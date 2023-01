Plaza de Armas

Conferencia

HOY CLAUDIA Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial por Morena, impartirá una videoconferencia magistral en Aguascalientes, atendiendo a la invitación que le hicieron del Tecnológico Nacional de México, sobre “Políticas de Gobierno que dan buenos resultados”.

LA CITA es hoy a las 17:00 horas, en el hotel Alameda Grand, Salón Palace, invita­da por José Luis Gil Vázquez, director del Tecnológico.

EN EL EVENTO, Sheinbaum hablará de cómo ha aplicado la ciencia y la tecnología para la solución de problemas.

ENTRE LOS invitados están Nora Ru­valcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública; el senador Daniel Gutiérrez Castore­na y la orozquista Martha Márquez Alvarado, quien aunque se asume como del PT, pero no comulga con el tema de la interrupción del embarazo y asegura que defenderá hasta con lágrimas la vida desde su concepción hasta la muerte natural, entonces de izquierda, no es.

PERO VOLVIENDO a los temas alegres es que los estudiantes podrán asistir a escu­char y ver vía zoom a Claudia Sheinbaum sin que les cueste un peso.

LA VIDEOCONFERENCIA también será transmitida a través de las redes sociales del Instituto Tecnológico de México Campus Aguascalientes: TECNM campus Aguascalien­tes, o en la siguiente liga: https://www.facebook. com/TecnmCampusAgs?mibextid=ZbWKwL

Del Pleno a la Plana

EL TRIBUNAL Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Escuela Judicial Electoral (EJE), llevó a cabo la sexta sesión de la serie Del Pleno a la Plana con la mesa de diálogo: Estrategias para contrarrestar las noticias falsas, donde el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, especialistas en materia electoral y periodistas, coincidieron en que es necesario elevar el costo de las mentiras, es decir, que se tenga una corresponsabilidad sobre todo de las plataforma digitales donde las noticias falsas tienen mayor difusión.

ANTE LA proliferación de “páginas informativas” que funcionan desde las “benditas redes sociales”, se alimentan precisamente de difundir noticias falsas.

LOS MAGISTRADOS plantean la ne­cesidad y posibilidad de crear una alianza entre autoridades, medios de comunicación, la academia y sociedad civil para que este tipo de contenido no se difunda y que la ciudadanía verifique la veracidad de la infor­mación y que provenga de fuente confiable.

REGULAR ESTAS estas mentiras lo ven como un reto hacia el 2024, para que no se recurra a este método de algunos que ni periodistas son, pero tampoco afectar la libertad de expresión.

SOBRE ESTO existe un debate en el mundo, pero en nuestro país desde la perspectiva electoral lo que se analiza es la calumnia, porque sí está definida en la ley, pero los excesos se deben combatir con mayor libertad de expresión.

EXISTE UNA jurisprudencia para no imputar a los periodistas y no caer en la censura, pero especialmente en los procesos electores los límites entre la libertad de ex­presión y las noticias falsas, jurídicamente, no tienen una solución clara.

PARTICIPARON VARIOS periodis­tas quienes estuvieron de acuerdo que la propagación de este tipo de información lo han convertido en un elemento clave para limitar la libertad de los electores, algo que es preocupante porque un ciudadano puede decidir su voto teniendo como premisa una noticia falsa.

CON LAS redes sociales cualquiera pue­de llegar a miles de personas, lo que abona a discusión pública pero también la distorsión de contenidos.

POR TODO esto es importante que las noticias falsas se deben combatir de forma paralela por múltiples canales y en la in­mediatez, además de hacer corresponsable a las plataformas digitales de los que sus usuarios publican.

Y ES QUE las audiencias se están frag­mentando y consumen más lo falso, y peor, aunque tengan el desmentido de la informa­ción verificada.

Cambios

YA COMENZARON los cambios en la Diócesis de Aguascalientes: en las parro­quias donde llegarán párrocos o presbíteros, se preparan para la reorganización en los grupos de apoyo que tienen. La verdad ya era necesario y le llevó prácticamente un año al obispo Juan Espinoza Jiménez decidir quiénes ya habían cumplido su ciclo en cada parroquia y deberán hacer el trabajo pastoral en otros sitios.

EN EL ENCINO que es una de las pa­rroquias en donde habrá relevo el día 30, estará a cargo del párroco de San Felipe, Mario Guillermo Chávez González, quien sucede a Manuel González Medrano, quien ahora estará como sacerdote residencia en La Purísima Concepción.

POR LO pronto en esa parroquia comien­zan a cotizarse nuevamente las ceremonias como bodas y XV años, y eso hace que, por increíble que parezca, haya más personas en las tardes de fines de semana en el jardín que sirve como fondo para sesiones de fotos.

NO SERÁ parte de lo que se mostrará como parte de los tesoros de Aguascalientes como Capital Americana de la Cultura, pero ni falta que hace porque los turistas llegan solitos.

LOS MAL pensados dicen que esto se debe a la negativa de los vecinos para que hicieran su fiesta de toros patito, llamada “Trianada”, porque afectó los intereses económicos de algunos con “poder” que querían vender bebidas alcohólicas, pero se insiste, el barrio por sí mismo es un atractivo y más cuando se tiene el museo de uno de los grandes de Aguascalientes: José Guadalupe Posada, con eso basta y hasta sobra. (BDR)