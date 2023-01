Plaza de Armas

Menos Fiesta y más Obra

LOS CIUDADANOS de Rincón de Romos ya se le están volviendo respondones al alcalde Francisco Javier Rivera Luévano, que ya se vio que le encanta la pachanga y por eso no escatimó en gastos para llevar a la Feria, que ya la volvió “nacional”, a Paquita la del Barrio, para que cante a todo pulmón: “… rata inmunda, animal rastrero escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, es­pectro del infierno maldita sabandija, cuánto daño me has hecho…”

Y GLORIA Trevi con toda y la nueva demanda con que le interpusieron aque­llas víctimas que hace años estuvieron con ella y Sergio Andrade y la acusan de todo, hasta de violación, pero a pesar de eso la cantante sigue con aquello de “…y todos me miran, me miran, algunos con envidia…”

Y OTROS menos famosos pero que tampoco cobran un peso, entonces el también llamado “Chulo” anda gastando lo que no es de él, porque no lo es, sino los impuestos de los ciudadanos que le exigen a gritos que en lugar de andar pa­gando artistas de ese nivel, que repare las calles, sobre todo las del centro que están en mal estado por la cantidad de vehículos que pasan por ahí, y más en estas fechas en que algunos paisanos andan en Rincón aprovechando para visitar al Señor de las Angustias.

Y YA NO es sólo el diputado Fernando Marmolejo Montoya, sino también los ciu­dadanos que por eso es que luego mejor ni pagan el predial y menos el agua, si van de mal en peor.

NO ESTÁN arrepentidos, lo que sigue, por haberle dado una oportunidad al alcalde que se sigue diciendo “huérfano” de partido, porque aunque fue en alianza, no comulga ni se lleva con Morena y el PT, él sigue suspirando por Elba Esther Gordillo y los tiempos de gloria de Nueva Alianza, que ya hasta el registro perdió.

TOTAL QUE “El Chulo” se quedó solo con su soledad y ahora no hay a nadie, bueno a los diputados, pero ni caso les hace, a quien rendirle cuentas. Y si no lo hace con los legisladores, menos con los ciudadanos, que le guste o no, son sus pa­trones y le quedan menos de dos años como edil, que lo tenga muy presente, porque el tiempo pasa y no de largo. Las personas ya no son como antes y que conste que los de Rincón de Romos son los únicos en el estado que votan por partidos diferentes casi cada trienio y a cómo va “El Chulo” es difícil, pero muy difícil que se vuelva a ganar la simpatía y el voto de la gente… a no ser que al cuarto para las 12 se le ocurra hacer cuanta obra pública pueda y le alcance. (BDR)

Indicador de Confianza del Consumidor, Diciembre de 2022

EN DICIEMBRE de 2022 y con datos ajus­tados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México, registró un aumento mensual de 0.6 puntos.

A SU INTERIOR, se observaron cre­cimientos mensuales ajustados por esta­cionalidad en los cinco componentes que lo integran.

EN SU COMPARACIÓN anual, en el último mes de 2022 y en términos desesta­cionalizados, el ICC se redujo 1.7 puntos.

NOTA. LAS cifras desestacionalizadas y de tendencia-ciclo pueden estar sujetas a revisiones por el impacto de la emergencia sanitaria de la COVID-19. La estrategia que siguió el Inegi fue revisar cada serie de tiempo y analizar la necesidad de incluir algún tratamiento especial, como el de Outliers, en los modelos de ajuste esta­cional para los meses de la contingencia. Lo anterior para que los grandes cambios en las cifras originales no influyeran de manera desproporcionada en los factores estacionales utilizados.

Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera, Noviembre de 2022

PARA NOVIEMBRE de 2022 y con series sin ajuste estacional, el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manu­facturera (IMOAM) tiene un valor de 118.0 puntos como estimación anticipada del In­dicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del sector manufacturero. Este nivel corresponde a una variación estimada anual de 3.3 por ciento.