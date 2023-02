Plaza de Armas

Coincidencia

LA LECTURA del Evangelio de Mateo (5,17-37) de ayer, habla de lo que Jesús dijo a sus discípulos sobre cómo las leyes que había puesto Dios Padre no eran para quitarse, sino para que con sabiduría se cumplieran de otra forma en donde imperara el servicio a los demás, aunque no por eso irse por la libre e interpretar a conveniencia.

SÍ, PORQUE habla del que “asesinaba” no de forma literal, sino que si le decía “imbécil” a otro, lo hacían comparecer ante el Senedrín, eso ya era grave, pero si también utilizaba la palabra “necio” también iba a parar ante los escribas y fariseos para recibir la sanción correspondiente.

EN AQUEL tiempo no valía que los abogados hicieran cuanta cosa quisieran, no se “investigaba” y salían con cosas absurdas, porque no era ley de hombres, sino de Dios.

TAMBIÉN HABLA del adulterio, y no de que se tenga una, dos, tres y salgan con que la que vale es la “catedral” y tienen muchas “capillitas”, en ese tiempo a las adúlteras las mataban apedreándolas y a los hombres como si nada.

PERO CON Jesús cambió la cosa, porque dejó claro que no sólo en la práctica, sino con el pensamiento, esos lujuriosos que se imaginan hacer y deshacer con otra mujer, caen en el adulterio, o sea, pecado mortal.

Y YA DE los que juran en vano, mejor ni hablar. En serio que fue coincidencia para algunos, pero el que solito dijo que tiene mujeres de a montón y cree en “Dios y la Virgencita”, pero a conveniencia, que trabaja como presidente municipal de Asientos, lo hace para que de lo que gana en su rancho no le quiten para mantener al “chingo” de crías que tiene con mujeres, sino que sean los ciudadanos que con sus impuestos le ayuden a cumplir con sus obligaciones como procreador y darles casa, comida tres veces al día, estudios, medicina y lo que necesiten.

CON RAZÓN que el obispo dijo claro y fuerte que las leyes de los hombres se cumplen para que haya orden, pero que son a capricho o a modo de algunos, pero de la de Dios, aunque se escondan y “no le digan” lo que hacen, tarde o temprano se cumple. ¡Zas! (BDR)

Siete Nominaciones Para Cortometraje Aguascalentense

CHAVORUCO FILMS, grupo de cineastas aguascalentenses, obtuvo siete nominaciones incluyendo mejor cortometraje, en el rally de cine más grande de todo el mundo, “48 Hour Film Project”, en su apartado México.

EL 48 HOUR Film Project, es la competencia tipo rally cinematográfico internacional más antigua y grande del mundo, que se realiza en más de 140 ciudades en los cinco continentes y cuya final mundial se organizará entre los meses de marzo y abril en Estados Unidos. De dicha competencia, 12 son los cortometrajes seleccionados para ser proyectados en el Short Film Corner dentro de las actividades del Festival de Cine de Cannes 2023.

LA DINÁMICA del 48 Hour Film Project México consiste en realizar un cortometraje de manera intensiva y de alta calidad. A cada equipo participante se le otorga un género al azar (comedia, horror, western, musical, drama, etcétera), además de tres elementos sorpresa (un personaje, un objeto y una línea de diálogo) que tienen que aparecer en el cortometraje. Una vez recibidos dichos elementos, los equipos tienen exactamente 48 horas para escribir, grabar y editar un cortometraje.

EN ESTA ocasión el grupo de cineastas aguascalentenses Chavoruco Films, participaron con el cortometraje llamado Puerca con el género de humor negro y cambio climático, contando una historia original y divertida, llena de acción.

EL CORTOMETRAJE fue dirigido por Francisco Hafid Rogero con Lucero Ruiz Durón y Sergio Villegas en la producción. Ellos encabezan a un gran equipo de profesionales integrado por Rubén Navarro (asistente de director), Arturo Esquivel (actor/ co-guionista), Alain de la Mora (actor/ co-guionista), Fernando Macías (fotógrafo), Ricardo Efrén Rodríguez y Oziel Gutiérrez (sonido), Luis Miguel Aguilar (música original), Erick Lozano (músico invitado), Alain de la Mora y Cesar González (arte), Natalia Macías (asistente de fotografía), Enrique Hernández (segundo asistente de director/ actor), Andrea de la Mora (actriz), Belén Cedillo (actriz), Jareki Romo (actriz), Roberto Morán Colunga (actor), Daniel Huerta (actor), Miguel del Río (actor/asistente de producción), Estefanía Durón (maquillaje), Daniel Venegas (asistente de producción/ actor) y Erik Franco (foto fija).

EL PRÓXIMO lunes 13 de febrero será la premiación a las 7:00 pm en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México y en donde se espera que este talentoso equipo se alce con los premios de las categorías en las cuales compiten que son: premio del público, mejor cortometraje, mejor producción en 48 horas, mejor sonido, mejor música, mejor diseño de producción y mejor uso de género impuesto.

CADA VEZ son más los cineastas aguascalentenses que ponen en alto nuestro talentosísimo estado. Ellos son una muestra.