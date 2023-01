Plaza de Armas

Nadie se Salva

LOS FRAUDES cibernéticos están a la orden del día y nadie se salva, ni la Secreta­ría de la Defensa Nacional (Sedena), porque ayer la XIV Zona Militar emitió una alerta para que no se dejen engañar aquellos que tengan dinero y aspiren a tener vehículos u otros objetos de la institución castrense.

EL AVISO dice: “¡Atención!, no te dejes engañar. Ten cuidado con sitios de internet que se hacen pasar por sitios ofi­ciales del Ejército y Fuerza Aérea Mexi­canos ofertando lo siguiente: vehículos terrestres o aéreos, maquinaria pesada y ganado, ¡Es un fraude! Recuerda que la Secretaría de la Defensa Nacional no realiza este tipo de ventas a través de su página web: www.gob.mx/sedena o sus redes sociales”.

EL COLMO que lleguen hasta ese grado los vivales, pero bueno, si fueron capaces de hackear los archivos militares, que no hagan caer a incautos vendiendo lo que no tienen y si lo tienen, no es oficial de la Sedena.

ASÍ QUE quien tenga ganas y el dinero para comprar cualquiera de los productos que anuncian de páginas patito haciéndose pasar por el ejército, ya sabe a lo que se atiene: un fraude. (BDR)

Las Latas de Aluminio Tienen su Lado “Sexy”

AUNQUE SIGAS los consejos de Martha Debayle y cubras las latas con un “calcetín” al momento de servir un refresco o una cer­veza a tus visitas, más allá de ser un producto “feo”, éstas tienen su lado “sexy” pues se trata de envases con alto valor en el mercado y bien cotizado en el mundo del reciclaje.

EL PRECIO de un kilo de lata reciclada puede alcanzar los 20 pesos y la pandemia de COVID-19 provocó que, al igual que la mayoría de las materias primas, el aluminio estuviera bien cotizado; incluso, en algunos momentos de la contingencia sanitaria hubo escasez de este material.

DE ACUERDO con la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases (Canafem), en México se producen al año 20 millones de latas de aluminio y nuestro país tiene una tasa de reciclaje de 99%, con lo que después de utilizarse como envase, este producto se transforma en nueva materia prima para artículos de aluminio.

Un Ingreso Extra Para Muchas Familias

DE HECHO, representan ingresos adicionales para muchas familias en el país, además de que pueden almacenarse de forma práctica. Se calcula que 30 latas equivalen a un kilo de aluminio que puede venderse en centros de compra de chatarra de metales.

DE ACUERDO con la Asociación de Aluminio y el Instituto de Fabricantes de La­tas de Estados Unidos, el valor de las latas de aluminio alcanzó los 42 mil 50 millones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 55 mil 310 millones de dólares hacia 2026.

EL ORGANISMO detalla que este producto se recicla más del doble compa­rado con el PET en Estados Unidos, y en la mayoría de los países se siguen haciendo esfuerzos por aumentar su tasa de reciclaje por su alto valor en el mercado y su contri­bución al cuidado del medio ambiente.

EL MAYOR consumo global de aluminio laminado, empleado para la fabricación de latas se registra en China con 39%, Norte­américa con 21% y Europa con 19%. (Con información de nuestras agencias)