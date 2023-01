Comisión de Justicia del Congreso Retrasa Aprobación de la Alerta Alba: S. Martínez

“Es Necesario y Urgente que se Implemente”

Por Benny Díaz

La diputada Sanjuana Martínez Meléndez acusó que los legisladores se tardan en hacer leyes que faciliten a las autoridades aplicar los protocolos adecuados ante la desapari­ción de mujeres, como la alerta Alba, esto a pesar de que “las primeras horas son im­portantísimas para encontrarlas”.

Estos temas, además, son necesarios que deben abordarse con el fiscal, “no se trata de confrontación, sino de que nos explique la metodología y el trabajo que están haciendo y por qué los protocolos no se hacen y que no son siempre las mejores medidas, y por eso que se haga una mesa de trabajo en la cual expliquen las técnicas que tienen y si hay algo que aportar hay que escuchar a las organizaciones no gubernamentales que tienen más experiencia”.

Es mucha la burocracia que hacen para lograr avances, porque “nosotros en el Congreso hay que llenar huecos legales y las organizaciones civiles están dispuestos a aportar y participar, porque la Comisión de Trata y Búsqueda de Personas propuso que parte del protocolo sea la alerta Alba, hicimos todo lo que correspondía para presentar la iniciativa y cuando llegó a la Comisión de Justicia dijeron que no, cuando todos los comentarios que se hicieron previo a eso fueron en positivo y es que la fiscalía requiere de estas herramientas y tienen”.

Lo que desean es que todas las secreta­rías involucradas que respaldan la alerta Alba cuando desaparece una mujer, unido a los argumentos en contra de la Comisión de Justicia, se analicen en comisiones unidas: “traer a todas las personas que hicieron todos los comentarios en positivo para que quede claro que es necesario y urgente que se implemente esta parte del protocolo”.

No se trata de que se siga con la dinámica de que en Aguascalientes “no desaparecen” mujeres, porque saben perfectamente que existe la violencia contra ellas, con los femi­nicidios como su máxima expresión, y antes la posibilidad de que este terrible problema se agrave, se requiere trabajo de prevención.