La Columna del Diablito

FUERTE JALÓN DE OREJAS AL DOCTOR ALONSO…



“Lo que Natura no da, Salamanca no presta”; este proverbio español le cae como anillo al dedo al secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Manuel Alonso García, quien intentó pasarse por el arco del triunfo la promesa de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, quien había ofrecido públicamente a propios y extraños “trabajar con las instancias correspondientes, para localizar a la maestra Diana Laura Castillo Hurtado y su acompañante Alejandro de Jesús Rodríguez Andrade”, hasta dar con ellos, expresó palabras más palabras menos.

Sin embargo, el inefable poblano intentando curarse en salud, en entrevista colectiva declaró a esta Casa Editorial y a otros medios de comunicación que “nosotros realizamos la búsqueda de la maestra Diana Laura Castillo Hurtado y su acompañante que desaparecieron desde el 6 de enero en Villa García Zacatecas, pero ahora ya no es facultad de nosotros, la búsqueda corresponde a la Fiscalía del vecino estado y nosotros respetamos las instituciones”.

¡Óoorale!

DESPUÉS SE ARREPENTIRÍA…

Al día siguiente, en conferencia de prensa, la gobernadora Tere Jiménez habló sobre la violencia, reconociendo que se da en varios puntos de Aguascalientes: “No podemos cerrar los ojos”, afirmó.

Luego se ventiló sobre su compromiso de encontrar a la maestra Diana Laura, y le dio la palabra al doctor Alonso, quien “tiernamente” reculó: “Desde el primer minuto que nos enteramos tuvimos comunicación con el fiscal (Francisco José Murillo Ruiseco) y secretario de seguridad de Zacatecas (general Adolfo Marín Marín, quien por cierto está en la cuerda floja y en este mes chupará Faros, a causa de sus pésimos resultados), para hacer operativos coordinados entre las dos instancias, la Fiscalía Especializada en desaparición de personas tendrá una coordinación más estrecha para la búsqueda de la maestra”, cambiando de decisión y voz; las lenguas viperinas aseguran que el ‘doitor’ en cuanto terminó la conferencia de prensa, corrió a cambiarse de choninos.

MÁS SABE EL DIABLO POR VIEJO…

Que por ser doctor.

Quien pronto aprendió a mover el abanico es el Fiscal, juez penal y notario pública (los dos últimos cargos con licencia) Jesús Figueroa Ortega “El Largo”, quien expresó a nuestra compañera Benny Díaz, al respecto de los dos desaparecidos de origen zacatecano, pero ciudadanos aguascalentenses: “Tenemos coordinación con la fiscalía de Zacatecas y hemos entrado a ese territorio a tres domicilios donde presuntamente los tuvieron, pero lamentablemente no estaban y hay indicios de que pudieron haber estado y no tuvimos éxito, espero que se siga con el trabajo conjunto”, expresó, mostrando un colmillo largo y retorcido, pues “El Largo” sabe perfectamente bien de qué lado masca la iguana de la violencia y la inseguridad.

Y MÁS LE VALE…

Porque la gobernadora, si con su sonrisa conquista, con su carácter se impone; y su prioridad es tener un “Aguascalientes Seguro”, pues sabe bien que la paz y la tranquilidad son imán para las inversiones, el empleo y un mejor nivel de vida para la raza de bronce toda, por eso, no sólo está por la profesionalización de los policías: “certificados académicamente, para que reciban un título y cédula profesional, además de mejorarles el sueldo, otorgarles bonos, vivienda y becas para sus hijos”.

Pero además, la Góber les brinda una sonrisa y les echa porras: “Gracias por demostrar que en Aguascalientes hay gente leal y de trabajo porque no es casualidad que esté seguro, es porque sus policías trabajan honestamente todos los días. El municipio es de los más seguros de todo el país y es a base de mucho esfuerzo. Cuenten con nosotros siempre para seguir trabajando con unidad, fuerza y entusiasmo, porque solamente así gana Aguascalientes”.

Y LOS POLIS MUY CONTENTOTES…

Los chicuelos del doctor Alonso, alcaldes y policías municipales estaban harto contentos, pues la “Góber” les hizo entrega de 100 flamantes patrullas para tener mejor vigilada la tierra de la gente buena, además armamento y equipo de radiocomunicación: “A 100 días del inicio de mi gestión, reitero este compromiso de hacer de Aguascalientes el estado más seguro del país.

Siempre será deber y prioridad de este gobierno mantener y fortalecer el progreso, el desarrollo y la mejora en la calidad de vida de nuestra gente”, expresó la primera mujer que gobierna Aguascalientes.

EL RETO DE TERE JIMÉNEZ…

El reto de quien conduce las riendas de la tierra de la gente buena, no es nada fácil: ser el estado más seguro del país no es “enchílame la otra”, pues el reporte de la Presidencia de la República de enero a diciembre de 2022, nos dice que hay dos estados, por encima del nuestro en cuanto a seguridad:

1.- Yucatán con tan sólo 39 asesinatos.

2.- Baja California Sur con 57.

3.- Aguascalientes con 79.

LOS VECINOS INCÓMODOS…

Por otro lado, los estados colindantes con nuestro territorio, con más asesinatos son:

1.- Jalisco, con 2,071 homicidios dolosos.

2.- Zacatecas, con 1,336 y,

3.- San Luis Potosí, con 648.

Mientras que Guanajuato en inseguridad y violencia sigue conservando la nada envidiable “medalla de oro” con 3,260 ejecuciones.

LAS CARRETERAS…

Salir por carretera a cualquier parte del país, es arriesgar la vida, pues contamos con vecinos incómodos, muy muy incómodos.

Hace unos días un general acantonado en la XIV Zona Militar (Aguascalientes) se aventó el tiro de viajar a la Ciudad de México, en su lujoso patas de hule: una flamante camioneta negra Audi.

Cruzó el pequeño tramo Aguascalientes- Encarnación de Díaz (“La Chona”) Jalisco, sin novedad en el frente; el purrúm sucedió pasando la caseta de cobro de “La Chona”, pues a pocos kilómetros del lugar se le cerró una narco camioneta cargada de narcosicarios que cargaban pavorosos “cuernos de chivo” y, al grito de “¡Benito Palomino”, le rodolfearon su negrita, pero afortunadamente le respetaron su integridad física, dejándolo al ras de la autopista.

Como pudo, el hombre se comunicó con sus carnales del Ejército Nacional, sus primos hermanos de la Guardia Nacional y organizaron un operativo de película, sin embargo terminaron con las manos vacías; los narcos jaliscienses conocen muy bien su territorio y darles cran es harto difícil, por lo que el general no termina de rumiar su coraje, pues lo sucedido fue humillante para él y, claro está, la institución, porque fue como si le hubieran vendido chiles en lata al señor Herdez; no obstante el general no pierde la esperanza de dar con ellos y “colgarlos de los güevos”, en su feudo: la XIV Zona Militar.

Así es que, víboras de cascabel, ¡cuídense jijos de Enrique Alfaro Oseguera!

QUE ASIENTOS ESTÁ MÁS TRANQUILO…

El diputado Juan Luis Jasso Hernández, originario de La Tinajuela, comunidad del municipio de Asientos, asegura que en su pueblo ya se respira tranquilidad desde que pusieron una cabina de militares en Los Campos, colindante con Zacatecas, pues ha disminuido la presencia de camionetas raras con tipos raros, pues a pesar de que la tecolotiza hacía sus recorridos, no inspiraban confianza a la raza como hoy con los verdes.

Y sí, porque el vecino Zacatecas está convertido en un infierno y Loreto en una de sus 58 sucursales; la raza de por allá me cuenta que el narco está llevando a sus filas a chamacos de entre 16 y 17 años, enganchándolos con la promesa de pagarles 10 mil bolas mensuales.

Que la convivencia entre policías y sicarios es de suma descarada, pues se saludan hasta de abrazo y con sus poderosas armas en mano se ponen a platicar sus hazañas a risa y risa; la bronca es tal que los malandros tienen su propia asociación política: Partido del Pueblo, quien impuso a Gustavo Aguilar Andrade, como presidente municipal del otrora municipio cebollero; así las cosas, en Loreto la mano que mece la cuna es la del narco, ahí nadie le tose.

Y en la capital del estado ni se diga, un botoncito de prueba: la noche del martes 24, pasaditas las 20 horas, un grupo de narcos llegó a una casa ubicada en la calle Primera del Seminario, a unos cuantos pasos del Museo Manuel Felguérez, en pleno Centro Histórico… a golpes venció la puerta, entró gritando amenazas e injurias y mató a balazos a cuatro personas: una mujer y tres hombres.

Lo sorprendente de los asesinatos en el vecino estado es que salvo uno ocurrido la semana pasada en Guadalupe, en donde la policía municipal “detuvo” a dos matones a sueldo, no ha habido más detenciones ni antes ni después, lo que hace pensar que la plaza está vendida, pues como decía el maestro Manuel Buendía Tellezgirón: “Si yo veo una ave palmípeda, que camina como pato, grazna como pato, nada como pato y se aparea con patas, tengo todo el derecho de deducir que es un pato”, cuando el lector tenga chance y ganas de enterarse como anda el narco en el vecino estado, clávese en internet y dele una leídita a Página 24 Zacatecas y se enterará de lo que allá sucede con pelos y señales, como que en lo que va de enero han asesinado a cuatro policías.

¿Qué os parece?

EL REMACHE, DE ULTIMA HORA…

Para reconfirmar lo que le informé al lector, ayer miércoles Zacatecas volvió a pagar su cuota de sangre: ¡Cinco asesinatos, al menos! En un taller mecánico en Guadalupe, fueron ultimados padre e hijo cuando reparaban un vehículo.

¿Motivo, causa, razón? Por negarse a pagar “el derecho de piso”; el doble asesinato ocurrió poco después de las 11 de la mañana.

Ahí mismo, en Guadalupe, una mujer policía al salir de su casa ubicada en la colonia El Hípico, fue asesinada a balazos, a plena luz del día.

Por la noche, a eso de las 20:30 horas, en un bar ubicado en la esquina de Tacuba y Allende, a escasa una cuadra de Palacio de Gobierno varios narcos llegaron a la céntrica emborrachaduría y mataron a dos parroquianos.

Y, sorpréndase, caro lector: en ninguno de los asesinatos hubo detenidos; hace meses la ciudadanía, líderes sociales e incluso diputados de Morena, unidos con los de la oposición, exigieron los ceses del Fiscal y del secretario de seguridad, más el gobernador David Monreal Ávila los soslayó, y apenas el lunes se filtró a los medios de comunicación que ya estaba listo el finiquito del secretario, sin embargo el general Marín, hasta el día de ayer, continuaba en el cargo.

La gente, desesperada por tal situación, comenzó a exigir a los diputados – hay eco en los de Movimiento Ciudadano– que ya reglamenten la Revocación de Mandato, para que la raza de bronce del vecino estado, vote a favor del desafuero de “Ricardo Corleone” como ya le apodan al gobernador Ricardo Monreal.

Así están las cosas en Zacatecas: cada día la violencia y la inseguridad van en aumento ante un narco que está crecido y se maneja con sospechosa impunidad, pues son intocables.

NO ECHAR EN SACO ROTO LA DENUNCIA DE LA DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ…

Después de que la Guardia Nacional le echó el guante a Enrique Yahabet Guerrero alias “Kike”, jefe de plaza de Rincón de Romos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a varios de sus “sicarios”, ahora quien de la voz de “alerta” es la diputada local panista Jedsabel Sánchez Montes, quien en entrevista con esta Casa Editorial reveló que el narco “está cobrando derecho de piso a productores de uva, utilizando, para tal fin a chamacos de 16 y 17 años, para en caso de que los detengan su estancia en la cárcel no sea por largo tienen, considerando que son menores de edad”.

La diputada asegura que ya “hablamos con la Policía Estatal para que se fortalezca la seguridad en el norte del estado, porque por la cercanía con Zacatecas es fácil entrar y salir de Aguascalientes, por lo que la gobernadora Tere Jiménez inició la construcción de otra puerta de acceso en Asientos y otra en Calvillo, municipios limítrofes con Zacatecas”.

Bien, pero el purrúm es que el doctor Alonso no ha dicho esta boca es mía, a pesar de que Jedsabel ya le comentó todo el rollo sobre el “derecho de pago de piso que le están cobrando a los viticultores”, ¡cuidado! Si no actúan a la voz de ya, el problema puede crecer: hay que extirpar ese cáncer, ya.

Si el de Puebla no le entra al toro, pues ahí está el Fiscal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, ¿no cree el lector? LORENITA… Y por si algo faltara, quien también lanzó una alerta es la titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), la siempre ensabanable Lorena Martínez Rodríguez, que asegura que es ciertísimo que Asientos está de miedo, tanto así que en aquel municipio “hay profesores que temen abrir las secundarias porque detectan vehículos con personas armadas, y por eso han solicitado protección y garantías”, así las cosas, las fuerzas del orden tienen un buti de chamba. Tened cuidado pues, porque en cualquier momento el narco puede dar el gran salto.

¡Cuidado!

Y CON ESTA ME DESPIDO…

Juan Antonio Martín del Rancho, el eterno “ya merito” candidato a gobernador por el PAN, insiste en que tiene dos caminos para, ahora sí (si Leo no dice otra cosa) agarrar la candidatura del bolillo y no volverla a soltar por ningún motivo: regresar a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, o reelegirse como senador de la República.

Conociéndolo como lo conozco, dé usted por hecho, caro lector, que Juan Toño le tirará a la Presidencia Municipal, pues de hacérsele ahora sí la candidatura para suceder a Tere Jiménez, de las arcas municipales saldrían “con queso las enchiladas”, para la campaña, además de que estaría todo el tiempo en contacto con la raza de bronce, no así como senador, que no juntaría un peso más que su dieta, pues AMLO sentó la bases para que su sucesor@ no dé un clavo por levantar el dedo para aprobar tal o cual ley, reforma u lo que sea.

Así es que Toño debería de dejar de hacerle al tigre y preparar maletas para regresar a la Presidencia Municipal de Aguascalientes (si es que Leo no dice otra cosa). Pregunta la raza de bronce: ¿Dónde se habrá metido el vicepresidente municipal de San José de Gracia, Luis Armando Reynoso Femat?

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 19).