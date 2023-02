Plaza de Armas

Sin Porra

QUEDÓ CLARO que Ricardo Monreal Ávila no tiene “porra” en Aguascalientes porque en la conferencia de prensa no estuvieron sirviéndole de tapete ni aventándole flores, mucho menos le pusieron alfombra roja.

FUE SU hermano Eulogio quien convocó a los medios de comunicación y en el encuentro con reporteros el senador dijo que él quiere reglas claras para participar en las encuestas con que se elegirá al abanderado de Morena para ser presidente de la nación.

PERO PRECISÓ que si no hacen cambios a las reglas para hacer la encuesta, de ninguna manera va a prestarse para ser comparsa y hacer como que hay democracia y se presente la “cargada”.

TAMBIÉN TOCÓ el tema de que no es ilegal, desde lo jurídico, que empresarios de “buena voluntad” aporten dinero para algún candidato, pero desde lo moral sí lo es cuando “es para promover a una persona”.

EN OTRAS palabras, que dos de las corcholatas que son más visibles, como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, tienen “patrocinadores” y que eso no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia y que espera que esto no cause “fractura” en Morena.

¿MÁS?, SI en ese partido se dan hasta con la cubeta unos contra algunos, otras contra unos y al final todos contra todos, aunque luego digan que hay “unidad”, pero ayer quedó claro que el monrealismo en Aguascalientes ya no tiene seguidores. (BDR)