Plaza de Armas

En Febrero

QUE A LOS diputados se les acabaron las “vacaciones” porque el 2 de febrero regresan a las sesiones semanales, con pase de lista y para aprobar a favor o en contra iniciativas, debatir las que crean que deben ser modificadas y así llevársela por unos meses.

ALGUNAS COMISIONES tuvieron actividad en estos meses en donde la Co­misión Permanente estuvo al frente, pero ni todos los legisladores iban a sus oficinas y menos cuando tenían reunión en sus res­pectivas comisiones.

UNOS POR tener dizque actividades en sus distritos, otros porque andan en todo menos en lo que deben, uno porque otro ocupó su lugar, una porque dio a luz a su hijo y así la mayoría.

Y COMO en cada legislatura hay diputa­dos que son especialistas en acaparar reflec­tores por sus declaraciones, en esta el que ha comenzado a destacar por eso es Fernando Marmolejo Montoya, uno que no falla a las sesiones y responde de todo y dice las cosas como va, no sólo sobre su municipio, sino de los temas que le tocan tratar, que no son nada fáciles como es el de estar al frente de la Comisión de Trata de Personas.

EL TAMBIÉN exalcalde de Rincón de Romos dijo que será motivo de análisis que los centros de rehabilitación o mejor conocidos como “anexos”, manden a jó­venes supuestamente ya “recuperados” a que anden mendingando por el centro de la ciudad, algunos con camisetas con el nombre del lugar, otros con botes hasta con imágenes religiosas y avientan el discurso de pedir una “ayuda” para rehabilitar a otros.

ESO ES trata porque los obligan a pedir dinero y la realidad es que ninguno de esos anexos trabaja “gratis”, porque a los familiares les piden miles de pesos por tener tres meses supuestamente en tratamiento al adicto, además de que deben cooperar con despensa y artículos de limpieza, entonces ¿Cómo para qué las limosnas?

MUCHO TRABAJO por delante y el diputado, así como es de francote, dice que sus antecesores han sido omisos porque a muchos, cuando llegan a la curul, muchas cosas que no les gustan o convienen hacen como que no ven ni oyen. Más claro, im­posible. (BDR)