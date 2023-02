La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

AL FISCAL FIGUEROA SE LE HIZO BOLAS EL ENGRUDO…



Nada convincentes fueron las explicaciones del Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Figueroa Ortega, a la prensa al afirmar que la muerte de Cynthia Nathali Delgado Hernández de 38 años, no fue feminicidio, sino que ella misma se quitó la vida al estrangularse con sus propias manos.

Contrario a la ‘sesuda investigación’ del Fiscal, en un principio se filtró a los medios de comunicación, vía policía estatal, incluida esta Casa Editorial, que Cynthia Nathali había sido asesinada y ‘sembrada’ en un lote baldío de la avenida Celestino López Sánchez, a pocos metros de la calle Puerto dos Bocas, fraccionamiento Villas del Puertecito.

Incluso se aseguró que Cynthia había sido estrangulada por integrantes de una banda de colombianos (quienes le ataron de manos), dedicada a prestar dinero con altos intereses, haciendo pagos pequeños ‘gota a gota’ (diariamente) y todo aquel que se atrase sufre agresiones y hasta le puede costar la vida; que tal era el caso de esta mujer que trabajaba como jefa de cocina en un restaurante y les debía a los susodichos colombianos 40 mil pesos.

Sin embargo, días después, el Fiscal desmintió tal versión: y que además no existía tal banda de colombianos, que la muerte de Cynthia no fue feminicidio, sino que ella misma, con sus propias manos, se estranguló con una venda, presumiendo que, incluso, tiene un video con el cual puede demostrarlo.

Sin embargo, la primera versión prevalece ante la opinión pública, además de que expertos aseguran que no fue suicidio, sino un vil asesinato, al que catalogan como feminicidio.

AQUEL OTRO “SUICIDIO”…

Hace años, a principios de marzo de 1998, el conocido locutor Hugo Carlos Ruiz Escoto, drogado con cocaína y alcohol, asesinó de una puñalada en el corazón a su amante María Eugenia Rangel de Lara “Kena”, cuando estaban en la casa de Hugo Carlos en la conocida Huerta Gámez.

Esa noche, a Hugo Carlos lo primero que se le ocurrió fue llamar a su hermano Humberto –quien en sus tiempos de ‘gloria’ llegó a ser oficial mayor cuando Carlos Hidalgo Z. Eddy era director de la entonces llamada Policía Judicial del Estado– quien al llegar al lugar del crimen reacomodó la escena para intentar hacer pasar el asesinato por ‘suicidio’.

“Estábamos sentados en la cama cuando ella agarró una navaja y al grito de ‘dueles Carlos’, se la clavó en el corazón”, dijo el locutor de marras. Aquello fue un escándalo, pues ambos eran muy conocidos y nadie se tragó lo del ‘suicidio’, pero entonces saltó en su defensa José Luis “La Víbora” Morales, quien en su noticiario lo defendió a ultranza: ‘Fue suicidio, fue suicidio, fue suicidio’, dijo con su escandaloso y conocido estilo. Y pocos días después, Hugo Carlos salía en libertad ‘por falta de elementos para procesar’; recuerdo muy bien lo que en esa ocasión dijo ‘La Víbora’ a su selecta audiencia: ‘¡¿Con qué cara van a salir a la calle esos periodistas que aseguraron que Hugo Carlos Ruiz Escoto era un asesino, hoy el juez lo acaba de dejar en libertad?!’, se mofaba muy a su estilo: echando veneno por todos los poros.

Pero, días después, Hugo Carlos regresó a la cárcel: el asesinato se comprobó, gracias a que expertos criminalistas demostraron fehacientemente, que Hugo Carlos, envilecido por la cocaína y el alcohol, sí había asesinado con alevosía y ventaja a “Kena”; años más tarde, octubre de 2000, fue sentenciado a 18 años de prisión, por la benévola juez penal: Laura Silva Sánchez García. Pocos años después, 5 de enero de 2022, Hugo Carlos falleció.

LAS CROQUETAS Y LOS PERROS…

Tengo un amigo que ama con todo su ser a sus dos pequeños perritos: Blanca y Carlos, por lo que los alimenta con croquetas de buena calidad y, por supuesto, caras.

Sin embargo, cuando las croquetas subieron de precio, se lanzó con odio jarocho contra AMLO, a quien culpó de tal aumento: ‘¡Así no ANLO!’.

Hoy me entero que un sujeto tiene una leona y la alimenta con cortes de carne de primera calidad, no pellejos, lo que le debe de costar un buen billete, pues según expertos, esos animales se jaman, al menos, cinco kilos de carne al día, y un kilo de suculentos huesos, además comprarle vitaminas.

Haga cuentas y verá usted, caro lector, que tener un animalito así no cualquiera lo puede alimentar y cuidar.

Hago esta comparación entre el dueño de “Blanca” y “Carlos”, y el propietario de una leona llamada “Salomé” quien al día de hoy tiene serios problemas porque su leoncita se le escapó, se metió a una casa y por poco mata a una mujer que jamás en su vida se imaginó siquiera que una leona la atacaría en su propio hogar y la pondría al borde de la tumba. Además, “Salomé” mató a dos perros y un gato en menos de un minuto de furia.

Pero no es todo, el propietario de ese animal “exótico”, un tal Geovanni Javier de 34 años, no sólo fue detenido al igual que su leona, sino que el tremendo fiscal, de la tremenda Fiscalía, Jesús Figueroa Ortega ya investiga el modus vivendi de esa persona, pues según dice el inefable “Poncharello”, es muy de narcos el gusto por esos animales tan costosos.

En fin: no es lo mismo comprar un paquete de croquetas al mes para “Blanca” y “Carlos”, que alimentar una leona que traga más de cinco kilos de carne al día, un kilo de suculentos huesos y sus diarias vitaminas.

¿GARCÍA LUNA ARRASTRARÁ A FELIPE CALDERÓN?

Son muchas las pruebas que demuestran que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa era el que estaba detrás de Genaro García Luna, dirigiendo la narcoempresa; tan cabrona está la cosa para el de Michoacán, que buscó refugio en España para intentar eludir el largo brazo de la ley gringa, pero de ser comprobada su participación en la protección al narco, en especial al cártel de Sinaloa, no habrá lugar en el mundo que pueda asegurar su libertad, pues el gobierno gringo las puede en todas partes del orbe.

Mal la está pasando FeliPillo y más mal la pasará cuando Édgar Valdez Villarreal alias “La Barbie” sea llevado ante el tribunal para aportar pruebas contra Calderón Hinojosa, no hay que olvidar la carta que escribió contra el michoacano con todo y que el FeliPillo todavía era presidente de México.

FUMAR COMO CHACUACO…

¿Es usted de los que les gusta “chupar, aunque sean Faros”? Entonces debe agradecer, por el bien de su salud, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el control del tabaco. Hay uno, el II Bis que me llama la atención: “Queda prohibida la exhibición directa o indirecta de los productos elaborados con tabaco”.

CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS…

Otro, el 54: “La persona servidora pública, que ostente un cargo de superior jerárquico, deberá requerir a toda persona que se encuentre fumando, consumiendo o tenga encendido cualquier producto de tabaco o de nicotina, a que se abstenga de hacerlo en la oficina o instalación asignada a su servicio y que apague inmediatamente su cigarro o cualquier producto de tabaco o de nicotina que haya encendido.

Si continúa fumando o teniendo encendido estos productos, deberá pedirle que se traslade a un espacio al aire libre y si se niega, deberá pedirle que la abandone, siempre que dicha persona sea un particular, si se negase a abandonar el inmueble deberá solicitar el auxilio de la autoridad correspondiente”.

Otro, el 68: “Cualquier ciudadano podrá presentar ante la autoridad correspondiente una denuncia en caso de observar el incumplimiento de la Ley o de cimiento del caso y dará el seguimiento necesario, actuando conforme a los procedimientos establecidos”.

Y otro, el 69.- “La Secretaría pondrá en operación un número telefónico de acceso gratuito, a través del cual se podrán formular denuncias y quejas sobre el incumplimiento de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, se otorgará orientación a las personas que lo soliciten sobre los riesgos que implica el consumo de productos de tabaco o de nicotina y la conveniencia de dejar de fumar”.

Artículo 70.- “La Secretaría garantizará la confidencialidad de los datos personales de la persona denunciante, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

LOS CHIDOS…

Estos son, según yo, unos de los artículos más perrones porque de un modo u otro involucra a toda la raza de bronce, burocracia incluida; este decreto completo lo puede hallar en internet y se dará color por qué muchos comerciantes y empresarios están que no les cabe un popote, pero no os preocupéis: el que chupa, chupa aunque sean Faros.

Un amigo –el de los perritos– no deja de fumar así el grupo de cuates no fumen: por muy importante que esté la plática, se levanta de la mesa y se aleja varios metros para echar humo, como aquellas desaparecidas locomotoras.

Otro más, no sólo no aguanta dejar la fumadera, sino también las aguas negras del imperialismo (vulgo Coca- Cola), pero la maña se le quita cuando el corazón lo desconoce, pero cuando su cardiólogo lo pone al tiro, vuelve a lo mismo: Coca-Cola y humo al por mayor.

Otro caso es el de un Jefe de Redacción que tuve hace años; acudió al IMSS y se encontró con el entonces delegado Miguel Romo Medina, quien al ver su expediente se enteró que ya tenía problemas con el tabaco.

Me llamó por teléfono y me dijo: a ti sí te hace caso, si deja de fumar yo me comprometo a que se cura de su problema: enfisema pulmonar, aún está a tiempo. Y sí, hablé con don “Frank”, le dije lo que me reveló Miguel Romo; su contestación me dejó frío: -¿Sabe qué, jefe? Ya no quiero vivir. Y le entró con más ganas al cigarro: uno tras otro… meses después falleció de enfisema pulmonar.

Entonces los fabricantes de cigarrillos, distribuidores y expendedores no deben de pegar de gritos: el que fuma, fuma y si no “¡a güevo!”, como bien lo dice el líder ganadero, Pepe Guzmán. Otra cosa es cierta, las nuevas generaciones casi no fuman, da gusto ver cómo le entran al ejercicio y detestan el tabaco.

¿QUÉ ONDA CON MORENA…

En Aguascalientes? Hay raza morena que ya le está cantando las golondrinas al preciso, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diciendo a los cuatro vientos que “ya se fue y se va a ir”, cuando todavía le faltan dos batallas: las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila en donde estarán en juego las gubernaturas, y el 2024, la madre de todas las batallas: la Presidencia de la República, pero además en ese lapso, AMLO de deberá de inaugurar dos de sus grandes obras: el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.

Y su permanencia en la Presidencia será hasta el 30 de septiembre de 2024 o, sea, todavía le seguirá dando lata a la oposición y a sus malquerientes: le falta todavía un año ocho meses, ¿cuál “ya se va”? Por muchas razones Morena no ha podido ganar la joya de la corona: el municipio de Aguascalientes y menos Palacio de Gobierno, pues los morenos siempre andan agarrados del chongo, además de que los que logran un cargo de elección popular, aunque sea por la vía plurinominal, se vuelven lo que tanto dicen odiar: “Fifís”.

En Morena no veo a nadie con el empuje que tiene AMLO, pues a ellos el trabajo les da escalofrío, y si no tienen empuje, menos comulgan con “no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, mucho menos con el “por el bien de México, primero los pobres”, porque reitero: de AMLO no tienen absolutamente nada, sólo se ponen a “trabajar” cuando andan en campaña, contrario, reitero, a AMLO que le chambea todos los días como si anduviera en campaña: 16 horas al día de domingo a domingo y sin vacaciones.

Los morenos de Aguascalientes son buenos para la grilla y los que destacan para bien o para mal, se creen la mamá de Tarzán y buenos para echar chingazos en campaña, pero terminando ésta se desinflan, sobre todo si agarran hueso, ¿verdad Norita? Quien gane la presidencia, heredará un gran compromiso: gobernar este país no es enchílame la otra, sobre todo que quienes se sentían los dueños de nuestra nación no se acostumbran a vivir sin el poder, pues unos se sienten huérfanos y los otros no se acostumbran a pagar impuestos.

AMLO tiene su propio estilo, pues se hizo en la lucha, y lo que muchos le critican es ser contestatario con la prensa, pero si no fuera así, desde cuando lo hubieran sacado de Palacio Nacional, porque todo lo que hace, y hasta lo que no hace, le critican y no sólo le inventan situaciones falsas, sino que hasta la madre le mientan y lo tildan de “dictador”, ¡brincos dieran! ¡Carajo! No se la prolonguen, si fuera dictador no les permitiría ni que les sostuvieran la mirada; muchos, reitero, ven mal su enfrentamiento con la prensa, pero si AMLO se quedara callado, la historia de Francisco I. Madero se repetiría y téngalo por seguro que por ahí saltaría un traidor de la talla de Victoriano Huerta.

Da risa el pelón Héctor Suárez Gómiz, hijo del extinto Héctor Suárez, que sale en la telera, Twitter y Facebook bañando de insultos a AMLO, pero cuando se apareció en la mañanera, fue incapaz de repetirle la dosis, y ahí frente a AMLO lo llamó “Señor Presidente”, ¿pues no que muy huevudo?, será guevón, pues vive de la fama de su señor padre.

En fin: en Aguascalientes los “morenos” no levantan porque ni ellos mismos se soportan: todos quieren ser y todos creen tener derechos y el resto (todos) “son unos pobres pendejos”, ahí hace falta un líder que los meta en cintura, o los expulse del partido.

Que los “chidos” salgan a las calles a hablar con la raza de bronce, haciendo gestiones: que el recibo de agua, que el de la luz, que del teléfono, que las licencias de tal o cual cosa.

Como en los 80 y 90 lo hacían Rodolfo Solano y la señora Amelia, con su frente ¿de acción popular?, haciendo juntas cada fin de semana, día en que los afiliados surtían su despensa a precios más bajos que en ningún otro lado: frijol, arroz, azúcar, etcétera a precio de mayoreo, sin que Solano o doña Amelia ganaran un solo clavo.

Y cuando hacían manifestaciones, ahí estaban haciendo reclamos por tal o cual exceso: recuerdo, en el gobierno de Rodolfo Landeros, el entonces director de la policía judicial del estado, Carlos Hidalgo Z.

Eddy, llegó echando toletazos, y a la señora Amelia le tocó uno, que respondió con una cachetada marca diablo contra el rostro de Carlos Hidalgo y, como por arte de magia, la represión terminó.

Claro, los tiempos han cambiado, pero lo que no cambia es el acercamiento y el apoyo a la raza, quien lo hace de manera permanente tiene un lugar con ella, pero no se ve a nadie con esas características.

Y CON ESTA ME DESPIDO…

¿Cree usted, caro lector, que Felipe Calderón termine sus días en una celda de algún penal de los Estados Unidos, haciéndole compañía a Genaro García Luna? Haga sus apuestas.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 26).