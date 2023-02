Se Derrumba Obra de Josmar Construcciones

“Esto Pasa Cuando un Ingeniero no Hace Bien las Cosas”

El segundo piso de un pretendido edifi­cio de departamentos, a cargo de Josmar Construcciones, se vino abajo debido a una deficiente cimbra, en el fraccionamiento Los Fresnos.

Por estos hechos, resultaron heridos los trabajadores Mercedes “N” “N”, de 58 años; Alfredo “N” “N”, de 50, y Emmanuel “N” “N”, de 20.

Asimismo, siete estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad Cuauhté­moc, que realizaban sus prácticas, fueron evacuados.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10 de la mañana de ayer, cuando una cuadrilla de albañiles, contratados por la empresa Josmar Construcciones, al mando de Juan “N” “N”, se encontraba colocando el cemento en la cimbra del segundo piso de lo que será un edificio de departamen­tos, localizado en la avenida Guadalupe González, entre las comunidades Pocitos y San Ignacio.

Se apoyaban con el extenso brazo de una grúa denominada “bomba” y en determinado momento la cimbra se derrumbó, quedando tres trabajadores atrapados entre los maderos, alambres y tubulares.

Al recibir el llamado de auxilio arribaron policías municipales, seguidos por bombe­ros, elementos de Protección Civil, al mando de José Gabino Vázquez y socorristas de la Secretaría de Salud, quienes brindaron los primeros auxilios a Mercedes, Emmanuel y Alfredo, pero sólo el primero y el segundo fueron trasladados al Hospital General de Zona Número 3 del IMSS.

El estado de salud de Mercedes, fue re­portado delicado “pero estable” y estable el de Emmanuel. Posteriormente arribó personal de la Se­cretaría de Obras Públicas del Municipio para clausurar la obra.

Una de las estudiantes de la carrera de Ar­quitectura de la Universidad Cuauhtémoc, que hacían sus prácticas en la obra en construcción y que al momento del colapso se encontraban en una oficina, declaró: “Desde que subimos vimos que la cimbra estaba fatal, a quien se le cayó el saco que se lo ponga. Esto es lo que pasa cuando un ingeniero no hace bien las cosas, el perito también debería de estar aquí revisando que las cosas estuvieran bien hechas, no lo hacen y esto es lo que pasa, acabamos de ver que estaba mal, estábamos empezando a criticar cuando se cayó, ni modo. Somos estudiantes de la carretera de arquitectura de la Cuauhtémoc y venimos a revisar, a analizar este tipo de obras y que se cae, primero hay que hacer cálculos, hacer todo al pie de la letra, no son cosas chiquitas, puede haber accidentes, se puede ir gente, puede estar feo, (por eso) hay que ser más inteligentes”, finalizó.