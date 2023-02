Plaza de Armas

No le Alcanza

EL PRESIDENTE Municipal José Manuel González Mota que presume de ser muy “cabrón”, pero creyente “de Dios y la Virgencita” mas no católico porque no cumple con los mandamientos porque Don Juan Tenorio y Gabino Barrera le quedan chiquitos por las mujeres e hijos que tiene, tanto que prácticamente todo su sueldo se va en el repartidero para mantenerlos, no le disimula ni tantito que su corazón es más azul que guinda.

POCO LE falta para prenderle una veladora a Martín Orozco para que le siga haciendo “milagros” por la módica cantidad de 25 mil pesos mensuales, pero luego anda invitando a reporteras (específicamente a quien esto escribe) a ser su asesora “gratis”.

AH QUÉ alcalde tan sin embargo. No le alcanza ni lo que gana en su rancho, ni los recursos que recibe como alcalde juntos para pagar, porque hay algo que no tiene precio: dignidad y lealtad, además de eso, esta tecleadora sí es católica practicante, no patito.

ESO DE dar asesorías por “25 mil pesos” no sólo es de mal gusto, sino hasta ridículo de parte de un exgobernador, que al quedar desempleado fue contrato por el alcalde ¿morenista?

PORQUE AHORA resulta que mientas al panista lo ve perfecto como político, al presidente de la nación no, porque les quitó recursos a los municipios.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador hizo bien en cerrarles la llave, si así que andan “bajos de dinero” lo dispendian en asesores, en lugar de pavimentar las calles, porque aunque el alcalde cree que no conocemos el municipio que gobierna, es más de lo que cree.

AHORA LA gran pregunta es si después de que ya se descaró y claramente es más panista que morenista, el Comité Ejecutivo Estatal seguirá arreglando las cosas “dentro”, cuando el cochinero se les desborda. (BDR)

Encuestas de Viajeros Internacionales, Diciembre de 2022

LOS RESULTADOS de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) –Encuesta de Turismo de Internación (ETI) y Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF)– dan a conocer el número de visitantes internacionales que ingresaron y salieron del país, así como sus gastos.

DURANTE DICIEMBRE de 2022, ingresaron al país 7 212 989 visitantes. De estos, 4 257 176 fueron turistas internacionales.

EN EL DECIMOSEGUNDO mes de 2022, el ingreso de divisas referente al gasto total de las y los visitantes internacionales ascendió a 3 047.6 millones de dólares. En el mismo mes de 2021, el monto fue de 2 531 millones y, en diciembre de 2020, de 1 270.7 millones de dólares.

EN DICIEMBRE del año previo, el gasto medio de las y los turistas de internación que ingresaron vía aérea fue de 1 068.11 dólares. En el mismo mes de 2021, de 1 052.10 dólares y, en diciembre de 2020, alcanzó 952.96 dólares.

EN EL MES de referencia, las y los residentes en México que visitaron el extranjero gastaron un monto equivalente a 824.3 millones de dólares. En diciembre de 2021, gastaron 529.5 millones y en el mismo mes de 2020, 333 millones de dólares.

NOTA. DERIVADO de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y del flujo de visitantes internacionales, se revisaron las cifras referentes a las y los turistas de internación vía terrestre que egresaron del país, de julio de 2021 a noviembre de 2022. Lo anterior porque se retoma el cálculo de la estimación de manera directa y se elimina el ajuste realizado en el periodo de la emergencia sanitaria.

PARA DICIEMBRE de 2022, la tasa de respuesta de las EVI registró porcentajes apropiados, lo que permitió la generación de estadísticas con niveles altos de calidad.

Indicador Mensual de la Actividad Industrial, Diciembre de 2022

EN DICIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) aumentó 0.7 % a tasa mensual.

POR COMPONENTE y con series ajustadas por estacionalidad, en el mes de referencia, la variación mensual fue la siguiente: Construcción incrementó 2.7 %; Minería y Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, 1 % cada uno, e Industrias manufactureras, 0.5 por ciento.

A TASA anual y con series desestacionalizadas, el IMAI creció 3.1 %, en términos reales, en diciembre pasado. Por sector de actividad económica, Construcción ascendió 5.5 %; Industrias manufactureras, 3.4 %; Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, 1.9 % y Minería, 0.8 por ciento.

NOTA. LA tasa de no respuesta en la captación de las encuestas económicas que se consideraron para la integración del IMAI, en diciembre de 2022, registró porcentajes apropiados de acuerdo con el diseño estadístico de las muestras. Asimismo, la captación de la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM), de los registros administrativos y los datos primarios que divulga el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) permitió la generación de estadísticas con niveles altos de cobertura y precisión estadística. Para las actividades petroleras, de energía, gas y agua, se incluyeron los registros administrativos provenientes de las empresas y Unidades del Estado que se recibieron oportunamente vía correo electrónico e internet.