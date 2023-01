Plaza de Armas

En la Cruz

DIJO JESÚS “perdónalos Señor porque no saben lo que hacen”, y mandado hacer para algunos que con tan de aventar lodo y hacerse notar critican al presidente de la nación, que les guste o no, es de todos sin importar colores, filias y fobias, hayan o no votado por él y ese es el diputado federal Paulo Martínez quien levanta el dedo acusador para señalar al mandatario de querer “mantener para siempre” (ni que fuera dogma de fe) a los partidos “morralla” para utilizarlos para “su” beneficio.

A VECES no se sabe si reír o llorar porque para hablar no hay que tener “cola que les pisen” y Paulo se avienta con todo su odio jarocho contra el PT y PVEM, que porque le sirven de “comparsa” a Morena en la coalición que tienen para ganar elecciones o votar en San Lázaro a conveniencia.

AH QUÉ Paulo Martínez de memoria tan cor­ta y cola tan larga porque ni les queda esa parte del discurso cuando ellos tienen al PRD, que si se revisan los resultados del IEE hubo quienes ahora están en el Congreso local que “ganaron” con 500 votos amarillos y todos los demás por la inercia de los azules.

ENTONCES HASTA para criticar hay que revisar lo que se tiene en casa, y claro que van a decir que no son iguales, pues no, pero también ellos requieren de mezclar el agua con el aceite y con lo que sea sólo por vencer a Morena.

¿Y ES EN serio que esos representantes te­nemos?, no se han puesto a pensar que a quien hay que “vencer” es a Andrés Manuel López Obrador no a Morena.

DIJERA JUAN Gabriel: lo que se ve no se pregunta. Es Morena el que necesita de AMLO, no al revés y con todos esos que les ido a vender “caro” su amor o se han dejado “enamorar” y no saben decir “no” al PAN en Aguascalientes, son aquellos que han hecho que el Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad nomás no despegue.

CON TANTAS rémoras que se cargan en ese partido, por eso no les han ganado, pero es feo eso de criticar viendo sólo la viga en el ojo ajeno.

SI LA GENTE despertara como se debe muchos de los que están como nuestros “repre­sentantes” dejarían de comer con manteca, eso pueden jurarlo y sin ser dogma de fe. (BDR)

Por un Canapé

LA INVASION poblana en Aguascalientes está muy fuerte, como que todos los que no loga­ron “acomodarse” allá, los mandaron para acá. Y como están acostumbrados a comer camote, es la capital del tubérculo que sabiéndolo cocinar con azúcar se convierte en un manjar de dulce.

BUENO, PUES entre otras partes donde los de Puebla llegaron para quedarse y se incrusta­ron es en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) andan unos de segundones, terce­rones, cuarterones y lo que termine en “ones” que creen que (algunos) reporteros de la gente buena no van a preguntar o se van a dejar mangonear porque los mande “a comer canapés”.

UY, SE equivocaron, por acá se da la uva y el maguey, somos gente del vino y del mezcal, los textiles y el deshilado, no de los camotes, entones no nos gusta comer cuando trabajamos, y menos si de preguntar si trata.

Y PEOR se vieron los muchachos del “doc­tor” Manuel Alonso García cuando se lanzaron en bola cuatro para quitar a un indigente que no le hizo daño a nadie y su delito fue saludar a los funcionarios, lo sacaron como si fuera un criminal que porque “afeaba” el evento.

HAY COSAS peores que afean las institu­ciones y hacen como que no pasa nada, y para muestra que le pregunten al propio Manuel Alonso que ni su “doctorado” le alcanza para en­contrar a los aguascalentenses desaparecidos en la zonas limítrofes, al fiscal que “no tiene suerte” en detener a muchos más malos que Hannibal Lecter que andar paseándose como si nada por Aguascalientes o a Juan Antonio Hernández Or­ganista, que ocupa el puesto por pago de favores y no porque sepa de búsqueda de persona y no ha encontrado ni una. A esos sí les deberían echar montón y no a un hombre en situación de calle que sólo saludó, y menos mandar a los reporteros a comer canapés para no preguntar, ¿tan poquito valen los funcionarios? (BDR)