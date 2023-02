Plaza de Armas

Codo con Codo

EL SENADOR Daniel Gutiérrez Castorena se dice comprometido con el proyecto para remunicipalizar el agua en Aguascalientes y que es claro que se puede trabajar “codo con codo” para que se resuelva el tema y regresar a la ciudadanía el vital líquido.

EL GOBIERNO de México está dispuesto a ayudar pero se debe crear conciencia y que los de Morena se pongan de acuerdo, aunque sea por esta vez, porque eso de emprender algo tan titánico como lograr que se remunicipalice el agua requiere de una unidad verdadera y que luego no salten las “rémoras” como ha ocurrido en otras ocasiones, que luego van y se venden a lo que es todo lo contrario al Movimiento de Regeneración Nacional.

SIN DECIR, nombres a todos les queda claro a quiénes se refieren y que en el discurso se digan totalmente afines a Andrés Manuel López Obrador y en los hechos es totalmente diferente.

Y NO ES uno ni dos, son un montón, según el senador quienes ceden a la tentación de que reciben favores personales o para su familia, otros que quedan a deber prediales y luego andan criticando con fieras a los panistas, pero por abajo consiguen insertar en la vida laboral a sus cercanos.

Y ASÍ UN largo etcétera, por eso está en acuerdo en que aquel que no esté convencido, en serio, de la remunicipalización y anden gritando consignas y les encante la grilla nomás para disimular, mejor que ni se aparezcan porque flaco favor que le han hecho al partido en Aguascalientes, que por más que digan y hagan, son más los que venden caro su “amor” y se olvidan de lo que debe ser su máxima: “no mentir, no robar, no traicionar”. (BDR)

Sólo dos de Cada 10 Empleados Formales Tienen un Salario de $20 mil

LA BRECHA laboral en México sigue siendo muy elevada pese al aumento al salario mínimo, sólo dos de cada 10 trabajadores que cuentan con un empleo formal tienen un ingreso digno o alto, revela un reporte elaborado por el grupo de analistas Acción Ciudadana Frente a la pobreza.

SON CUATRO millones 594 mil personas con trabajo formal que ganan 20 mil pesos o más al mes, de acuerdo con los datos del IMSS con corte de enero del presente año. Los especialistas advierten que un salario digno equivale a un ingreso laboral.

EN CONTRASTE, casi el doble de ellas, ocho millones 414 mil personas, que representan cuatro de cada 10 personas con trabajo formal registradas en el IMSS (39%), no les alcanza para comprar dos canastas básicas y con ello superar el umbral de la pobreza.

“EL INCREMENTO del salario mínimo en 2023 ha tenido un efecto positivo. Hay una leve disminución en la proporción de las personas con trabajo formal que carecen de salario suficiente, pero aún es un escándalo que cuatro de cada 10 trabajos formales sean fábricas de pobreza”, afirmó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

EL REPORTE temático 3 del Observatorio de Trabajo Digno, analiza los salarios de las personas con trabajo formal registradas en el IMSS correspondientes a enero de este año.

SI BIEN los resultados permiten apreciar una leve mejoría durante el 2022 en la proporción de personas con mejores ingresos, probablemente por el incremento al salario mínimo, aún resulta muy alto el porcentaje de quienes sufren precariedad laboral.

AL CIERRE de enero el IMSS tenía inscritos a 21.4 millones de trabajadores. Hace un año, el porcentaje de personas sin salario suficiente era del 41.5%; ahora se ubica en 39%; es decir, la reducción de la precariedad laboral apenas fue de 2.5%.

Incremento al Salario Mínimo

EL EFECTO inmediato del incremento al salario mínimo se aprecia mejor en la reducción del porcentaje de personas con empleo formal entre diciembre de 2022 y enero de 2023: pasó de 44.9% a 39.2%, una baja de 5.7 puntos porcentuales.

EN EL PAÍS hay 23 entidades, de las 32, donde el porcentaje de personas con trabajo formal, pero sin salario suficiente, es mayor al promedio nacional. Y de ellos, hay 12 con 10 o más puntos porcentuales por encima del promedio.

UN HALLAZGO positivo es que en Baja California se ha erradicado la carencia de salario suficiente. Es muy probable que como resultado del ajuste al salario mínimo, en esa entidad en enero ningún trabajador gana un salario inferior al umbral de pobreza.

LOS ESTADOS con mayor proporción sin salario suficiente son Sinaloa (58.5%), Oaxaca (57.3%), Guerrero (56.8%), Durango (53.6%), Michoacán (52,4%), Puebla (52.1%), Nayarit (51.3%), Chiapas (50.6%), Tlaxcala (50.4%), Quintana Roo (49.5%), Colima (49.3) e Hidalgo (49.3%). (Con información de nuestras agencias)