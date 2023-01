Plaza de Armas

Todos son Buenos

EL ALCALDE Leonardo Montañez Castro insistió en que todos los modelos que hay para la rectoría del agua son buenos, lo que se necesita es que ese aplique con eficacia y para eso se requiere voluntad de todas las partes… y recursos.

POR 30 años se aprendió que esté a cargo una empresa privada, evidentemen­te no lo hizo bien, eso está claro, pues se percibe el descontento de la gente que, con sólo escuchar el nombre de Veolia, ya se tiene molestia porque soy muy puntuales con los recibos cada 28 días, haya o no servicio en los hogares, pero el cobro no falla.

AUN CON eso, dice Montañez Cas­tro que no es un modelo malo, como tampoco lo es que sea el estado que tome la rectoría del agua, tampoco el mixto, en fin que si se hace bien, enton­ces puede funcionar en beneficio para los ciudadanos, que al final de cuentas son los que requieren del servicio todos los días.

EL EDIL mencionó que efectivamente el agua es un derecho universal para los seres humanos, también como sociedad hay que ser responsables de pagarla, en cualquiera que sea la forma en que se brinde el servicio. porque luego cuando se municipaliza no lo hacen y creen que no hay gastos de parte de los ayuntamientos para llevarles el vital líquido hasta sus hogares.

Y CON ESAS mañas que tienen algu­nos que les gusta gastar sin trabajar, un día y otro también, van y se roban lo que pueden de los pozos y ahí tiene que estar la ciudadanía, porque es dinero de todos, pagando para la reparación.

ENTONCES HAY que hacer concien­cia, no sólo en el pago que corresponde por el consumo de agua, pero también cuidar las instalaciones de los pozos educando a los hijos para que no tengan esas malas mañas. (BDR)

Manuel Alonso Supervisó el Centro Penitenciario Aguascalientes

PARTE FUNDAMENTAL de la estrategia “Blindaje Aguascalientes” que encabeza la gobernadora, Tere Jiménez, es la reinserción social; por ello, el se­cretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Manuel Alonso García, realizó un recorrido en el Centro Penitenciario Aguascalientes, donde efectuó el pase de lista al personal y supervisó los protocolos de operatividad.

DURANTE EL pase de lista, Alonso García mencionó que en esta adminis­tración que encabeza Tere Jiménez, el recurso humano es lo más importante, por eso se mejorarán sus prestaciones y con­diciones laborales como parte del proceso de dignificación que se realiza en la SSPE.

LUEGO DE verificar las condiciones de seguridad y el equipo con el que cuen­tan para desempeñar sus funciones en el interior del centro penitenciario, el secre­tario los exhortó a continuar trabajando con honradez y apegado a los derechos humanos, así como a mantener los proto­colos que abonen a fortalecer la seguridad.

POSTERIORMENTE, RECO­RRIÓ cada uno de los módulos del centro, el área de cocina y los talleres para detectar las necesidades de la po­blación penitenciaria; asimismo, indicó que se pondrá énfasis en que las personas privadas de su libertad (PPL) accedan a la salud, al trabajo –con capacitación–, a la educación y el deporte (los cinco ejes de reinserción), para que, una vez cumplida su sentencia, puedan integrarse a la sociedad.

DURANTE EL recorrido, el secretario de la SSPE estuvo acompañado por el director general de Reinserción Social, Manuel Alejandro Bárcenas Martínez, así como por el director del Centro Pe­nitenciario Aguascalientes, Juan Carlos Mayoral.

Resultados del Registro Adminis­trativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, Diciembre de 2022

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer el Registro Administrativo de la Industria Automo­triz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). Su información proviene de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho.

EN DICIEMBRE de 2022, se vendie­ron 120 mil 862 unidades en el mercado interno, lo que representa una variación de 24.1 % respecto al mismo mes de 2021.

DURANTE ENERO-DICIEMBRE de 2022, se comercializaron un millón 86 mil 58 vehículos ligeros y, en este mismo periodo, se produjeron tres millones 308 346 unidades en México. Los camiones ligeros representaron 80.1 % del total pro­ducido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles.

EN DICIEMBRE de 2022, se expor­taron 243 mil 344 vehículos ligeros y, durante el periodo enero-diciembre de 2022, se reportó un total de dos millones 865 mil 641 unidades, una variación de 5.9 % respecto al mismo periodo de 2021.

LA DIVULGACIÓN de información referente a la producción y comercializa­ción de automóviles y camiones ligeros nuevos sirve de insumo para la elabo­ración de políticas en este sector de la economía nacional.

EL REGISTRO Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/datosprimarios/iavl/

Sistema de Indicadores Cíclicos, Octubre de 2022

EN OCTUBRE de 2022, el Indicador Coincidente se situó por arriba de su ten­dencia de largo plazo al presentar un valor de 101.0 puntos y una variación de 0.03 puntos respecto a septiembre.

EN NOVIEMBRE de 2022, el Indica­dor Adelantado se posicionó por debajo de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.6 puntos y una disminución de 0.05 puntos con relación a octubre.

CON LA nueva información, el Indica­dor Coincidente mostró un comportamien­to similar al publicado el mes anterior; mientras que el Adelantado reportó una moderación respecto a la señal difundida en meses previos.