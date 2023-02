Plaza de Armas

Se Acabó la Rabia...

(1947-2023)

LOS CUERVOS están de luto (RLL).

Sensible Pérdida

Con pesar, se despidió este 24 de febrero al comunicador Ricardo Chávez Pérez, quien perdiera la vida a los 56 años. Destacado y muy querido en el medio cultural, deja una huella permanente en la historia de la radio y la cinefilia en Aguascalientes. De fuertes convicciones, crítico, agudo y contundente, será recordado también como un amigo claro, generoso y alegre (ALD).

“Míralos Como Reptiles…

AL ACECHO de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión, siguen todos los railes que conduzcan a la cumbre, locos porque los deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta, mercaderes, traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza, la belleza…

”ES UNA pequeña parte del poema hecho canción por Luis Eduardo Aute, y ni mandada hacer para algunos, o para muchos, que defienden su “verdad” como absoluta y no entienden que hay quienes tenemos la capacidad de pensar, discernir, confrontar información y no ir como borregos aplaudiendo a unos u otros.

COMO HUMANOS todos tienen errores, pero cuando se trata de señalar las mentiras que quieren hacer pasar por verdades, los sin argumentos se creen con el derecho de denostar y hasta amenazar a quien diga lo que no les conviene o les duele demasiado para aceptarlo.

¿A QUÉ viene todo esto?, primero a que el día en que se dio a conocer que el jurado encontró culpable a Genaro García Luna, quien esto escribe buscó a Javier Luévano Núñez, presidente estatal del PAN para conocer su opinión al respecto, sobre todo cuando Felipe Calderón Hinojosa salió con que él no sabía de lo que hacía y deshacía su secretario de seguridad.

JAVIER LUÉVANO se encontraba en una reunión, o mitin, porque se oía ruido como de carnaval. Dijo que en ese momento no podía, pero que “la próxima semana daré una conferencia de prensa”, y sí, ayer convocó para el lunes.

PERO EL presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza se le adelantó y salió a decir que los albicelestes de lejitos con Genaro García Luna, porque el expoderoso súperpolicia “nunca fue panista”. Por su parte, Santiago Creel Mirando dijo que nunca jamás supo nada de las andanzas del “súperpolicía” que se convirtió en “súpertraidor”.

“AMOS”, DIJERA la India Yuridia, o sea ya con eso ellos quedan “limpios” de todo el cochinero. Bueno, a quien esto escribe en redes sociales por poner que no importa si tiene credencial o pagaba cuotas como miembro del PAN, sino que quienes lo llevaron a ocupar cargos por demás importantes fueron Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, los dos presidentes de los azules y ni modo que no tengan responsabilidad.

UY, QUE se alborotan algunos mini avisperos y de “chaira” no bajaron a esta columnista, poniendo los supuestos (no se lo ha comprobado ninguna autoridad) nexos de Andrés Manuel López Obrador con “El Chapo” Guzmán.

NO CABE duda que eso de las filias y fobias exageradas caen en fanatismo, porque no pueden entender que no importa si son verdes, azules, naranjas, guindas, amarillos o tutti frutti, cuando las cosas están mal, lo están y no es defendiendo lo indefendible como se logra convencer.

PARA ECHAR porras siempre, están los fans, y quien esto escribe nomás lo es de un cantante. Ni modo, no todos tienen la fortuna de conocer la belleza, como dice el gran Aute (BDR).