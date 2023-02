Andrés Manuel ya Ganó, es Buen Presidente, Ahora Toca Posicionar a Morena sin él: Jasso Hernández

“Ya no Podemos ser Amlovers, Sino Apasionados de un Proyecto”

Por Benny Díaz

Juan Luis Jasso Hernández, presidente de la Comisión Permanente, respondió a pre­gunta expresa de Página 24, que “ya no podemos ser amlovers, sino apasionados de un proyecto. Andrés Manuel ya ganó, es un buen presidente, pero ya fue y se va a ir, ahora lo que toca es posicionar a Morena como el proyecto de nación”.

Se dijo respetuoso “de mi partido y el esce­nario sí está como para ganar todo en la entidad en 2024, hay mucha pasión por el movimiento, pero veo que el problema es la división que vivimos día a día y estoy dispuesto a lo que me digan y si es: ‘Jasso, vas a jugar por el (distrito) uno’, voy y lo gano; igual si me sa­len con que me vaya al rancho de AMLO (La Chingada), lo hago, pero que no sea todo parte de esos tres equipos (que hay en la entidad en Morena), a quienes respeto, pero no tienen liderazgo propio y a estas alturas ya no se trata de mostrar el peluchito (de López Obrador), sino sacar la pasión por el movimiento. Ese es el secreto para el 2024, que reconozcan los liderazgos verdaderos y su esfuerzo para sacar esto adelante”.

A los adelantados que ya andan haciendo precampaña en la entidad, como Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, dijo que “mis respetos, todos tenemos aspiraciones, pero hay que reconocer los tiempos y chambear por el proyecto de nación, no por el presiden­te. ¿Cuánto le falta?, hay quienes siguen con la emoción de 2018, es un buen presidente, pero ahora hay que hacer liderazgo propio, en tierra”.

Al cuestionarle si existen tales liderazgos dijo que sí, “hay muchos, pero también los que siguen apareciendo en la palestra diciendo que AMLO es su inspiración, poder ser, pero él ya ganó, ya pasó, ha hecho un buen gobierno pero ahora vamos por otro resultado electoral y creo que no han logrado tener un liderazgo propio para sostener las siglas de Morena”.

Juan Luis Jasso Hernández es el único dipu­tado de Morena que ganó la curul con votos, “he sido presidente municipal, ahora diputado, tengo trabajo en tierra y me quieren mandar a la esquina si no aplaudo a ninguno de los tres liderazgos, no lo haré con ninguno ni al propio Andrés Manuel López Obrador, porque ahora lo que toca hacer es continuar con la pasión por ese proyecto que él comenzó, pero no seguir en la dinámica que nos sostiene una sola persona, sino continuar y que sobreviva todo lo que se quiere cambiar en el país”.

Reiteró que a ninguno de los que forman la triada de poder en Morena Aguascalientes les va aplaudir, “no pertenezco a esos grupitos, es válido que tengan quien les eche porras, los respeto, no es por ahí como se puede continuar para seguir ganando espacios”.

Desde su perspectiva, lo que hace falta es que “todos en el partido nos pongamos las pi­las y aceptar quiénes tenemos liderazgo y quié­nes no pero se empeñan en seguir apareciendo en el escenario para decir que somos amlovers, eso ya fue, ahora hay que ser apasionados del proyecto de nación que debe continuar con o sin el presidente de la República”.