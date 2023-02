Ventana Policiaca

Narquillo

EN LAS Huertas fue apañado el vendedor de drogas José “N” “N”, de 20 años, quien surte de “crystal” y mariguana a los viciosos del rumbo… SIN QUE las autoridades dieran a conocer mayores detalles, fue capturado en el cruce de las calles Julián Medina y Antonio Díaz Soto, por elementos del Grupo Motorizado Centauro de la Policía Municipal, a pesar de que opuso tenaz resistencia e intentó correr… ENTRE SUS ropas le hallaron siete gramos de “crystal” y 44 gramos de cannabis, por lo que lo pusieron a disposición del Ministerio Público en turno.

Tumbador

EN LA COLONIA Macías Arellano fue detenido el peligroso tumbador José “N” “N”, de 35 años de edad, luego de que perpetrara un robo con violencia… DE ACUERDO a lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el C4 recibieron el re­porte del atraco, por lo que acudieron policías preventivos, quienes en la calle A esquina con privada A, detectaron a un sujeto con playera blanca sin mangas y tenis rojos, que llevaba una bicicleta de pista en color verde y una mochila, descripción que coincidía con la alerta emitida… LOS OFICIALES interceptaron a José y al confirmar que había cometido el robo del vehículo y de herramienta diversa, lo esposaron y llevaron ante el Ministerio Público del fuero común.

Robo a Ferromex

EL HONDUREÑO Michelle “N” “N2, de 23 años de edad, fue arrestado en San Francisco de los Romo, al ser sorprendido robando varias piezas del tren… AL FILO de las 13:20 horas del miércoles, el migrante llegó al kilómetro 58 de la línea ferroviaria, en la comunidad Chicalote, en donde se apoderó de tres escotillas inferiores de descarga, seis pernos de unión de muelas, shock de aseguramiento de vehículos y otros objetos que colocó en una carretilla… POLICÍAS ESTATALES y municipales lo descubrieron y tras breve persecución lo atraparon y, junto con el botín, lo presentaron ante el Ministerio Público, a donde también acudió personal de Ferromex a interponer la formal denuncia.

Frustran Extorsión

POLICÍAS CIBERNÉTICOS y de Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, auxiliaron a un joven víctima de secuestro virtual, con lo cual evitaron que se consumara una extorsión telefónica… TODO COMENZÓ cuando los oficiales recorrían el centro comercial Velaria Mall, y en el estaciona­miento fueron abordados por Cristian “N” “N”, de 19 años, originario de Pinos, Zacatecas pero con domicilio en nuestra entidad, quien sufría una crisis nerviosa y pidió ayuda ya que temía que le hicieran daño a él o a su familia… EL MUCHACHO explicó que había recibido en su teléfono celular una llamada de un sujeto que dijo ser integrante de un grupo delictivo, quien le aseguró que desde su número se habían rea­lizado reportes que lo afectaban, de manera que si no seguía sus instrucciones al pie de la letra le harían daño… DE ESTA forma, le ordenó cambiar el chip de su dispositivo móvil y volvió a marcarle para exigirle se tomara fotografías de cuerpo completo y que si pedía ayuda no volvería a ver la luz del sol… FUE ENTONCES que Cristian se acercó a los uniformados, quienes le explicaron que se trataba de una extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual; asimismo le brindaron apoyo para que pudiera comunicarse con sus familiares a quienes tam­bién les brindaron asesoría, indicándoles que no efectuaran ningún depósito.

Recuperan Semovientes

SOBRE LA carretera estatal 67, policías es­tatales y de El Llano encontraron cinco cabezas de ganado que contaban con reporte de robo, las cuales eran transportadas en una camioneta sin placas… AL FILO de las 6:00 horas de ayer, cuando los oficiales recorrían el citado camino, la cual conduce a la carretera Santa Rosa, detectaron en circulación un vehículo Chevrolet tinto, sin matrícula… EL CONDUCTOR, al ver las pa­trullas, frenó de golpe, descendió y corrió hacia el monte, donde logró ocultarse… AL REVISAR la Chevrolet, los uniformados se toparon con cinco bovinos de la raza charolais, con arete, cuyos números habían sido reportados como robados. Los semovientes y la camioneta fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, en la Unidad Especializada en Combate al robo de ganado en Pabellón de Arteaga.