Plaza de Armas

Ni Tanto que Queme al Santo…

NI TANTO que quede a oscuras. No es para espantarse, es para preocuparse que haya menores de 10 años que ya tengan vida sexual activa porque ni física ni emocionalmente están lo suficientemente desarrollados para realizar es tipo de prácticas.

Y AHORA ante el alto número de embarazos en adolescentes ya no importa que los padres lo sepan o no, pero si los niños, porque a los 10 años lo son, quieren, les van a dar o poner el método anticonceptivo que ellos elijan.

NO PUES ahora si que los padres de familia pasamos a ser de adorno en algunas cosas, porque si un muchachillo o muchachilla, para que luego no anden con que se hacen menos, ya tienen la capacidad y la manga ancha para andar haciendo y deshaciendo en esos maromas, entonces también deberían de tener “derechos” en otros aspectos, de responsabilidad por ejemplo.

PORQUE RESULTA que si a esa edad comienza a trabajar, “crucifican” a los padres de familia porque ejercer “explotación infantil”, entonces, ¿somos o no somos?

ESO EN cuanto a que el derecho a la salud sexual y reproductiva los protege ya pueden ir a ponerse cuanta cosa quieran para no tener hijos, pero hay muchos, por no decir prácticamente todos con los que los padres de familia batallan para hacer que sigan las reglas y mínimo hagan aseo en sus habitaciones, de lo demás ni hablar.

PORQUE LUEGO también viene que si los padres de familia son “estrictos” entonces son “violentos” y malos, si se descuidan hasta denuncias les andan poniendo por tratarlos mal.

AH, QUÉ cosas con la llamada generación de cristal, que para unas cosas tienen todos los derechos, más que adultos, pero para otras, siguen siendo menores.

UN EJEMPLO, el adolescente que asesinó en Jesús María a una menor que él de forma por demás violenta y salvaje, lo sentenciaron a ¡cinco años de prisión!, porque Dios guarde la hora, ¡es un menor!, y ahí sí los de derechos humanos se rasgan las vestiduras.

ENTONCES SI son padres con reglas establecidas están en la delgada línea de ser “violentos”, aunque ni toquen a los hijos, si son permisivos, se van por la libre y los muchachillos hacen y deshacen y cuando llegan con su tontería de que “están embarazados”, una de dos: se van por el aborto clandestino (en ocasiones también sin decirle a los padres de familia, dizque por “miedo”), o tienen al hijo que pasa a ser hermano, porque si lo engendran a los 10, ni modo, los abuelos tienen que entrarle y generalmente son los maternos porque los paternos ni se dan por enterados (y tal vez sea cierto).

ASÍ QUE en estos tiempos tener hijos no es sólo tener sexo y que pase lo que tenga que pasar. Hay que estar 24/7 al pendiente de ellos o ellas, poner límites, tener reglas, pero también escucharlos y aunque a muchos no les cuadre, inculcarles valores, porque eso de que “sea lo que él o ella quiera”, está bien pero cuando tenga 18 años, se convierta en adulto y se haga responsable de sus actos, no antes.

AHORA TAMPOCO es que los padres de familia tengan que saber cuándo comiencen su vida sexual, pero sí orientarlos sobre los tiempos, las formas, los medios, la responsabilidad, porque de acuerdo a la edad, desde que el ser humano pueda caminar, comer y controlar sus esfínteres, tiene derechos y obligaciones, como que no.

Y LOS HIJOS no son accidentes, porque aunque digan lo contrario, si ya pueden andar teniendo sexo, también pueden con todo lo demás y se vuelve al principio: educación en casa corresponde a los padres o tutores, a nadie más. En la escuela adquieren conocimientos, no valores, no se trata de religión ni de ser “mochos” o “libertinos”, sencillamente ser responsables con esos seres humanos que se trajeron al mundo. Hay que educarlos con la verdad, hablarles lo que es de acuerdo a los tiempos y las consecuencias que pueden tener si no lo cumplen, y no sólo en el sexo, también en las drogas, legales e ilegales, amigos, conocidos, en fin, lo que es la vida. (BDR)

Índice Nacional de Precios al Consumidor, Primera Quincena de Febrero de 2023

EN LA PRIMERA quincena de febrero de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.30 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.76 por ciento. En la misma quincena de 2022, la inflación quincenal fue de 0.42 % y la anual, de 7.22 por ciento.

EL ÍNDICE de precios subyacente presentó un incremento de 0.35 % a tasa quincenal y de 8.38 % a tasa anual. En el mismo periodo, el índice de precios no subyacente tuvo un alza quincenal de 0.15 % y anual, de 5.93 por ciento.

AL INTERIOR del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías subieron 0.40 % y los de servicios, 0.30 por ciento.

DENTRO DEL índice no subyacente, a tasa quincenal, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.24 %; los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.49 por ciento.