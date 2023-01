Vinculan a Asaltante Pero lo Dejan Libre

Un peligroso asaltante que participó en el atraco a un automovilista, fue capturado y vinculado a proceso, pero fue dejado en libertad.

De acuerdo a las indagatorias de la Uni­dad de Investigaciones Foráneas, el 28 de diciembre pasado, alrededor de las 18:00 horas, Raymundo “N” “N” y otros cacos llegaron a una negociación ubicada sobre avenida Siglo XXI, frente al corporativo San Cristóbal.

Ahí amagaron con una pistola a los em­pleados, consiguiendo las llaves de una camioneta Nissan, en la cual huyeron con rumbo desconocido.

Elementos de investigación lograron identificar a los responsables y capturaron a Raymundo, a quien llevaron ante el juez de Control y Juicio Oral del Quinto Partido Judicial con sede en Jesús María.

En la audiencia inicial, se le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado, pero lo dejaron en libertad con la condición de presentarse a firmar ante el juez, no salir del estado, no acercarse a menos de 300 metros al domicilio particular y laboral del dueño del vehículo y testigos, en tanto finaliza la investigación