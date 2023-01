Ventana Policiaca

Machito I

UN ADOLESCENTE de 17 años atacó a golpes a su pareja sentimental de la misma edad, que tiene siete meses de embarazo, en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, San Francisco de los Romo… ALREDEDOR DE las 20:00 horas del martes, vecinos de la calle Santa Julia llamaron al servicio de emer­gencia 911 para reportar que un delincuente estaba golpeando a su mujer… CUANDO LLEGARON policías estatales y munici­pales, una joven con golpes en el rostro, les dijo que el estar platicando sobre los gastos de la casa, ya que no ajustan con el ingreso que tienen, desató la furia de él y la insultó y golpeó sin importarle el estado de gravidez… LOS UNIFORMADOS detuvieron al “machito”, quien opuso férrea resistencia, pero no evitó que lo presentaran al Ministerio Público donde fue denunciado por la víctima.

Machito II

ACUSADO DE golpear y amenazar a una mujer, fue capturado César “N” “N”, de 33 añosm, en el fraccionamiento José López Porti­llo… ALREDEDOR DE las 22:30 horas del martes, uniformados de la Delegación Insurgen­tes recibieron el reporte de que en la casa 125 de la calle José María Martínez Valadez, se estaba registrando un caso de violencia de género… CUANDO LLEGARON, una fémina les dijo que minutos antes, César, que se encontraba dentro de la vivienda, la golpeó y amenazó con matarla, por lo que pidió lo detuvieran… LOS POLICÍAS ingresaron para someter al “ma­chito” y lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investiga­ción de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, en el Centro de Justicia Para Mujeres.

Machito III

COMO NO lo dejó llevarse una bocina y un celular, un adicto a las drogas golpeó a su pareja sentimental, por lo que fue detenido, en la colonia Macías Arellano… MINUTOS ANTES de las 22:00 horas del martes, Jesús “N” “N”, de 32 años, visiblemente drogado llegó a su casa situada en el 332 de la calle C, para apoderarse de una bocina y un celular, por lo que su pareja sentimental le reclamó, pues la intención del tipo era venderlos para comprar droga… ANTE EL reclamo, el cobarde atacó a golpes a la fémina, quien llamó al servicio de emergencia 911…. NO TARDARON en llegar los polis de la Delegación Jesús Terán Norte para detener al “machito” y a petición de la víctima lo dejaron en manos del Ministerio Público, en el Centro de Justicia Para Mujeres.