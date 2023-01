Plaza de Armas

Sin Trabajo

LA DIPUTADA Jedsabel Sánchez Mon­tes afirmó que sigue siendo una realidad que los jóvenes de 18 a 25 años no encuentran fácilmente trabajo, porque cuando acuden a solicitarlo no lo consiguen porque los em­pleadores les dicen que carecen de experien­cia, pero si no los contratan, entonces cómo adquieren esa experiencia que les exigen.

ES UN CÍRCULO vicioso que se debe romper porque no hay otra manera de que se puedan insertar a la vida productiva, sobre todo cuando terminan una carrera, ya sea técnica o universitaria, y por eso es importante que los empresarios cambien de mentalidad y no se aferren a no “batallar” al enseñar a quienes ya están en edad de trabajar.

LA LEGISLADORA dijo que por eso una de sus iniciativas es que se haga una re­forma a la ley para el fomento a la economía, con la finalidad de establecer programas para mujer, jóvenes y adultos mayores, porque son los que tienen más problema

EN EL CASO de los que tienen una edad avanzada no siempre tienen la capacidad de sobrevivir con una pensión, menos cuando siguen siendo quienes mantienen a sus familias porque hay casos, sobre todo después de la pandemia, en donde se quedaron a cargo de menores de edad al morir sus padres.

POR ESO hay que intervenir con los consejos empresariales e industriales para que acepten programas específicos, con la finalidad de que no sólo contraten a quienes no tienen experiencia o tienen una edad ma­yor de 40 años que es cuando ya comienzan los problemas para encontrar un trabajo con prestaciones y no se vean obligados a pasar a formar parte del comercio informal.

SE HABLA mucho de apoyos a las muje­res, y está bien, pero no hay que olvidarse de los otros grupos etarios y de los hombres que también buscan trabajo para poder solventar los gastos de su familia, más cuando tienen hijos pequeños.

Y ES QUE SEGÚN los datos del INEGI –dijo la legisladora– sólo el 31 por ciento de los jóvenes consiguen empleo y los demás pueden pasar hasta años antes de que se les dé una oportunidad o de plano ser creativos y seguir el camino del emprendimiento, pero es algo que no a todos se les da y tampoco tienen éxito porque hay que dar seguimiento y el camino no es sencillo para consolidar un proyecto.

MUCHOS ADOLESCENTES y jóve­nes sueñan con convertirse en “influencers” pero es mínimo el número de los que logran triunfar en las plataformas digitales con su contenido y no todos saben cómo hacerlo o no tienen las capacidades para gustar a la gente.

TOTAL QUE conseguir trabajo sigue siendo complicado, no es que no haya dónde hacerlo, pero la cuestión es romper con los estigmas de la inexperiencia y de la edad. (BDR)

“SalPIQUÉ su Chicle Aquí”

EL IMPACTO de la canción Music Sessions #53 que la cantante colombiana Shakira le dedicó a su expareja Gerard Piqué ha llegado hasta un restaurante en el centro de Aguascalientes.

DE ACUERDO con un video que se ha vuelto viral en TikTok, el local Casa Corazón aprovechó una de las frases de la canción y el rostro del exjugador del Bar­celona para que las personas coloquen su chicle masticado.

“SALPIQUÉ SU chicle aquí”, se lee en una pancarta colocada afuera del local, misma que se muestra ya ha sido usada en varias ocasiones.

Aplauden Iniciativa

LA INICIATIVA ha sido aplaudida por los usuarios de la red social, quienes al pa­recer son “team Shakira” ya que hasta han preguntado donde se encuentra el local para ir y colocar su chicle.

“IDEA ORIGINAL para no dejar el chicle en el suelo”, “cualquiera que pase por ahí coloquen un chicle por mi jajaja”, “que lástima que no vivo ahí”, “súper idea pongan uno por mí y si ponemos uno en cada ciudad” y “Este Pique se ganó de enemigos toda Latinoamérica”, fueron algunos de los comentarios. (Con información de nuestras agencias)