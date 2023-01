La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS…



¿Qué pachó, Luisito? No cabe la menor duda de que la mayoría de los “políticos” opositores creen que su “chamba” es ser ‘contreras a ultranza’ a todo lo que diga o haga, el partido o gobernante en el poder: si hay un día soleado y el ‘preciso’, dijera que bonito cielo azul, el empedernido opositor suelta: “No es azul, está gris”, y de ahí nadie lo baja del macho.

Hago este comentario porque el alcalde del municipio de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, pretende que la ciudadanía externe su opinión en torno a qué modelo de distribución de agua potable le gustaría: mixto, municipal o concesionado como está actualmente; pero Luis Salazar Mora, mejor conocido como “Luisito”, regidor de Morena, dice que no, que no hay por qué consultar a la raza de bronce, que se municipalice y tan, tan.

No hay que alegar más, contradiciendo al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que siempre se ha manifestado a favor de la consulta popular.

Y me hizo recordar a los ‘Fifís’, que en todo están en contra de lo que diga o haga el Presidente AMLO, o sea, “Luisito” se quita la casaca guinda y se pone la tricolor para actuar como los hacen los opositores a la Cuarta Transformación: ¿Qué pachó, Luisito? ¿Por qué no dejad que el “pueblo sabio” decida el modelo de distribución de agua potable a seguir? Lo cierto es que sí se necesitan muchas milanesas de millones de pesos para mejorar la red de distribución de agua potable, lana que el municipio no tiene, pero también es cierto que el negocio es fabuloso o, de muy jodido, rentable, porque si para los franceses es un buen bisne, ¿por qué no para el municipio? Así es que entonces lo mejor será que hable Aguascalientes, que la raza de bronce, el pueblo sabio, el verdadero dueño del agua pues, decida qué modelo a seguir quiere ¿no cree usted? El presidente municipal Leo Montañez parte de una verdad sin dobleces: si la raza de bronce vota a sus gobernantes, “¿por qué le impedimos que haga lo propio por tal o cual modelo de distribución de agua?”.

Que el alcalde ponga las cartas todas sobre la mesa y que la raza de bronce informada decida qué juego quiere jugar, ¿no le parece al lector? ¿Mi opinión? Ya le expresé, pero va de nuez: “Si para los derrotados del 5 de mayo de 1862 en Puebla de Los Ángeles, la distribución de agua potable es un negocio chingón, ¿por qué para él municipio no?, ¿por qué a la raza de bronce pretenden dejarla fuera de la jugada si puede invertir algunos chelines en una empresa mixta pueblo-municipio?”.

Entonces, insisto, que hable Aguascalientes, ¡carajo! No se cierren.

TROMPO A LA UÑA…

Vaya tarea que inició la gobernadora Tere Jiménez Esquivel: “Trabajar con las instancias correspondientes, para localizar a la maestra Diana Lara Castillo Hurtado y su acompañante Alejandro de Jesús Rodríguez Andrade”, ciudadanos aguascalentenses, privados forzosamente de su libertad, en el vecino municipio de Villa García, Zacatecas, el pasado viernes 6 de enero, cuando ambos jóvenes (24 y 27 años) llegaron allá para visitar a los padres de la maestra en un automóvil Ford Focus modelo 2022.

Diana Laura nació en el vecino estado, pero se realizó en la cultura del esfuerzo aquí en Aguascalientes, en donde estudió y trabaja como maestra.

Y ese fatídico día, acompañada de Alejandro de Jesús, fue a visitar a sus padres y, ya estando en Villa García, fue secuestrada, situación que le movió el alma a la gobernadora, que comenzó a mover sus piezas para hacer todo lo posible para localizar a la pareja y regresarla sana y salva a su hogar, como le hizo no hace mucho cuando una familia aguascalentense regresaba de Mazatlán, Sinaloa, a Aguascalientes, pero al pasar por Fresnillo un grupo de narcos le “rodolfeó” sus pertenencias y les incendió la camioneta Mercedes Benz, que tripulaban, por lo que Tere Jiménez mandó a Fresnillo un convoy de patrullas con un madral de policías para traerlos de regreso y dejarla sana y salva las puertas de su hogar.

Pero esta nueva empresa es como echarse –como se dice coloquialmente–, un trompo a la uña, aunque ya sabemos que Tere Jiménez es una mujer tenaz,a la que le gustan los retos, contraria a David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, que esconde la cara a cualquier problema que se le presenta, principalmente si se trata de violencia y de inseguridad: Zacatecas tiene años ardiendo, pero el incendio se propagó en todo el estado en 2016, cuando el priísta, Alejandro Tello Cristerna ganó la gubernatura haciendo un inusual derroche de recursos, moviendo miles de personas de un lugar a otro, como nunca antes se había visto, con una propaganda muy cara.

El cobro –dice la lógica– vendría después: a partir de que tomó posesión de la gubernatura, los asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones y compra venta de drogas, se triplicaron, y a partir de ese 12 de septiembre, la criminalidad continúa en ascenso, pues David no ha podido o querido cerrarle las puertas al narco que les abrió de par en par, el hermano preferido del senador Ricardo Monreal, quien por cierto acaba de declarar que se queda en Morena.

El lunes 9 de enero, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, general retirado, Adolfo Marín Marín, en su informe semanal, salió a decir en plan triunfalista que en 2021 se cometieron 1,741 asesinatos; mientras que en 2022, apenas fueron 1,428, o sea, disminuyeron 18%, lo que presumió como un importante logro: 1,428 asesinatos él año pasado, 119 ejecuciones mensuales, cuando aquí en Aguascalientes se cometieron alrededor de 70 el año pasado. Grandísima diferencia.

Lo cierto es que las cifras no le cuadran al general Marín pues además son muy dados a ocultar asesinatos, como lo hicieron el pasado sábado 5: las autoridades reportaron nueve asesinatos, pero en su reporte, dos días después, el general dijo que se habían cometido… ¡13!, enredándose en sus propias mentiras, así las cosas, las cifras que dan las autoridades no son cien por ciento confiables, aún así, son muchísimos los asesinatos cometidos en Zacatecas en 2022: 1,428.

La verdad, es que todos los días hay asesinatos: hasta ayer, sobresalen los de tres policías: dos penitenciarios y otro estatal, un taxista, y profanaron el lugar “más seguro” de Fresnillo, donde los hermanos Monreal Ávila tienen sus ranchos: Puebla del Palmar, pues en esa comunidad, pero en el rancho “Los Rodríguez”, fueron privados de su libertad dos jóvenes agricultores: uno de 28 años, otro de 31, al parecer hermanos: la privación ilegal de la libertad de esas dos personas sucedió ayer a las 2:00 de la mañana.

¿Cómo andarán las cosas en Zacatecas, cuando en Puebla del Palmar, comunidad monrealista, considerada la más segura de Fresnillo se perpetraron dos secuestros?, ¿los autores serán detenidos, y los dos jóvenes privados de su libertad retornarán sanos y salvos a su rancho de Puebla del Palmar, para lavar la afrenta?, pregunto.

Por eso digo que Tere Jiménez, se echó un trompo a la uña al buscar que la maestra Diana Laura y su acompañante sea localizados sanos y salvos y regresados a su hogar aquí en Aguascalientes. Aunque conozco las entrañas del narco zacatecano, hago “changuitos” para que la gobernadora pueda conservar ese trompo en la uña y regresen sanos y salvos a sus hogares, así sea.

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD…

Sin embargo, en esa negra oscuridad, surge una luz: preocupado porque en Zacatecas la violencia y la inseguridad lejos de amainar aumentan, el Presidente AMLO ha enviado al vecino estado a un grupo de inteligencia de la Marina, que está haciendo labores de profunda investigación, por lo que elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, policías, fiscal, secretario de Seguridad Pública y hasta el propio gobernador andan “ñañarientos”, pues en cualquier momento puede brincar la liebre.

Y es que existe una descarada complicidad que ningún sicario –reitero por enésima ocasión– es detenido infraganti, pues le tienden Puente de Plata: abandonan el área antes de que los sicarios cometan sus asesinatos, y reaparecen en bola, una vez que el Sistema de Seguridad 911 reporta a todas las fuerzas del orden el ataque armado, pero a esa hora los narcosicarios ya se pusieron fuera de su alcance.

Si de los más de dos mil asesinatos que han cometido los narcosicarios en el gobierno de David Monreal atraparan al menos 50%, el Penal de Cieneguillas tuviera de “huéspedes”, a poco más de mil y los matones a sueldo no serían tan “productivos”, pero como nunca los atrapan, los delincuentes se dan gusto jalando el gatillo por destajo, al saberse impunes.

CAMPANAZO…

“Haiga sido como haiga sido”, le detención de un narco de medio pelo que responde al nombre de Enrique Yahabet Guerrero, líder en Rincón de Romos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue un fuerte campanazo, ya sea del Ejército, Guardia Nacional o policía estatal o en conjunto.

Lo que me pregunto es por qué hasta entonces, si al “Pelón” le gustaba la buena vida y presumía en exageración el billete mal habido: se colgaba una gruesa cadena de oro, con un centenario, adornado con diamantes, con un valor de, al menos, 100 mil pesos, ropa de marca, lentes costosísimos y para usted de contar, pues hasta presumía pomos de coñac, güisqui y demás licores costosos, y a ninguna autoridad les llamaba la atención, ¿raro, no? Sobre todo que él y su “cartel”, tripulaban flamantes camionetas y mostraban sus armas largas con total cinismo e impunidad: todo Rincón de Romos sabía que eran narcos, menos las autoridades.

Bueno sí, el diputado local, Fernando Marmolejo Montoya, mejor conocido como “El Melón”, exalcalde de Rincón de Romos que, en entrevista con esta Casa Editorial, denunció que el narco se había apoderado de Rincón de Romos, a tal grado que cobraba derecho de piso a comerciantes”, de ese municipio: “Las cosas no están tan bien como dice el alcalde (Javier Rivera Luévano) y lo peor es que no se atreven a denunciar ante las autoridades porque temen algo peor”.

Días después de esta declaración, el narco Enrique Yahabet, fue detenido por “elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Agencia Estatal de Investigación Criminal”, según reporte de la Fiscalía, aunque la gobernadora Tere Jiménez le da el crédito al Ejército Mexicano.

¿Pesó fuerte la declaración de “El Melón”, o fue circunstancial la detención del ostentoso narco, detenido el pasado sábado 7 de enero, junto con su lugarteniente “El Memo” y seis monitos más armados hasta los dientes: Irving, Wilfredo S, Juan M, Walmaro, M. Belisario R., y Juan S., de quienes las autoridades no filtraron fotos.

Habrá que entrevistar a “El Melón” para que revele si los narcos detenidos con poderosas armas de grueso calibre, drogas y camionetones son los mismos que “se apoderaron de Rincón de Romos”, o son otros que siguen vigentes.

Lo cierto es que mis servicios de inteligencia me informan que el crystal en Rincón de Romos sigue circulando tan campante como el güisqui aquel.

Decía el finado secretario de Seguridad, Porfirio Sánchez, “hemos sacado el narco de Aguascalientes en varias ocasiones, pero la droga no, sigue circulando”; el hombre no mentía, la distribución y consumo de drogas es un pulpo con muchos tentáculos que abarca todas las esferas sociales.

No obstante, Aguascalientes es más seguro que cualquiera de nuestros vecinos: Zacatecas y Jalisco, incluso los cuasi Guanajuato y San Luis Potosí.

Y CON ESTA ME DESPIDO… ROMERO-MARTÍN DEL CAMPO…

¿Ya vio el lector el nuevo look del senador Juan Antonio Martín del Campo? Dicen que con ese corte de cabello le da un aire a Alberto Romero ¿será?

ES EN SERIO, O PURA POSE…

La diputada Sanjuana Martínez Meléndez alza la voz y exige al gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, que debe responder por la desaparición de la maestra Diana Laura Castillo Hurtado y su acompañante Alejandro de Jesús Rodríguez Andrade, el pasado viernes 6 en Villa García, Zacatecas.

Muy bien que la perredista alce la voz, pero que no quede sólo en una declaración para ganar foto y espacio en la prensa y otros medios de comunicación, por lo que estaría bien que se aventara una Carta Abierta dirigida al gobernador del vecino estado, protestando por la desaparición de Diana Laura y de Alejandro de Jesús, exigiéndole, además, la pronta localización de la pareja sana y salva, de lo contrario todo quedará en pose partidista.

Por otra parte le informo a la diputada Sanjuana, que en Zacatecas la sociedad está muy encabronada y que en manifestaciones y en entrevistas, le están exigiendo a David Monreal que si no puedo regresar la paz y la tranquilidad al pueblo que “renuncie”, ¿sería capaz de hacer suya esa exigencia?, es pregunta.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 12).