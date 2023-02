Federación Tiene Obligación de Participar con Recursos Para el Modelo del Agua, Obliga la Constitución: Alcalde

“Los de Morena Tiene Libertad de Manifestarse”

Por Benny Díaz

El alcalde Leonardo Montañez Castro fue claro al decir que “en el artículo 4 constitu­cional dice claro que hay obligación de parte de la federación en el tema del agua, también deben contribuir y por eso estamos tocando puertas para que participe, hablan de que es un derecho humano, no puede ser per se que no dé acompañamiento con recursos porque está en la ley”.

En la Constitución está claro que el servicio del agua es un derecho pero que tienen que estar involucrados los tres niveles de gobier­no y los ciudadanos. “En este caso el munici­pio en los últimos 20 años ha tocado puertas para inyectarle más de dos mil millones de pesos, el año pasado fueron 180 millones y en 2023 serán 500 millones de pesos, es el compromiso de la gobernadora en la parte que le corresponda, nosotros pondremos otros 250 millones de pesos como la dice el artículo 4 constitucional”.

Montañez Castro subrayó que ha estado viajando a Ciudad de México para visitar instancias federales, “Conagua por ejemplo tiene 60 mil millones de pesos que están in­corporando a proyectos, nosotros queremos colocar el agua de reúso para liberar la de primer uso y de esta manera el manto acuífero vaya recuperándose. No podemos hablar de un sistema sostenible, estaremos viendo los proyectos de la federación para financiar y esperaríamos mínimo que se comprometan en parte a entrarle con lo mínimo, esperamos, no pedimos que den, que le entren a la par con nosotros”.

Sobre lo dicho por Morena de que lo que se pretende es privatizar el agua en todo el estado, Leonardo Montañez fue claro: “desconozco si se piensa eso, yo sólo puedo hablar por Aguascalientes (capital) y estamos haciendo lo mejor invirtiendo, trabajando con los recursos del tiempo y conocimiento de lo hemos estado arrastrando por 30 años, eso estamos ofreciendo”.

Sobre la manifestación que organiza More­na para el 4 de marzo, el presidente municipal dijo que “tienen la libertad de hacerlo, si alguien abrió el paso para las manifestaciones pacíficas y respetuosas fue el gran ‘Maquío’, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, quien hizo huelga de hambre en el monumento a la Independencia, fue en el aquel tiempo para la creación del IFE, ahora INE, fue la per­sona que abrió el espacio cuando era difícil manifestarse y abrió puertas a la pluralidad, la libertad de ideas y ellos han aprovechado esa brecha que abrió un partido político que defendió entre otras libertades el voto de la mujer y tantas cosas en los que ha avanzado y que otros no lo han hecho”.

Para dar a conocer el modelo del agua que se elegirá para Aguascalientes, señaló que será en el momento adecuado, “estamos en el proceso de conocer los resultados financieros, necesitamos tomar una decisión respaldada sobre todo por los y las ciudadanas, que ten­gan la certeza que será lo mejor”.

Hay muchos esquemas “y ninguno por sí mismo es malo, depende también de las inversiones. No hay alguna que sea perfecta pública o privada, no descarto ningún mo­delo, nunca lo he hecho y la decisión será tomada de manera colegiada entre todos los regidores”.

Negó que se estén tardando en tomar esa decisión: “no hay prisa después de 30 años es más importante, independientemente de la que se tome, se viene trabajando en otras áreas como las reservas, nuevos pozos, líneas de conducción para que no se ponga en ries­go el servicio para los ciudadanos, estamos trabajando en las dos vías y no hay de qué preocuparse”.