Plaza de Armas

¿Organización Sindical? ¡No!, Feudo Familiar

SI NO FUERA negocio el sindicalismo y dejara jugosas ganancias el representar a los “compañeros” obreros, esos entes no se convertirían en feudos o empresas familiares.

SÍ, PORQUE ahora la “novedad” es que María Angélica Pérez Carreón, la madre del recientemente fallecido Jesús Enrique Ramírez Pérez, asume la dirigencia general de CROM en Aguascalientes.

SEGÚN UN escueto boletín de prensa emitido desde el área de comunicación de dicha organización, se asevera que Pérez Carreón es “pionera del sindicalismo en Aguascalientes”, porque “desde 1999, tras la creación de la Federación, se hizo cargo de la Secretaría del Interior, razón por la cual los estatutos de la federación la facultan para que, en ausencia temporal o permanente del Secretario General, pueda ejercer en su totalidad las funciones de éste”.

SE AGREGA que la dirigente dará continuidad a las legitimaciones y seguimiento de la Reforma Laboral, reuniones con la dirigencia nacional de la CROM y que existe total respaldo y confianza del empresariado y agremiados del estado; reiteró que trabajará fuertemente en respuesta a esa confianza y amistad; asimismo dijo que el trabajo que realiza es en respeto y reconocimiento al legado de su esposo e hijo. (BDR)

Lo Logró

QUIEN SABE a cuál santo se encomendó Roberto Muñoz González para que intercedieran por él para que se le concediera tener por otros cinco años más la concesión del palenque de la Feria Nacional de San Marcos.

AYER SE hizo la presentación del elenco, que la verdad no está a la altura de la que es la feria de ferias, la que tiene fama internacional, y traen como gran estrella a Alejandro Fernández, al que últimamente lo ha seguido el escándalo por salir a cantar totalmente ebrio, haciendo desfiguros y luego sale a decir que no es por el consumo de las bebidas etílicas, sino que anda “emocionado”, lo que no se sabe es por qué o con qué.

TAMBIÉN A Gloria Trevi, a quien hace semanas sólo los que no quisieron vieron gratis (gracias a los impuestos de los ciudadanos de Rincón de Romos), en los festejos “totalmente laicos” del Señor de las Angustias.

Y OTROS de mediano pelo, porque su época dorada ya pasó, como Bronco, que ya son los hijos de aquellos que fueron creadores de éxitos como Que no Quede Huella, Oro, Los Castigados y muchos éxitos más.

BUENO, PERO volviendo a que se le volvió a dar su quinquenio de gracia a Roberto Muñoz hubo hasta fuegos artificiales y no fue José Ángel González Serna “Paquín”, el que lo presentó, fue la gobernadora en persona quien le agradeció el empresario traer un elenco de ese tamaño a la fiesta bonita.

NI QUIÉN se acordara de que sigue debiendo millones de pesos a los que compraron boletos para la variedad de la feria 2020, que se canceló por la pandemia de coronavirus.

TOTAL, LO que el viento se llevó ya no tiene por qué afectar y si esos 400 afectados les gusta algún artista o varios de los que se presentan este año, volverán a comprar entradas, que tanto es tantito, sin que les repongan el dinero que les deben.

Y SI NO, pues habrá otros que pagarán dos, tres mil pesos o más por ver en el redondel no a al pinto o al colorado, sino al artista que le guste.

“DECIRLES QUE el Gigante de México representa esa tradición, cultura mexicana que se concentra la mayor parte de las tradiciones mexicanas de todo nuestro país en Aguascalientes, porque es productivo, que sale al mundo y quiere que venga turismo, que haya derrama económica y la feria será del 15 de abril al 7 de mayo. Estaremos presentes en el serial (taurino) y palenque para que haya magia y luz”, dijo la gobernadora.

ANTES AGRADECIÓ a “Roberto por traer este elenco que ya nos emociona”, los fuegos artificiales brotaron del redondel y luego salió un mariachi para interpretar Pelea de Gallos.

SE DESPEDIÓ a la gobernadora, pero antes, se posó para la foto del recuerdo. Bueno, pues ya se hizo oficial lo que era un hecho, Roberto Muñoz seguirá disfrutando de la fiesta bonita y (ganando) los chorros de dinero. (BDR)