pesos mensuales, que equivalen a cuatro mil 855 litros de leche, considerando a 20.

00 pesos el litro ¿primero los pobres? ¡No mamen!, terminen ya con el contubernio de ese par de ratas del desierto, eso es lo que deberían de denunciar: el robo descarado a un pueblo con muchas necesidades, ¡dejen de ser ojos de pescado! Pero, una cosa es cierta: Martín Orozco no vuelve a ganar un cargo de elección popular, pues perdió el piso, la cordura, la dignidad y la confianza de la raza de bronce.

¡SUERTE TE DÉ DIOS…

QUE DE HONRADEZ PURO CAMOTE!…

Pues nuevamente el “título sin doctor”, pero gallero por vocación y vagancia, Roberto Muñoz González, logró la concesión del Palenque y del Casino de la Feria Nacional de San Marcos y ese jale, a partir del desgobierno de Carlos Lozano de la Torre “El Patrón del Mal”, su fama decayó gacho… ¡hasta caer a niveles del narco!

En efecto: desde la primera Feria de “El Patrón del Mal”, el Palenque y el Casino fueron concesionados a un conocido e irascible narco regiomontano: Alejandro Ceja Muñoz, quien se estrenó en la tierra de la gente buena con el asesinato de un “empleado”, comenzando así a imponer una era de terror… sin embargo, el destino se la cobró con la misma moneda: en los primeros días de agosto de 2015, el narco fue acribillado en un restaurante llamado Los Tres Pelícanos, allá en su tierra Monterrey: un tiro le pegó en la nuca, ocho más en la espalda.

Muerto el narco, para la Feria de 2016, última de “El Patrón del Mal”, escogieron a un concesionario emergente: Roberto Muñoz, a quien presentaron como un “gallero profesional con 25 años de experiencia”.

Para 2018, Roberto Muñoz, ya afianzado en la gobernatura Martín Orozco, el doctor presumiendo entre bombos y platillos a su socio “Chucho” Pérez Alvear, “el del billete” y al alimón presentaron el programa artístico del Palenque de la Feria, mostrándose muy orondo el socio capitalista.

Le hicieron tal publicidad al evento, que de Gringolandia les lanzaron un dardo envenenado: “‘Chucho’ Pérez tiene nexos con el narco”, boletinaron dando pelos y señales de su complicidad con “Los Cuinis” y el CJNG, a quien según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, les lavaba millones de dolarucos.

El primero en saltar fue el presidente del Patronato de la Feria, Miguel Ángel Serna González, mejor conocido como “Paquín”, asegurando que los gringos decían mentiras, que “Chucho” era un empresario serio y honesto.

Sin embargo, más tardó en decirlo que en recular mandado un boletín de prensa, asegurando que el tal “Chucho” nada tenía que ver con el Patronato de la Feria, que con tenía contrato era con el “doctor Muñoz”, no con ese ilustre desconocido.

Y si “Paquín” lo desconoció, Roberto Muñoz negó la sociedad: “es el que me contrata los artistas, yo no tengo socios”; así las cosas, “Chucho” desapareció de la escena, pero hay quien jura, por “el Osito Vivo”, que el tal “Chucho” sigue siendo el del billete pero que por sus broncas ya no da la cara.

Peras o manzanas, Roberto continuó como “concesionario único del palenque y de la jugada”, a pesar de que el 2020, cuando se suspendió la Feria Nacional de San Marcos, por la pandemia, a cientos de personas que ya habían comprado sus boletos para el Palenque, se negó a devolverles su dinero y literalmente les robó varios millones de pesos, pues no hubo poder alguno que obligara al transa “Robaharto” regresar la millonaria cantidad: la Fiscalía General de Justicia y la Procuraduría Federal del Consumidor simplemente se la “pelaron”, pues tenía vara alta con Martín Orozco.

Así las cosas, cuando todo mundo creyó que “Robaharto”, nunca más volvería a ser concesionario de la Feria por rata, volvió a agarrar la batuta, pues “Paquín” influyó para que el de la Guayana volviera a ser el macizo. Que Dios los coja confesados.

Y CON ESTA ME DESPIDO...

Gracias a las “buenas artes” de la traición y la calumnia, Martha Márquez Alvarado, la consentida de Martín Orozco, a la que ocupó como alfil para hacerle la vida de cuadritos a Tere Jiménez Esquivel, logró lo que muchos candidatos no habían hecho en muchos años: que el IEE le quitara las prerrogativas al Partido del Trabajo (PT), pues su candidata a gobernadora en 2022, Martha Márquez ni siquiera logró 3% de los votos, cuando Martín, desde Palacio de Gobierno, aseguraba que dividiendo al PAN, él se reelegiría en la humanidad de Martha y, cuando el jalisquillo se dio cuenta de que su plan no tenía futuro, mandó a Martha apoyar la candidatura de Nora, pero fue el acabose pues hasta Morena perdió votos: la raza de bronce no vio con buenos ojos que la conflictiva senadora “apoyara” a la 4T, cuando desde el Senado Martha calumniaba una y otra vez a López Obrador.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 23).