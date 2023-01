La Columna del Diablito

Muy comentada por la raza de bronce la Firma (de) Alianza con el Gobierno Federal para combatir el rezago educativo en Aguascalientes que no es cualquier cosa: hay actualmente 248 mil 311 personas en rezago educativo, entre las cuales existen 21 mil 908 que no saben leer ni escribir, 69 mil 178 que no han terminado la primaria y 157 mil 225 que no la han concluido la secundaria.

Las firmas se centraron en tres mujeres: Tere Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes y Norma Ruvalcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien con esta firma tuvo sus cinco minutos de gloria.

(Para nadie es desconocido cómo Nora, en la pasada contienda electoral para la gubernatura de Aguascalientes, se le fue a la yugular a Tere, bañándola además de calumnias, insultos y amenazas, gritándole, incluso, que ella ganaría la gubernatura y que correría a Tere del estado, etcétera, pero la diputada federal con licencia no le entró al juego que tanto ensaya la de Pabellón de Arteaga; por eso sorprendió que Tere haya permitido que fuera Nora la firmante y no la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Anaya, pues Tere, teniendo el chirrión por el palito, con sólo decir la firmante debe ser de la titular, Nora no hubiera tenido esos “cinco minutos de gloria”) Pero Tere demostró con esa actitud que no es una mujer de rencores, pero sí muy inteligente, pues no solamente le propinó a Nora un cachetadón con guante blanco, sino que provocó lo que Nora no fue capaz de reconocer por meses: el triunfo indiscutible de Tere, pues al firmar esa alianza, también selló el triunfo electoral que a Tere la tiene en Palacio de Gobierno, ¿quién chingaos dice que la belleza está peleada con la inteligencia? Y todo esto, avalado por una súper testigo de honor: Lorena Martínez Rodríguez, a quien un traidor y desagradecido personaje (Carlos Lozano de la Torre), impidió que llegara a la gubernatura, como lo vaticinaban todas las encuestas, hizo circo maroma y teatro y pactó impunidad con Martín Orozco Sandoval (a quien le entregó en bandeja de oro la gubernatura), pues con Lorena el apodado “Patrón del Mal”, no hubiera obtenido el perdón a sus corruptelas y enriquecimiento ilícito por cientos, o tal vez miles de millones de pesos: libró la cárcel, pero su deslealtad lo arrojó al bote de la basura, históricamente hablando.

“PINCHE LUISITO SALAZAR”…

Quesque el socio mayoritario de Morena en Aguascalientes, Fernando Alférez Barbosa, ya no quiere en su partido a oportunistas que llegan al partido guinda en busca de hueso y, una vez que lo logran, se olviden de los principios del Partido de Andrés Manuel López Obrador: dan de patadas al pesebre y trabajan para su santo (beneficio), y puso de ejemplo al regidor capitalino, Luisito Salazar Mora, que trabaja la regiduría como si fuera su negocio particular, olvidándose de los principios de Morena que, creo, a pie juntillas, pocos, muy pocos de sus miembros cumplen, ¿o sí? ¿Conoce el lector la susodicha Declaración de Principios de Morena? ¿Aguanta vara sí se los menciono?, son 10, pero va la introducción primero (no es albur), van en voz del Preciso Andrés Manuel López Obrador: No hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea.

La felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros: vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo o el país. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor. En el México actual, la vida política e institucional está marcada por la corrupción, la simulación y el autoritarismo. A pesar de ello, millones de mexicanos trabajan a diario honesta y arduamente, practican la solidaridad y se organizan para acabar con este régimen caduco. Con esas premisas, nació en 2010 el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que busca la transformación democrática del país. Un cambio en lo político, económico, social y cultural. Esto se logrará imprimiendo principios éticos a nuestro movimiento y defendiendo los derechos humanos, la libertad, la justicia y la dignidad de todos. El modelo neoliberal impuesto en los últimos 30 años, sólo ha beneficiado a una minoría a costa de la pobreza de la mayoría de los mexicanos. La economía está en manos de los monopolios; la planta productiva está destruida; hay millones de jóvenes sin oportunidades de estudio o de trabajo; el campo se encuentra abandonado y miles de migrantes cruzan la frontera norte cada día, a pesar de los riesgos y de la persecución. Este régimen de opresión, corrupción y privilegios es un verdadero Estado mafioso construido por la minoría que concentra el poder económico y político en México. Ese grupo dispone del presupuesto público y de las instituciones y utiliza la televisión y los medios de comunicación como su principal herramienta de control y manipulación de los ciudadanos. Movimiento Regeneración Nacional surgió con el propósito de acabar con este sistema de oprobio, con la convicción de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y que sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Esto sólo será posible con la participación política decidida de los ciudadanos, dotándola de una ética democrática y la vocación de servicio a los demás. Demostrando así, que hay más alegría en dar; que en recibir. Los miembros de MORENA regiremos nuestra conducta personal y colectiva bajo los siguientes principios éticos y valores humanos defendidos por nuestra organización: 1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La política no es asunto sólo de los políticos. El Movimiento concibe la política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir a México. Es una responsabilidad y un compromiso con las aspiraciones democráticas y las causas del pueblo mexicano. Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un instrumento de transformación de los ciudadanos, participando en los asuntos públicos. 2. El cambio que plantea MORENA es pacífico y democrático. Busca la transformación por la vía electoral y social, lo cual supone respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los mexicanos, la Constitución Política y las leyes de que ella emanen; y un elemento determinante, la participación democrática del propio pueblo en los asuntos públicos. No nos mueve el odio, sino el amor al prójimo y a la patria. 3. En MORENA no hay pensamiento único sino principios democráticos en torno a un objetivo común. Aspiramos y trabajamos para que México se consolide como una nación diversa y pluricultural, fundada en la libertad de creencias y de cultos; en la equidad de oportunidades para todos los mexicanos, reduciendo las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen; y para acabar con toda forma de explotación y de opresión. Promoveremos una auténtica democracia participativa con figuras como la consulta ciudadana, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. Sólo la organización de los ciudadanos puede construir una sociedad democrática, determinar lo público y hacer contrapeso a los abusos del poder. 4. Los miembros de MORENA se inspiran en la historia de lucha del pueblo mexicano. Son tres las principales transformaciones que ha habido en nuestro país: la Independencia, la Reforma y la Revolución. MORENA propone impulsar la cuarta transformación social de la historia de México. 5. Nuestro Movimiento es un espacio abierto, plural e incluyente, en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas. En MORENA participan mujeres y hombres; empresarios, productores y consumidores; estudiantes y maestros; obreros, campesinos e indígenas. Estamos convencidos que sólo la unidad de todos los mexicanos hará posible la transformación del país. Sabemos que para sacar adelante a México se necesita a todos los sectores de la economía: el sector público, al sector social y el privado. No estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mal habida, de la corrupción, de los monopolios y de la explotación inhumana. Siendo un Movimiento democrático, en MORENA se promueve el debate abierto y el respeto entre diferentes. En nuestras relaciones internas nos comportaremos con respeto y fraternidad, con la alegría por el esfuerzo compartido en favor del bienestar colectivo y con la certeza de que la unidad de los diferentes lo hace posible. Los integrantes del Movimiento tenemos derecho a ejercer a plenitud nuestra libertad y el derecho a disentir, procurando expresarnos en público con respeto hacia los demás compañeros. Podemos tener diferencias, pero nos une el objetivo superior de transformar a México como una nación democrática, justa y libre. 6. Nuestro Movimiento reconoce su esencia en la pluralidad; MORENA es respetuoso de la diversidad cultural, religiosa y política a su interior. Nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de honestidad, patriotismo y reconocimientos de las diferencias para forjar una nueva forma del quehacer público, alejada de los vicios y la corrupción de las prácticas políticas del actual sistema político, cultural y económico. Los integrantes del Movimiento deben tener presente en su quehacer cotidiano que son portadores de una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo. 7. Los miembros del Movimiento se nutren de las luchas y movimientos sociales de México; de las causas en torno a las cuales se organizan los ciudadanos y promueven sus derechos para ejercerlos. Es un compromiso ético, que los integrantes de MORENA conozcan sus propios derechos y mejoren su formación cultural. Los debates públicos sirven de instrumento para el aprendizaje colectivo sobre los problemas del país y las posibles alternativas. La batalla de las ideas, la discusión abierta y plural son herramientas que ayudan a crear conciencia ciudadana y a construir entre todos el país que queremos. Asimismo, consideramos indispensable la formación de jóvenes como dirigentes sociales y políticos en todas las regiones del país, para llevar a cabo tareas de transformación del país. De manera activa hay que contrarrestar toda la propaganda manipuladora y luchar por hacer valer el derecho a la información veraz. Es ideal que cada mujer y cada hombre de MORENA, se conviertan en un medio de comunicación para informar al pueblo y lograr la participación de los ciudadanos. En esta tarea es fundamental la democratización de los medios de comunicación y el despliegue de medios propios. 8. MORENA forma parte de las luchas del pueblo de México, en defensa de la soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, la democracia y el bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra independencia y defendemos la soberanía nacional. Somos solidarios con las luchas del pueblo mexicano, en particular, con las de los más excluidos, explotados y humillados como los migrantes, los discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y de la injusticia. Rechazamos cualquier forma de opresión: el hambre, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la explotación. Nos oponemos a las violaciones a los derechos humanos y a la corrupción gubernamental. Luchamos contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, condición social, económica, política o cultural. MORENA promoverá y luchará por la igualdad real entre hombres y mujeres. Estamos contra toda forma de imposición y autoritarismo y cualquier acto que pretenda usurpar la libre voluntad del pueblo de México. 9. En MORENA trabajamos para generar una nueva cultura y proteger la naturaleza y preservar aguas y bosques; junto con todas las culturas y formas de vida que han hecho posible que México sea un país con una gran diversidad. Nos organizamos para defender el territorio y lograr la soberanía alimentaria; asimismo para proteger el patrimonio histórico y cultural. 10. MORENA valora el conocimiento y el aprendizaje de las experiencias, tradiciones científicas y culturales propias y de otros pueblos, particularmente los de América Latina y el Caribe. Nuestro movimiento está comprometido con la creación y las libertades, con la educación de calidad en la libertad y para la libertad. El arte y la cultura son territorios privilegiados para renovar las esperanzas en un futuro mejor, más humano y más igualitario. En el plano internacional, nos regimos bajo la máxima de que el “el respeto al derecho ajeno es la paz” y somos solidarios con los pueblos del mundo en sus luchas por la democracia y la igualdad. MORENA no aceptará pacto alguno que la subordine a organizaciones internacionales, gobiernos o asociaciones religiosas. El cambio verdadero consiste en que la sociedad sea capaz de gobernarse democráticamente, lo que implica una revolución cultural y moral. Nuestro principal objetivo es construir una sociedad libre, justa, solidaria, democrática y fraterna. Andrés Manuel López Obrador.

Chidos, ¿no? Pero, la verdad, no veo en ninguno de Morena, que comulgue fehacientemente con estos 10 principios, ¿y usted? UN TAL GILBERTO GUTIÉRREZ LARA… Otro de los propietarios de Morena, un tal Gilberto Gutiérrez Lara, que cobra como presidente estatal de Morena, es la mar de soberbio y mamuco, mira a la raza de bronce por encima de sus hombros, e incapaz de condolerse de la raza de gente mayor, con serios problemas para caminar, soportar cambios de clima y largas horas para que sean atendidos en la calle Juan de Montoro, de 16 de Septiembre a Zaragoza, zona convertida en la “Corte de los Milagros”, por morenistas desconsiderados e inhumanos de esos a los que AMLO no puede ni quiere ver, pero que el tal Gilberto aplaude, pues según él “están haciendo un buen trabajo, ya que en Aguascalientes son 78 mil personas entre raza joven que tienen beca para seguir con sus estudios, además de las miles de pensiones para raza de la tercera edad, entonces para él vale la pena ir un día sí y otro también a recibir su pensión, bajo los candentes rayos del sol o el pinche frío, en vez que los morenos se organicen mejor y hagan que la raza no la pase tan mal.

Estaría bien que Gilberto se diera una vuelta a “La Corte de los Milagros”, para que constatara las penurias de la raza, que asiste a ese lugar a gestionar pensión, beca o cambio de tarjeta del banco en donde el Gobierno Federal les deposita el billete, ¿cuántos son los servidores de la nación que se dedican a atender a esa raza desprotegida, que en sus años productivos se la pasó camellando para mantener a gente como el tal Gilberto?

OTRA VACA, O MEJOR DICHO VAMPIRO SAGRADO…

Otro que vive como rey a costa de la sangre, sudor y lágrimas del trabajador, es el propietario eterno de la CTM local: Alfredo González González “El Mil Amores”, quien acaba de reelegirse para los siguientes seis años: Alfredo es un individuo especial: gobernadores y obispos van y vienen y él sigue tan tranquilo como el güisqui aquel, sin que nada ni nadie le tosa en su feudo, en el cual ordena y manda desde hace 30 o más años, gracias a que a su padre putativo Roberto Díaz Rodríguez, extinto líder obrero de horca y cuchillo que reventaba huelgas con golpeadores profesionales.

Roberto Díaz Rodríguez “El Picudo” era músico de oficio y tocaba en un burdel de mala muerte en la entonces “Calle Chueca” (zona de tolerancia), situada atrás del templo del Sagrado Corazón de Jesús, en donde cobraba a los bailadores 20 centavos la pieza, pero de repente le entró al sindicalismo y como tenía buen verbo, pues llegó a la secretaría general de la CTM local, ocupando además cargos de elección popular como diputado local, federal y senador de la República.

Para entonces surgió una modesta empresa que fue creciendo rápidamente: Guantes Vargas, en donde Díaz Rodríguez conoció a un joven apodado “El Martillo”: Alfredo González González, hijo de padre desconocido que llegó a Aguascalientes como La Magnífica, sin cosa alguna y ahí en Guantes Vargas se hizo costurero; se ganó la confianza de Díaz Rodríguez, quien lo acogió y pronto fue su todo: enfermo, muy enfermo de diabetes, le cortaron una pierna y Alfredo, entonces, se hizo el indispensable: lo bañaba, lo vestía, empujaba su silla de ruedas, le sacaba la pirinola para mear, le limpiaba allá y acullá y le comenzó a llevar varios de asuntos, pero para entonces Roberto Díaz ya lo había hecho diputado federal; años después “El Picudo” feneció y no hubo otro secretario más que Alfredo, salvo unos años que estuvo el electricista Jorge Rodríguez León, quien inexplicablemente se retiró del sindicalismo dejándole el campo libre a Alfredo González González.

¿POR QUÉ NO LAS CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO…

El diputado panista Maximiliano Ramíres Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Pública, reveló que los desarrolladores de viviendas deberán de erigirlas con aljibe o ya de muy jodida con tinacos para almacenar agua potable, a la de a huevo. Igual, tendrán que construir banquetas con concreto hidráulico, con medida de, al menos, dos metros de ancho.

Bien, eso lo hacen constructoras serias, pero ¿por qué no obligarlas a pavimentar las calles con concreto hidráulico? Esto sí estaría bien chévere, ¿no cree el lector?

Y CON ESTA ME DESPIDO…

Castigos Ejemplares… Arturo Martínez Morales, que cobra como propietario de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), presume que Aguascalientes es una de las ciudades del país que cuenta con mejor señalética, no obstante reconoce que hay raza muy depredadora que “rodolfea” placas y postes para venderlas por kilo en las malditas chatarreras.

¿Por qué se queja Arturín si tiene el remedio a la mano? Sólo es que hagan la pereza a un lado y a esa racilla “rodolfera” obligarla a pagar los daños y un poquito más por “los perjuicios”, metiéndola a bote como lo ordena el Código Penal.

En dónde sí tendrán que apechugar (meterle billete), es en las rayas de las calles, pues son muchas que por pintarlas con pintura corriente duran pocos días; a decir verdad no andamos tan mal en la señalética, pero podemos mejorar si aguzan la mente, además de darles duro y en la cabeza a los “rodolfos” que, ¡ah, cómo abundan!

