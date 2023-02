Plaza de Armas

De Adorno

NADIE SUPO y menos entendió que andaban haciendo los que representan y ¿trabajan? en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) y de la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la protesta realizada en el lugar donde murió Cinthia Nathali Delgado Hernández y la marcha por algunas cuadras para mostrar la inconformidad de la familia y el hartaz­go de la sociedad ante esta situación que cada vez es más común en la entidad: que fallezcan mujeres de forma violenta y que a la velocidad del rayo la Fiscalía deduzca que son suicidios.

ESTOS “VISITADORES” que supues­tamente garantizan los derechos humanos estuvieron de adorno porque por obviedad no se iba a agredir a nadie, menos a ninguna mujer que andaba por ahí se le iba a ocurrir “sucidiarse”, los mal pensados creen que su visita fue por si se le ocurría a algún delin­cuente apersonarse por ahí y no fuera que se le “violentara” hasta con una mirada, ya no digamos un empujón.

PORQUE TAL parece que tienen más “derechos” los que hacen barbaridades que los que se dedican a ser productivos y buscar tener una ciudad y estado mejor.

Y AL VER el lugar, más que tristeza da rabia, dijera Luis Fernando Aute, que sigan creyendo que los ciudada­nos no tienen la capacidad de deducir y quieran hacer pasar una mentira por verdad.

EL LUGAR donde murió la mujer es un baldío, con algunas piedras y por más que digan hay demasiada movilidad por el lugar, ni cómo darle tiempo para que estirara la “venda” hasta morirse.

CUANDO OCURRIÓ el deceso fueron los de la policía estatal, ojo con eso, los que pasaron el dato a la prensa de que la mujer tenía las manos atadas.

LUEGO SALIÓ el Fiscal a decir que no, que hasta tenía las manos extendidas. ¿Entonces?, ¿Quién miente?

JESÚS FIGUEROA en la conferencia de prensa dijo que hay que informar con “verdad” y que la Fiscalía no va a “esconder nada”, entones los que están al servicio y a la orden de Manuel Alonso García no ven bien ¿o en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se esconde algo? (BDR)