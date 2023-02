Gobierno Federal Dispuesto a Apoyar con el Tema del Agua con Recursos Directos, no Para Marketing

Se Pueden Hacer Muchas Cosas Ahorrando, esa es la Clave: Ruiz

Por Benny Díaz

Aldo Ruiz Sánchez, consejero nacional de Morena y también vocero de ese partido sobre el tema del agua, declaró en entrevista que es falso que “gobierno federal no quiera aportar recursos para ayudar con el gran problema que hay en la entidad con el vital líquido, por supuesto que está dispuesto a apoyar pero que los recursos sean directos y el problema es ¿quién los va a manejar?, porque por lo que se ve mucho del dinero que recaudan lo utilizan para promover la imagen, marketing le llaman”.

El presidente de la República sabe cómo están las cosas en Aguascalientes con el agua, igual que está enterado que los regidores tienen gran responsabilidad a la hora de decidir por el modelo y lamentablemente los de Morena no han respondido a los principios del partido, se han puesto de parte de la derecha y no han mostrado que las posibilidades que hay para que “el agua se remunicipalice y vuelva a ser de los aguascalentenses”.

En el trabajo que han realizado en campo, el consejero nacional dijo que hay personas no sólo del municipio capital que se han acercado a ellos (en Morena) para mostrar los cobros excesivos del vital líquido, “esto también lo están haciendo en Jesús María. Tenemos un caso documentado de una persona que en tres meses tuvo un incremento de más del 50 por ciento en sus recibos, cuando no tiene el servicio todos los días así que no es que gaste más metros cúbicos, esto indica que la intención es que se privatice en todo el estado”.

No va a aceptar, dijo, que “salgan con que va a ser modelo mixto, porque es sólo maquinar que siga en manos de empresas privadas y eso no funciona. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas ahorrando, esa es la clave. Aquí los gobernantes se quejan de que no les llegan los recursos, claro que llegan, pero ya de forma directa a donde y a quien debe ser. Si quieren recibir el dinero para que se pueda solucionar lo del agua que renuncien a sus privilegios”.

Ruiz Sánchez volvió a poner de ejemplo el trabajo realizado por Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, por lo que sí se puede hacer.

“Si los ciudadanos pagan sus impuestos en tiempo y forma como dice el alcalde, entonces se puede utilizar, insisto, ahorrando, para también brindar el servicio del agua a los ciudadanos porque es algo muy serio y no vamos a permitir que vuelvan a hacer lo mismo que hace años, cuando primero la privatizaron por 20 años y luego extendieron el contrato por 10 años más. La rectoría del agua debe ser manejada por los municipios y tampoco permitir que a través del distrito de riego 01 y de otras formas haya fuga del vital líquido hacia Zacatecas y Jalisco, eso es algo que no han tocado para nada y también se debe tomar en cuenta para no dejar todo en manos de empresarios, y peor, extranjeros”.