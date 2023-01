Plaza de Armas

Trabajo Desorganizado

DESDE HACE semanas en la calle Juan de Montoro, en el tramo de 16 de Septiembre a Zaragoza, hay enormes filas de personas jóvenes y de la tercera edad, incluyendo discapacitados, para obtener becas o pensión, según sea el caso, pero el trámite es burocrático y como son pocos los que atienden a los solicitantes, tienen que esperar horas para ser atendidos.

AUNADO A todos los documentos que tienen que presentar, los que ya son benefi­ciarios, tienen que hacer el cambio de tarjeta bancaria por una del Banco del Bienestar, porque ya es ahí donde van a depositar.

EL PRESIDENTE de Morena en Aguas­calientes, Gilberto Gutiérrez Lara asegura que dentro de ese desorden se hace “un buen trabajo”, y que la gente más que criticar la espera que tienen que hacer, agradecida debe estar porque “sólo en la entidad hay 78 mil jóvenes que tienen becas para seguir estudiando”.

ENTONCES ESO vale que personas de la tercera edad y discapacitados pasen horas en el frío o en sol, según les toque, pero si es lo que hay que “pagar” por tener un apoyo, bien lo vale.

QUE NINGÚN gobierno antes se había preocupado tanto por la gente, y que en lugar de andar criticando los “neoliberales” o los ciudadanos que hay días que tienen que des­viar su ruta debido a la cantidad de personas cierran la circulación, son exagerados.

LO QUE se le olvidó decir a Gilberto es que ese dinero no sale ni del “gobierno”, ni de Morena, sino de todos los ciudadanos mexicanos que trabajan y pagan impuestos, así que como que un gran favor no es y por eso, mínimo, deben de organizarse porque podrán echarle todas las porras que quieran a Silvia Licón, la que manda en la Secretaría de Bienestar, pero definitivamente de orga­nización no sabe nada.

SI ESO hace para entregar apoyos, no nos queremos imaginar qué hubiera pasado si hubiera estado al frente cuando se llevaron a cabo las jornadas de vacunación por la pandemia de COVID-19. Pero bueno, a los de Morena aunque vean las cosas mal, dicen que están bien si es de su parte. Ni hablar. (BDR)

Los Billetes más Falsificados en 2022, según Banxico

DURANTE 2022 la falsificación de billetes se incrementó debido a que dos fue­ron los que más copiaron los delincuentes utilizando diversas técnicas, sobre todo la impresión digital. En primer lugar, destacó el de 50 pesos, según datos del Banco de México (Banxico).

DE ACUERDO con las estadísticas anuales actualizadas este día por el banco central, se captaron 110 mil 228 piezas fal­sas de la denominación de 50 pesos, frente a las cuatro mil 18 reportadas por Banxico. También el de mil pesos fue el favorito de los falsificadores, al subir de cuatro mil 269 piezas apócrifas captadas en el 2021 a cinco mil 667 unidades.

LO ANTERIOR hizo que en el balance global del 2022 la falsificación de billetes se disparara de 258 mil 508 piezas captadas en el 2021 a 350 mil 791 del año que recién terminó. Pero la buena noticia es que bajó la falsificación de los billetes más usados, es decir de las denominaciones de 20, 50, 100 y 200 pesos. El menos copiado fue el de 20 pesos pues cuya falsificación se redujo entre 2021 y 2022 de 509 a 280 piezas, según las unidades captadas.

LE SIGUE el de 100 pesos al disminuir las piezas apócrifas de copiado de 33 mil 631 a 30 mil 25.

POR SU parte Banxico reportó que el año pasado se captaron 68 mil 534 piezas apócrifas de 200 pesos cantidad menor a las del 2021 con 76 mil 969. De la deno­minación de 500 pesos, en las piezas falsas captadas hubo una reducción de 139 mil 112 reportadas en 2021, a 135 mil 831 del año pasado.

BANXICO INFORMÓ que en el 2022 la práctica más recurrida por la delincuen­cia para falsificar el papel moneda fue la impresión digital, según la técnica de im­presión por el número de piezas apócrifas captadas. Utilizan el escáner, computadora e impresora de inyección de tinta o tóner para falsificar por medio de la impresión digital. (Con información de nuestras agencias)