Realizar Acusaciones en Video con el Rostro Tapado y Hombres Armados no es Tener Valor: Jesús Figueroa

“No nos Vamos a Quedar de Brazos Cruzados Aunque Seamos Señalados”

Por Benny Díaz

El fiscal Jesús Figueroa Ortega asegura que a estas alturas ya no le sorprenden los señalamientos que se hacen contra quienes trabajan en el ente del que está a cargo, pero ayer en entrevista colectiva se mostró frontal al señar que “realizar acusaciones en video, con el rostro tapado y hombres armados no es tener valor”.

Agregó que en estas acusaciones de presuntos grupos delictivos “la dinámica es la misma que se ha presentado desde hace algún tiempo en el estado y es una situación que no es ajena a la realidad. En años anteriores también se hicieron señalamientos a la policía ministerial y en esta ocasión se abrió una investigación en el órgano de interno de control, si alguien sabe algo y tenga pruebas que haga la denuncia como ciudadano, no como grupos que dicen tenerlas pero no demuestras esos actos de corrupción”.

Figueroa Ortega afirmó que “siempre se hacen investigaciones por la aparición de mantas y en esta ocasión los agentes mencionados son los mismos que han estado dando golpes por hechos delictivos, como pasó el año anterior cuando hubo un enfrentamiento en Rincón de Romos y varios de ellos participaron en él, pero además se hicieron detenciones, logramos órdenes de aprehensión y detuvimos a seis guatemaltecos por portación de armas exclusivas del Ejército. Asumimos la responsabilidad de las investigaciones en el órgano interno y hasta el momento no hay ninguna prueba que lo demuestre”.

El fiscal también repartió culpas, porque “entendemos que somos la policía de investigación, porque cuando falla la prevención (de la policía municipal y estatal), tiene que entrar quien investigue y nosotros tenemos esa responsabilidad y obligación, vamos a seguir combatiendo y a seguir con los cateos, tenemos ocho por hacer en diferentes puntos del estado y no nos vamos a detener para combatir los hechos delictivos independientemente de que aparezcan videos y mantas donde señalen, no es tener valor, que demuestren los datos con hechos, no con taparse la cara para mencionarme señalando este tipo de situaciones”.

El fiscal negó que él haya recibido amenazas en lo personal, pero “los compañeros que realizan labores todos los días, portan armas, andan en grupo e insisto, aunque en ese video no aporta ninguna prueba, abrimos una investigación en el órgano interno de control y si se encuentra algo, separarlos de su cargo, pero denunciar con el rosto cubierto demuestra falta de valor”.

Recordó que en el pasado se hacían señalamientos con el anterior comisario (Juan Muro), “en esta ocasión no mencionan a la comisaria (Lorena Martínez Jiménez), sólo a cuatro comandantes que desempeñan sus funciones en algunos municipios y hay un inspector general con más de 20 años de servicio, nosotros somos una institución que tomamos en serio, pero nos reserva que no dan la cara, no dicen quién es la persona, ellos se ostentan como un grupo delictivo que sabemos quiénes son y vamos a seguir combatiendo, porque sabemos a quién representan y no vamos a detener los cateos y el año pasado fue el enfrentamiento a balazos en donde tres de nuestros elementos resultaron lesionados y no desistimos en el trabajo todos los días independientemente los videos y mantas vamos a seguir trabajando”.

Y el fiscal se siguió de largo al decir que “no cerramos los ojos al interés que tienen los grupos por tener el control de la venta de narcóticos en el estado, pero tenemos que combatir cualquier hecho delictivo y ya hemos recurrido a instancias federales para seguir con la investigación, no nos vamos a quedar de brazos cruzados aunque seamos señalados y estemos en el escrutinio público hasta yo mismo, eso se llama democracia y que se manifieste de esa manera no lo es, que den la cara”.

No Tiene Problema en Renunciar

Figueroa Ortega respondió un tanto molesto cuando se le cuestionó sobre si va a renunciar: “Si la quieren, la tiene que pedir quien me nombró y si se pide mi renuncia, yo lo hago, pero por los medios adecuados. No estoy casado con ser servidor público, esto es por un tiempo determinado y si lo piden antes, no tengo problema, pero por los medios democráticos, no porque a alguien se le ocurra decir que tengo que hacerlo”.

La Leona

Sobre el caso de la leona Salomé, a quien tenían como mascota en un domicilio particular y que en días pasados atacó a un ama de casa, dijo que está en proceso y es por responsabilidad indirecta; aseguró que el dueño de la felina ha hecho ofrecimientos económicos para reparar el daño a la víctima, pero la familia no ha estado de acuerdo porque las cantidades son bajas y aunque por fortuna no falleció, las lesiones sí son graves y por eso “en los próximos días vamos a judicializar el caso”.

Pueden llegar hasta la sentencia por las lesiones que son de consideración y “esperamos que la víctima siga recuperándose y se puede hasta utilizar fondos de Fiscalía si así se considera”.

Lo que han ofrecido a la víctima es “menos del 10 por ciento de lo que ha gastado y en el procedimiento es que se va a vincular a proceso al dueño de la leona e imponerle medidas cautelares para asegurar que no se vaya del estado y evitar que ponga obstáculos al proceso y hasta pedirle una garantía económica para que permanezca en la entidad mientras se lleva el debido proceso”.