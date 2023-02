Plaza de Armas

Pero qué Necesidad…

PARA QUÉ tanto problema, dice una canción de Juan Gabriel, y así están en el ISSSSPEA, en donde ayer de recepcionista para arriba fueron toda amabilidad y daban la información sobre la famosa tarjeta digital.

Y ES QUE tal vez a Mario Álvarez Michaus le guste gastar doble para poder comprobar los altos intereses que les cobra a los afiliados a dicho instituto, entiéndase todos los que trabajan en entes gubernamentales, por cada préstamo que les hace.

HACE UNAS semanas a los pensionados los hicieron que “renovaran” su credencial, con foto reciente además, de papel. Que la enmicaran y presentaran hasta para entrar al edificio, y el martes que nadie sabía para qué era la tarjeta digital y la instrucción era que fueran a hacer fila desde las 5:00 de la madrugada para que alcanzaran ficha, resultó que es porque la de papel ya no servirá para nada.

O SEA QUE gasto doble hará el ISSSSPEA para la credencialización. Total, Juan Pueblo (los afiliados) paga, qué le cuesta al infumable Mario Álvarez Michaus (y así ha sido siempre, desde que era diputado se sentía la última botella de agua del desierto), dar órdenes y contraórdenes para cumplir uno que otro caprichito. (BDR)

En Campaña

LAS QUE andan trabajando día y noche haciendo campaña son las candidatas a reina, casi como si fueran a ganar un puesto de elección popular y no una corona, porque un día y otro también salen en algún lado y desde ayer en redes sociales invitan a la gente a que sábado y domingo salgan a votar por alguna de las tres.

DAN SANTO y seña de los puntos en donde puede ir la gente, de seis años para arriba, para que sea el pueblo bueno y sabio quien decida quién merece portar la corona por un año y ser el “rostro” no sólo de la Feria Nacional de San Marcos, sino de Aguascalientes.

BUENO, HABRÁ que ver si a los aguascalentenses les sigue entusiasmando eso de la “monarquía” de la verbena abrileña o de plano tiene otras cosas más interesantes que hacer.

AUNQUE EN una de esas se ayudan unos a otros porque el domingo será la concentración de los que defienden al INE en la Plaza de Armas, donde se podrá votar por las candidatas y para que no haya chapuza será nada menos que el Instituto Nacional Electoral el que hará el conteo de votos para que luego no salgan con que hubo trampa.

NOMÀS FALTA que las que pierdan y queden como princesas no estén conformes y salgan con lo de “voto por voto”, lo de casilla por casilla no, porque no será como tal.

ASÍ QUE los que quieran y puedan, que voten por la candidata que más les guste. (BDR)

Acierto

UNA DE las cosas que hay que aplaudir es que en la verbena abrileña comenzará a funcionar la policía turística y los que la conformen deberán de dominar en un porcentaje considerable el inglés para dar la información adecuada a los turistas que lleguen de otras partes.

AUNQUE SIENDO España el país invitado a la verbena abrileña, tal vez no haya muchos que hablen en otro idioma, pero seguro que sí habrá uno que otro de Estados Unidos y en una de esas de Canadá u otros países de Europa que se den su vuelta por Aguascalientes para conocer la “feria de ferias”, porque eso sí, tendrá sus asegunes, como el palenque, pero de que es la verbena más importante del país, lo es.

AHORA LO que falta que den a conocer es la variedad del Foro de las Estrellas, o Teatro del Pueblo como era conocido hace unos ayeres, ojalá que José Ángel González Serna se supere así mismo y los artistas que contrate sean mejores que los del año pasado.

TAMBIÉN HAY expectativa por el serial taurino, aunque por lógica es que siendo España el país invitado, habrá harto torero español y en una de esas la Feria de San Marcos, en ese tenor, le ande jugando las contras a la de Sevilla.

QUE TODO siga siendo para bien y que la feria deje excelente derrama económica, porque a todos los aguascalentenses beneficia, sin importar colores, sabores, filias y fobias. (BDR)

Indicadores de Empresas Constructoras, Diciembre de 2022

EN DICIEMBRE de 2022 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras creció 1.8 %, en términos reales, respecto a noviembre del mismo año.

A TASA mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total aumentó 0.1%; las horas trabajadas, 0.8 % y las remuneraciones medias reales, 1.9 por ciento.

A TASA anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras incrementó 13.2 %; el personal ocupado total, 4.6 %; las horas trabajadas, 4 % y las remuneraciones medias reales, 5.2 por ciento.

NOTA. LA tasa de no respuesta de la ENEC, correspondiente a diciembre de 2022, registró porcentajes apropiados conforme al diseño estadístico de la encuesta. Esta no se concentró en algún dominio de estudio en particular y permitió la generación de estadísticas con niveles adecuados de cobertura y precisión.

A PARTIR de la presente información (datos referentes a diciembre de 2022), se incorpora la construcción de los tramos 5 norte, 6 y 7 del Tren Maya a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Esta se basó en los datos que suministró la unidad económica responsable de su construcción al Inegi. Con ello, se actualiza el marco y la muestra de estudio de esta encuesta.

EN VIRTUD de lo anterior, se modificaron los resultados de la ENEC a partir de agosto de 2022, fecha en la que inició la construcción de dichos tramos. El estatus de la información de agosto a noviembre de 2022 se mantiene como preliminar.

NÓTESE QUE la incorporación de dicha obra en la encuesta no incide en los resultados del total del Producto Interno Bruto (PIB) anual y trimestral, como tampoco lo hace en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) ni en el de la Inversión Fija Bruta, porque la medición del total de la construcción se elabora a partir de los métodos recomendados internacionalmente. Estos consideran los materiales que intervienen en la producción del sector, con lo que abarca todas las obras que tienen lugar en el periodo de referencia.