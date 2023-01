Plaza de Armas

Sin Temor

EL GRUPO de militantes de Morena que pertenecen al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y representantes de las “corcholatas” que andan en gira por todo el país haciendo literalmente campaña de cara el 2024, ase­guran que no tienen ningún temor ante la inseguridad que impera en varios estados del país.

ESTÁN CONVENCIDOS que con sólo militar en Morena tienen el salvoconducto para ellos sí, andar por todo el país sin ser molestados por los que andan en malos pa­sos y pertenecen a cárteles de droga.

QUE ELLOS andan haciendo su traba­jo y si se encuentran con alguna célula de malandros, creen por Andrés Manuel López Obrador, que nos los tocarán ni con el pétalo de una revisión, menos llevárselos y que no se vuelva a saber de ellos como muchos ciudadanos de a pie.

INSISTEN EN que el actual gobierno federal no tiene culpa alguna, que todos es culpa de los neoliberales que hicieron todo el cochinero y dieron carta libre a los capos de la droga para hacer y deshacer a conveniencia.

LOS CIENTOS de desaparecidos, o miles –ya hasta las cuentas no son confiables porque luego hay quienes no reportan a las personas en la plataforma nacional–, es culpa de los neoliberales del pasado y que ahora ellos hacen lo que deben para compo­ner todo el cochinero de los que estuvieron en el poder en el pasado.

PERO COMO ellos son parte de los que van a componer el país, los malvados ni siquiera los voltean a ver, así sea en territorio minado como Zacatecas, ahí se sienten más seguros que en Aguas­calientes, por ser gobierno de Morena, en donde sí les preocupa transitar es por Guanajuato, donde son los azules los que tienen el mando.

LA VERDAD con esas premisas si da mucho qué pensar. O sea, que si se acreditan como militantes, bueno, como de los meros meros a nivel nacional o representantes de las “corcholatas” sí aplica aquello del libre tránsito por el país.

MIENTRAS QUE los pobres mortales, ciudadanos de a pie, tengan que andar con el alma en un hilo y encomendándose a los santos de su devoción, el universo, las es­trellas o lo que crean para que al andar por las carreteras o pasar por algún estado ajeno a donde residen, no les pase nada.

COMPLEJO Y muchas preguntas sin responder, porque eso de que los azules son malos nomás por ser “neoliberales” y los guinda sean más buenos que el bolillo, está de pensarse, porque los ciudadanos que no andan en esas maromas son los que apuestan hasta su vida cuando andan por esos cami­nos de México que ya no son del Señor, sino de los “patrones”. No es de miedo, sino de terror. (BDR)

Se Duplican las Tarjetas con Pagos Atrasados

NO TODO son buenas noticias para la banca comercial, pues las mayores tasas de interés empiezan a cobrar factura y advierten que se puede elevar el núme­ro de clientes afectados por ingresos reducidos.

“SIGUE PREOCUPÁNDONOS el comportamiento del consumidor. Los individuos continúan apalancándose y en diciembre el nuevo financiamiento por tar­jeta de crédito será igual o mayor al visto en noviembre. Asimismo, los préstamos de nómina continúan aumentando significa­tivamente, comprometiendo los ingresos y ahorros de los hogares”, advirtieron en Intercam.

POR SU parte, la Condusef alertó de un deterioro en el pago de tarjetas y otros productos bancarios debido al incremento de tasas de Banxico. Reportó que la cantidad de tarjetas con atraso de uno a tres pagos consecutivos creció en más del doble el año pasado. El número de plásticos en esta situación llegó a casi 2.4 millones en agosto, cuando en el mismo mes de 2021 eran poco menos de un millón.

EN TANTO, las tarjetas con pagos vencidos mayores a cuatro se redujeron de 496 mil a 419 mil en el mismo periodo. “La situación muestra en cierto sentido que el aumento en la tasa de interés empieza a presionar la liquidez de los tarjetahabien­tes”, informó.

RESALTÓ QUE el saldo con pagos atrasados de la cartera de tarjetas de cré­dito sumó 44 mil 668 millones de pesos en agosto pasado, cuando un año antes era de 16 mil 92 millones. En tanto, la cartera vencida, o con cuatro o más impagos, llegó a ocho mil 321 millones de pesos y un año antes se reportaron nueve mil 241 millones.

LOS PRÉSTAMOS personales y de nómina también mostraron más pagos atra­sados, de acuerdo con la comisión que dirige Óscar Rosado Jiménez. (Con información de nuestras agencias)