La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

MARTÍN OROZCO NO TIENE LLENADERO…



No obstante de estar denunciado judicial, mediática y públicamente de ladrón por “robar” cientos de millones de pesos del erario y con pingües negocios al margen de la ley desde el poder, durante los seis años de su mandato como gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval convenció a su amigo y cómplice, el “morenista” José Manuel González Mota, alcalde del municipio de Asientos, Aguascalientes, de meterlo de “aviador” en la nómina, bajo el disfraz de “Coordinador General de Asesores”, con un sueldo de 97 mil 100 pesos mensuales, o sea 3 mil 236 pesos 67 centavos diariamente, “cualquier baba de perico” para Martín, en comparación con lo que robó durante su administración, pero mucho dinero para un pueblo con muchas necesidades como Asientos, al que le quitó el pan de la boca.

Cantidad muy superior al sueldo del propio alcalde José Manuel González, quien hace poco más de una semana reconoció públicamente, ante reporteros de diferentes medios de comunicación, que él ganaba 38 mil pesos mensuales como alcalde de Asientos: “Gano más en el rancho”, alardeó, porque soy más que alcalde, un líder social porque me gusta ayudar a la gente”.

Pero además, presumió ser un morenista muy cabrón y cogelón, que de mi sueldo “me quitan 25 mil pesos porque tengo una mujer con un chingo de crías, entonces me queda 13 mil 118 pesos”, y para demostrar que sus palabras eran ciertas, mostró en su celular el recibo de nómina, en donde “constaba” que su salario real mensual es de 38 mil pesos.

José Manuel reconoció que sí tiene en la nómina del municipio de Asientos al exgobernador Martín Orozco, “con un sueldo de 25 mil pesos mensuales”, pero bien vale la pena, “porque gracias a la asesoría del exgobernador, no tenemos problemas con el tema del agua, ni de inseguridad”, e invitó a los representantes de los medios de comunicación a visitar Asientos: “Vayan a Asientos, para que vean cómo está todo tranquilo, y yo sí creo en el mando coordinado: por las comunidades andan los (policías) estatales, la Guardia Nacional y a veces también los militares; a cualquiera que cometa un delito ¡lo agarramos!”, alardeó.

También dijo creer en Dios, en la virgencita y en Martín Orozco –“uno de los mejores gobernadores que ha tenido Aguascalientes”–, pero no soy católico porque tengo varias mujeres, entonces no cumplo con los mandamientos”.

NO IMPORTA QUE ME SAQUEN DEL PARTIDO…

También señaló que del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “hay cosas que no me gustan, y lo sostengo; por todo esto si me quieren sacar del partido, no me importa, porque yo ayudo a la gente”, como a Martín Orozco, por supuesto.

Asientos es uno de los municipios más pobres de Aguascalientes y su gente pasa por muchas carencias y necesidades, y si en verdad González Mota ayudara a sus mujeres y a su “chingo de críos”, en lugar de tener de aviador al exgobernador Martín Orozco con un sueldo de 97 mil 100 pesos mensuales, con esos billetes bien podría comprar 4 mil 855 kilos de tortilla (a 20.00 pesos kilo) y repartirlos entre las miles de familias de Asientos que, realmente, tienen dificultades para comer tres veces al día. O bien, que compre en Zacatecas frijol pinto (24.00 pesos kilo) 4 mil 046 kilos de frijol, para que cumpla con el máximo precepto de López Obrador:

“POR EL BIEN DE MÉXICO, PRIMERO LOS POBRES”.

Que no sean hijos de la chingada, que no se repartan el botín, no son los dueños del municipio de Asientos; González Mota es el administrador del dinero de pueblo, pero lo que está haciendo es robarlo y repartirlo entre gente cómplice como el exgobernador Martín Orozco que, como se ve, no le bastaron seis años para robar a manos llenas, y ahora va por las “migajas” del PAN de la corrupción, ¡qué poca ma…dera!

ESCÁNDALO QUE TERMINÓ EN PETARDO…

Algunos panistas trasnochados pegaron el grito al cielo cuando Andrés Manuel López Obrador invitó a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba a la reunión bilateral México-Cuba IMSS Bienestar, no sólo para reafirmar los lazos de amistad entre los dos pueblos hermanos, sino para reconocer a Díaz-Canel el apoyo de su nación por el envío de vacunas contra el COVID- 19 y de médicos especialistas para el programa IMSS-Bienestar y condecorarlo con la medalla Águila Azteca.

Pero los y las Lilly Téllez y trasnochados que los acompañan olvidaron que Felipe Calderón y su mujer Margarita Zavala Calderón, volaron hasta Venezuela para aplaudirle y darle abrazos al entonces “dictador” Hugo Chávez Frías, presidente de aquel país, en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en febrero de 2010.

Años atrás, en noviembre de 1988, otro “dictador” Fidel Castro Ruz recibió también el galardón del Águila Azteca, tiempo aquel en que ya era presidente electo Carlos Salinas de Gortari, a quien en Los Pinos lo acompañaría “La Ardilla”, Diego Fernández de Cevallos y el PAN no la hizo de tox: calló como momia.

Y bueno, hoy los panistas trasnochados sí la hicieron de tox al Preciso, pero al cabo de los días bajaron los ánimos: ¿se darían cuenta del gachó desgaste que sufrieron que hasta retumbó en el Estado de México y Coahuila? En fin: lo cierto es que cada vez que le pegan a López Obrador, éste crece como la espuma, pero no entienden.

Síganle, ahí la llevan.

NO ES DE EXTRAÑARSE…

La bronca es que lo permitieron los propios alcaldes y, por supuesto, la policía.

Por eso me extraña que Toño Arámbula se haya descosido al aceptar que en su feudo, Jesús María, el cual ha gobernado una y otra vez, el narcotráfico, la prostitución y la drogadicción han sentado sus reales, quesque porque la inseguridad y el tejido social, tema que le competen, por ser él la máxima autoridad en el vecino municipio, han sentado sus reales, ¡Uuu… desde cuando! Aquí lo asentamos hace ya varias décadas y nos dijeron alarmistas, amarillistas pero hoy Arámbula confirma lo que aquí se señaló con pelos y señales: “Hay menores de edad que son obligados a trabajar como halcones (vigilan temas del narco) distribuyen droga (mininarcos) y se prostituyen”; en efecto, hasta por 20 pesos, chamacas menores de edad hacen el sexo oral, ¡carajo, y son una niñas! Pero viene lo peor: cuando son sorprendidas por los policías –que es tema de todos los días–, lejos de llevarlas con sus padres las obligan a practicarles sexo oral a ellos, so pena de ser detenidas, pero a Toño se la cuentan de otra manera y él en eso se apoya: “Lo que hacemos es que llevamos a menores de seis, siete u ocho años a sus casas porque a la 1:00 de la madrugada o más tarde, andan jugando en la calle.

Se les quita de ahí y se entregan a sus padres, pero nos encontramos con una realidad muy dura y es que hay quienes les dicen que qué hacen ahí, que se vayan, que son una boca menos que mantener y, en ocasiones, se les lleva después de dos o tres días de ausencia y son recibidos de esa manera”, por supuesto, eso sucede cuando la pareja se dedica a drogarse y, claro está, que sus hijos son un estorbo pero, ¿qué hace el DIF municipal al respecto? ¿Qué hace la policía que no sea exigirle la cuota a los mininarcos?, todo es dinero para las autoridades que conviven con narcos, drogadictos, prostitutas y prostitutos pues son un filón de oro para sus perversos intereses, la policía está tan podrida, que la sociedad chicahuala viviría mejor… ¡sin cuicos! Finalmente Toño reconoció que tal situación no es de ahora sino que data de varios años: “Nos encontramos qué hay abuelas que hicieron lo mismo hace años y se repiten patrones, es algo serio porque ahora tenemos niños (y niñas) en situaciones complicadas.

PERO LUEGO SE DESGARRA LAS VESTIDURAS…

“Hacemos muchas detenciones de vendedores de drogas, al igual que decomisos junto con la policía estatal, Guardia Nacional y Ejército, los ponemos a disposición de la Fiscalía General del Estado, ahora es responsabilidad de ellos investigar no sólo a minoristas, sino saber quiénes les surten y actuar en consecuencia”.

Bueno, eso de que la Fiscalía debe de investigar y actuar en consecuencia, es aventar la pelotita al vecino: la policía misma, sin siquiera torturar, puede sacarle la sopa al drogadicto y hasta al mininarco, pues nunca falta el “pitarra” que eche de cabeza al distribuidor y éste al mayorista y así hasta llegar arriba.

Y otra cosa: no se concibe el narco si no hay complicidad de las autoridades de todos los niveles, ¿cómo una caterva de delincuentes van a poder más que el Supremo Gobierno? ¡Por favor, no os la jaléis!

Y CON ESTA ME DESPIDO…

¿Qué autoridad le pondrá el cascabel al gato y castigará al morenista José Manuel González Mota, alcalde de Asientos, Aguascalientes, y al exgobernador del estado, Martín Orozco Sandoval por desfalcar las arcas de ese municipio con 97 mil pesos 100 pesos mensuales, simulando una plaza de “Coordinador General de Asesores”, sacada de la manga, pa’chingarse esa lana que, según el propio José Manuel, ni él gana?, es pregunta, ¿qué autoridad podría contestarla?

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 16).