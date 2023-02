Plaza de Armas

Confundidos

HAY QUIENES no son creyentes, o peor, católicos que se toman la cuaresma como tiempo de fiesta y descanso.

SE ACERCA la imposición de ceniza, que recuerda a los bautizados la fragilidad de la vida humana y que vienen del polvo y al polvo regresarán, pero no le dan ese significado, lo toman más como costumbre.

LUEGO SON varias semanas en donde los viernes se obliga la abstención de comer carne, pero la semana santa, sobre todo jueves, viernes, sábado y domingo que es cuando se recuerda el momento en que Jesús es traicionado por Judas por 30 monedas, apresado, torturado y obligado a cargar la cruz hasta el calvario para luego morir en ella.

HAY QUIENES esperan esos días para “descansar”, hacer fiesta sobre todo cuando es temporada de carnavales en varias entidades del país, pero también para esos días irse a la playa y vivir la vida loca.

CADA QUIEN sus creencias, son respetables, pero entonces que sean congruentes y si son católicos que lo vivan como es, porque eso de serlo a modo y en ocasiones a conveniencia es incongruente, como dice la Biblia: “Dios no soporta a los tibios”.

ENTONCES, SON o no son. Y el vocero de la diócesis, Rogelio Pedroza González, fue claro al decir que para todo hay momentos: no es malo ir de fiesta, pero también hay que hacerlo con responsabilidad y no cayendo en excesos, porque todo en demasía no es sano.

Y QUE DEJEN de andar confundidos, que no mezclen lo que es del mundo con lo es de Dios, pero sobre todo que haya congruencia y se actúe en consecuencia y quienes lo deseen que vivan la cuaresma de acorde a la doctrina. (BDR)

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Aguascalientes, Cuarto Trimestre de 2022

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (Enoen). Estos corresponden al trimestre octubre-diciembre de 2022 para el estado de Aguascalientes. Con respecto al cuarto trimestre de 2021, se observa lo siguiente:

LA POBLACIÓN Económicamente Activa (PEA) pasó de 659 mil 568 a 663 mil 401 personas.

LA POBLACIÓN ocupada aumentó en siete mil 710 personas.

LA OCUPACIÓN en actividades terciarias ascendió en cinco mil 586 personas. Los mayores aumentos se dieron en el sector restaurantes y servicios de alojamiento con cinco mil 878 y en transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento con tres mil 569 personas ocupadas más.

LAS Y LOS ocupados en micronegocios decrecieron en 13 mil 52 personas, en especial, quienes cuentan con establecimiento para operar, con 17 mil 666 personas menos.

LA POBLACIÓN subocupada pasó de 27 mil 829 a 11 mil 749 personas.

A NIVEL estatal la tasa de desocupación pasó de 4.4 a 3.8 por ciento.

La Fuerza de Trabajo en el Estado de Aguascalientes

EN EL cuarto trimestre de 2022, la Población Económicamente Activa (PEA) del estado de Aguascalientes, es decir, la que la semana pasada a la entrevista se encontraba ocupada o desocupada, fue de 663 mil 401. Esta cifra contiene tres mil 833 personas más que en el mismo periodo del año anterior. Según sexo, la PEA masculina fue de 389 mil 449, un decremento de siee mil 237 hombres. La PEA femenina fue de 273 mil 952 mujeres, 11 mil 70 más que en el cuarto trimestre de 2021.